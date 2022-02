Những Bond girl quyến rũ nhất trong lịch sử

James Bond là một nhân vật hư cấu được tạo ra bởi tiểu thuyết gia Ian Fleming vào năm 1953. Năm 1961, các nhà sản xuất Albert R. Broccoli và Harry Saltzman đã mua bản quyền để quay phim cho tiểu thuyết của Fleming và mời Sean Connery thủ vai James Bond đầu tiên.

Loạt phim về Điệp viên 007 hiện đã ra mắt 25 bộ phim, với phim gần đây nhất No Time to Die công chiếu vào tháng 9 năm 2021. Với tổng doanh thu phòng vé lên tới gần 7 tỷ USD , đây là loạt phim có doanh thu cao thứ năm trong lịch sử.

Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan và Daniel Craig là những ngôi sao đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới khi được mời vào vai James Bond và bên cạnh những siêu điệp viên này thì các Bond girl - người phụ nữ của Bond cũng là những nhân vật quan trọng, mang tính biểu tượng và giúp bộ phim về Điệp viên 007 thu hút sự quan tâm hơn nhiều.

Cùng chúng tôi điểm qua những Bond girl xinh đẹp gợi cảm nổi tiếng nhất:

Ursula Andress sinh năm 1936 đảm nhiệm vai Bond girl trong phim Dr. No khi cô 25 tuổi. Nhờ hình ảnh quyến rũ trên phim, ngôi sao người Thụy Sĩ, cựu người mẫu đã trở thành biểu tượng gợi cảm của điện ảnh và ngoài ra cô còn giành giải Quả Cầu Vàng với vai diễn này. Sau thành công với vai Bond girl, Ursula Andress đã tham gia nhiều bộ phim khác của Mỹ, Anh và Italia. Ursula Andress cũng từng nhiều lần chia sẻ, cô biết ơn khi nhận được vai Bond girl và từ đó trở thành diễn viên hạng A.

Ursula Andress (Ảnh: Getty Images).

Bộ bikini Ursula Andress mặc trong phim được bán đấu giá vào năm 2001 với giá 41.125 bảng Anh. Năm 2003, trong một cuộc khảo sát tại Anh do kênh Channel 4 thực hiện, hình ảnh gợi cảm của Ursula Andress trong vai Bond girl đã được bình chọn ở vị trí số một trong "100 khoảnh khắc gợi cảm tuyệt vời nhất của điện ảnh". Năm 1995, Andress được tạp chí Empire chọn là một trong "100 ngôi sao gợi cảm nhất trong lịch sử điện ảnh".

Daniela Bianchi sinh năm 1942 là nữ diễn viên người Italia nổi tiếng với vai Bond girl Tatiana Romanova trong bộ phim From Russia with Love năm 1963. Cô đóng vai một nhân viên mật mã được gửi đến cho điệp viên 007. Daniela học múa ba lê trong tám năm và sau đó làm người mẫu thời trang.

Daniela Bianchi (Ảnh: Amazon).

Bianchi là Á hậu một trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 1960. Trong cuộc thi năm đó, người đẹp cũng được báo chí bầu chọn là Hoa hậu ăn ảnh nhất. Sự nghiệp điện ảnh của cô bắt đầu vào năm 1958.

Bianchi đóng khá nhiều phim ở Châu Âu và vai diễn duy nhất của cô trong một tác phẩm điện ảnh của Mỹ là phim Rome Will Never Leave You. Năm 1970, Bianchi từ giã nghiệp diễn để kết hôn với ông trùm vận tải biển có tên là Alberto Cameli. Cặp đôi có với nhau một cậu con trai. Chồng nữ diễn viên qua đời vào năm 2018.

Honor Blackman sinh năm 1925, mất năm 2020 là nữ diễn viên người Anh được biết đến với vai Bond girl Pussy Galore trong bộ phim Goldfinger (1964). Trong những năm 60, Blackman tập Judo tại võ đường Budokwai ở Anh và vì thế khi vào vai Bond girl Pussy Galore, cô đã tự tin đóng nhiều pha hành động mạo hiểm không cần người đóng thế. Nhờ hình ảnh mạnh mẽ, cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi cho sự cá tính trong khi thể hiện vai diễn Bond girl của mình.

Honor Blackman (Ảnh: Imdb).

Honor Blackman kết hôn hai lần và trong cuộc hôn nhân thứ hai với nam diễn viên Maurice Kaufmann, cặp đôi đã nhận hai người con nuôi. Ngôi sao xinh đẹp đóng phim liên tục cho tới năm 2015. Năm 2020, bà qua đời ở tuổi 94 tại nhà riêng ở Lewes, East Sussex, Anh.

Claudine Auger sinh năm 1941, mất năm 2019 là nữ diễn viên người Pháp nổi tiếng với vai Bond girl Dominique "Domino" Derval trong bộ phim về James Bond Thunderball (1965). Cô là Á hậu Pháp và sau đó cũng trở thành Á hậu một trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 1958.

Claudine Auger (Ảnh: Foros).

Auger có một sự nghiệp điện ảnh thành công ở châu Âu nhưng cô lại không thực sự nổi tiếng ở Mỹ. Nữ diễn viên xinh đẹp đóng phim liên tục tới cuối thập niên 90. Cô kết hôn hai lần, có một người con và Claudine Auger qua đời tại Paris, Pháp vào ngày 18 tháng 12 năm 2019 sau một thời gian lâm bệnh nặng.

Mie Hama sinh năm 1943 là nữ diễn viên - người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Nhật Bản. Cô được biết tới rộng rãi sau khi thủ vai Bond girl Kissy Suzuki trong phim về James Bond You Only Live Twice năm 1967.

Mie Hama (Ảnh: Getty Images).

Nổi tiếng nhanh chóng nhờ vai Bond girl nhưng Mie Hama bất ngờ từ bỏ sự nghiệp diễn viên vào năm 1976 và nói, cô không muốn hình ảnh Bond girl gắn bó với mình. Trả lời phỏng vấn tờ New York Times năm 2017, Mie Hama cho biết cô từ bỏ nghiệp diễn viên vì muốn có một cuộc sống bình thường và trở thành nhà văn. Mie Hama đã viết 14 cuốn sách và cô kết hôn với Mitsuru Kaneko, giám đốc điều hành của Fuji TV. Cặp đôi có bốn người con.

Barbara Bach, sinh năm 1947, người Mỹ, nổi tiếng với vai Bond girl Anya Amasova trong bộ phim The Spy Who Loved Me. Cô đã kết hôn với nhạc sĩ người Anh và tay trống của nhóm Beatles, Ringo Starr.

Barbara Bach (Ảnh: Getty Images).

Bach từng là một trong những gương mặt người mẫu được săn đón nhất trong những năm 60. Nữ diễn viên kiêm người mẫu xinh đẹp kết hôn hai lần và hiện tại cô đang sống cùng chồng - thành viên nhóm Beatles, Ringo Starr. Bach từng