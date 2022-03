Mie Hama: Bond girl gợi cảm từ bỏ danh vọng để sống cuộc sống bình thường

James Bond là một nhân vật hư cấu được tạo ra bởi tiểu thuyết gia Ian Fleming vào năm 1953. Đó là một mật vụ người Anh làm việc cho MI6 với mật danh 007. Nhân vật này đã được khắc họa trên phim bởi các diễn viên nổi tiếng như Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan và gần đây nhất là Daniel Craig.

Năm 1961, các nhà sản xuất Albert R. Broccoli và Harry Saltzman đã mua bản quyền quay phim cho tiểu thuyết của Ian Fleming. Họ thành lập công ty sản xuất Eon và với sự hỗ trợ tài chính của United Artists, họ đã sản xuất bộ phim đầu tiên về Điệp viên 007 mang tên Dr. No do Terence Young đạo diễn và Sean Connery đóng vai James Bond.

Loạt phim về Điệp viên 007 hiện đã có 25 bộ phim và phim gần đây nhất No Time to Die phát hành vào tháng 9/2021. Với tổng doanh thu gần 7 tỷ USD, đây là loạt phim có doanh thu cao thứ năm trong lịch sử điện ảnh. Các bộ phim về James Bond đã giành được năm giải Oscar danh giá và nhiều diễn viên trong các bộ phim về Điệp viên 007 đã trở thành những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Bên cạnh James Bond thì nhân vật nữ Bond girl cũng là nhân tố thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả yêu điện ảnh. Bond girl có thể là người yêu hoặc bạn đồng hành nữ của James Bond trong tiểu thuyết và trên màn ảnh. Không có quy tắc cụ thể về việc Bond girl sẽ là người như thế nào hoặc cô ấy sẽ đóng vai trò gì. Cô ấy có thể là đồng minh hoặc kẻ thù của Bond, có nhiệm vụ quan trọng hoặc chỉ đơn giản một người đẹp trên màn ảnh. Dù thế nào, các Bond girl vẫn luôn là nhân vật đặc biệt thu hút sự quan tâm của khán giả yêu điện ảnh.

Sau khi hàng chục bộ phim về Điệp viên 007 đã ra mắt khán giả, có rất nhiều Bond girl đã trở thành những ngôi sao nổi tiếng và một trong số đó là Mie Hama, Bond girl hiếm hoi tới từ Châu Á. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp nổi bật nhưng sau thành công của vai Bond girl, Mie Hama lại từ bỏ hào quang danh vọng để trở thành nhà văn, người dẫn chương trình phát thanh với mơ ước được sống cuộc sống bình thường.

Mie Hama năm nay 79 tuổi. Bà sinh ngày 20/11/1943 và là một diễn viên Nhật Bản, người dẫn chương trình truyền hình, phát thanh viên kiêm nhà văn nổi tiếng. Bà được biết tới với vai Fumiko Sakurai trong bộ phim ăn khách King Kong vs Godzilla phát hành năm 1962. Sau đó, Mie Hama trở thành ngôi sao đình đám với vai Bond girl Kissy Suzuki trong bộ phim về James Bond ra mắt vào năm 1967 mang tên You Only Live Twice.

Mie Hama đang làm nhân viên xe buýt khi bà được nhà sản xuất Tomoyuki Tanaka phát hiện và mời đóng phim. Nhờ nhan sắc xinh đẹp nổi bật, Mie Hama nhanh chóng trở thành một trong những nữ diễn viên nổi tiếng và đắt show nhất tại xứ sở hoa anh đào. Trong vài năm, người đẹp đã tham gia tới hơn 60 bộ phim lớn nhỏ.

Khi được mời đóng phim về Điệp viên 007, Mie Hama ban đầu được chọn để đóng nhân vật Aki và bạn diễn của bà là Akiko Wakabayashi được chọn đóng vai Kissy Suzuki. Hai nữ diễn viên đã được gửi đến London, Anh trong ba tháng để học tiếng Anh nhưng sau đó Mie Hama lại được chọn cho vai Kissy Suzuki. Bộ phim You Only Live Twice công chiếu vào năm 1967 thành công lớn về doanh thu. Phim có kinh phí thực hiện khoảng 9,5 triệu USD và mang về cho nhà sản xuất gần 112 triệu USD doanh thu phòng vé.

Sau thành công lớn của bộ phim, Mie Hama trở thành một ngôi sao tầm cỡ thế giới thực thụ. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao danh vọng, Mie Hama bất ngờ từ bỏ công việc diễn viên và bộ phim cuối cùng mà bà tham gia là Edo no Kaze (1975).

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi trên tạp chí New York Times, Mie Hama nói rằng bà từ bỏ nghiệp diễn vì bà muốn sống một cuộc sống bình thường, một cuộc sống của văn sĩ phát hành 14 cuốn sách, trở thành một người dẫn chương trình truyền hình và phát thanh viên, người vợ, người mẹ chỉn chu với gia đình, một người am hiểu về nghệ thuật dân gian và ủng hộ việc bảo tồn các trang trại và kỹ thuật canh tác cũ.

Nửa thế kỷ sau thành công của vai Bond girl, bà Mie Hama của hiện tại hoàn toàn khác xa với hình ảnh của một nữ minh tinh gợi cảm trong thập niên 60. Khi xuất hiện trước phóng viên, bà mặc một bộ kimono màu xanh thanh lịch nhẹ nhàng, mái tóc cắt ngắn khá nam tính, rất khác với hình ảnh mỹ nhân quyến rũ đã giúp bà trở thành một trong những ngôi sao nữ hàng đầu trong thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Nhật Bản vào đầu những năm 1960.

Bà Mie hiện sống trong một ngôi nhà gỗ cổ kính được xây dựng từ gỗ mà bà đã thu thập từ các trang trại cũ. Ngôi nhà của bà được trang trí như một bảo tàng thủ công truyền thống của Nhật Bản, với nhiều bình gốm lớn, giấy nến và các bức tranh về núi Phú Sĩ được trưng bày đẹp mắt. Trong ngôi nhà của bà không có bất kỳ áp phích, bức ảnh nào gợi nhắc tới sự nghiệp điện ảnh lừng lẫy một thời của bà.

Bà Mie Hama nói: "Tất cả những thứ đó đều được cất giữ ở đâu đó trong tầng hầm. Tôi không thích nhớ lại quá khứ. Thật vinh dự khi trở thành Bond girl, nhưng một lần là đủ. Tôi không muốn hình ảnh đó gắn bó với mình. Tôi thực sự là một người thích sự dịu dàng và ổn định nhưng tôi cảm thấy rằng, ở đâu đó ngoài tầm kiểm soát của tôi, những người khác đang tạo ra một nhân vật tên là Mie Hama".

Bà Mie Hama cho biết, bà chưa bao giờ cảm thấy thực sự thoải mái trên màn bạc. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Tokyo, Nhật Bản, bà kiếm sống bằng công việc bán vé trên xe buýt. Năm 16 tuổi, bà được phát hiện và trở thành diễn viên rồi nhanh chóng trở thành một ngôi sao lớn ở Nhật Bản. Tuy nhiên Mie Hama đã dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để cố gắng trốn khỏi cuộc sống của một ngôi sao bằng việc thực hiện những chuyến du lịch ba lô đến Châu Âu và Ấn Độ. Trong một thời gian dài, Mie Hama luôn có cảm giác dằn vặt, đau khổ khi nghĩ về việc có nên tiếp tục đóng phim hay không.

Trong sự nghiệp của mình, Mie Hama đã đóng gần 70 bộ phim điện ảnh. Khi bà được yêu cầu thử vai cho phim Bond vào năm 1966, Mie Hama nghĩ rằng bà được chọn vì đạo diễn đã xem phim King Kong vs. Godzilla của bà. Tuy nhiên, cá nhân Mie Hama lại không biết nhiều về phim James Bond. Bà nói: "Tôi chưa bao giờ xem một bộ phim nào về Điệp viên 007 và tôi không biết phim về Điệp viên 007 lại là một bộ phim ăn khách đến vậy".

Khi đến London, Anh để học ngoại ngữ, Mie Hama được nhân viên trường quay yêu cầu cho xem đồ bên trong vali của bà. Người này nói: "Bây giờ cô đã là Bond girl. Quần áo cô mặc, trang sức cô đeo trên người, chúng tôi sẽ quản lý tất cả những thứ đó". Mie Hama nhớ lại: "Chỉ tới ngày hôm sau, những bộ váy đắt tiền bắt đầu xuất hiện trước cửa phòng khách sạn của tôi. Mọi thứ từ cân nặng đến chiều cao gót giày của tôi đều có người quyết định. Nó có thể trông thật quyến rũ, nhưng đối với tôi, đó là một thử thách lớn".

Trong thời gian bận rộn nhưng cô đơn ở Anh, Mie Hama cho biết bà đã nhận được sự hỗ trợ tinh thần quan trọng từ bạn diễn của mình, Sean Connery (người thủ vai Điệp viên 007). Mie Hama miêu tả bạn diễn là một người rất nhân hậu và là một diễn viên hoàn toàn xứng với cụm từ "hình mẫu", một người làm việc rất chuyên nghiệp và diễn xuất tuyệt vời khi đứng trước máy quay.

"Tôi chỉ là một cô gái... Mỗi sáng, Sean Connery thường hỏi tôi có gặp khó khăn gì không. Anh ấy cũng đã có một cuộc sống khó khăn trước khi trở thành một ngôi sao, vì vậy anh ấy hiểu tôi", Mie Hama kể lại. Nữ diễn viên kỳ cựu cũng nói rằng, giờ đây bà cảm thấy hối hận vì đã không cố gắng nói chuyện với Sean Connery nhiều hơn để hiểu thêm về bạn diễn điển trai của mình. Hai người bạn diễn đã không hề gặp lại nhau sau khi bộ phim phát hành.

Sau vai Bond girl, danh tiếng của Mie Hama tăng thêm một bậc ở Nhật Bản bởi khi đó, cô thuộc số ít những diễn viên Nhật Bản đã thành công ở Hollywood, bao gồm cả Toshiro Mifune và Machiko Kyo. Hình ảnh gợi cảm của minh tinh Nhật Bản cũng được nhắc tới rất nhiều. Sota Setogawa, tác giả của một số cuốn sách về phim thời hậu chiến từng viết: "Mie Hama được coi là một người đẹp hiện đại có thể giữ bản sắc của mình khi đóng cùng diễn viên ở phương Tây".

Mie Hama đã cố gắng duy trì hình ảnh quyến rũ trong một thời gian khá dài. Các bức ảnh chụp nữ diễn viên hồi thập niên 60 cho thấy bà thường mặc áo tắm hai mảnh màu trắng, để tóc dài và trang điểm nhẹ nhàng. Bà đã đóng một vai gần giống như James Bond trong phim King Kong Escapes được sản xuất tại Nhật Bản năm 1967. Trong phim, Mie đảm nhận vai đặc vụ nước ngoài phản diện Madame Piranha xinh đẹp và cá tính.

Sau vai Bond girl, Mie Hama đã từ chối nhiều lời mời đóng phim từ Hollywood. Sau đó bà đã từ bỏ hoàn toàn sự nghiệp diễn viên để kết hôn với Mitsuru Kaneko - giám đốc điều hành của đài truyền hình Fuji. Cặp đôi kết hôn vào năm 1969, có với nhau 4 đứa con và chung sống hạnh phúc cho tới khi ông Mitsuru qua đời vào năm 2018.

Có thể cô đơn khi sống theo ý mình, nhưng đó là con đường dẫn đến hạnh phúc thực sự". Mie Hama

Trong nhiều năm sau đó, Mie Hama nói rằng bà luôn tìm kiếm thứ gì đó dù chính bà cũng chưa biết cụ thể là gì. Ở tuổi 40, cuối cùng bà đã nhận ra, bà phải trở lại với con người thật của mình.

Mie Hama đã dành ba thập kỷ tiếp theo để nói với người hâm mộ rằng: Hãy coi trọng những gì chân thực trong cuộc sống của chính mình. Trong cuốn sách phát hành gần đây mang tên Cô đơn có thể trở thành điều tuyệt vời, Mie Hama khuyến khích những người phụ nữ sống thật với bản thân, ngay cả khi những người khác phản đối điều đó.

Cựu diễn viên nổi tiếng nói: "Có thể sẽ cô đơn khi sống theo ý mình, nhưng đó là con đường dẫn đến hạnh phúc thực sự. Kinh nghiệm sống của tôi đã dạy tôi điều đó".

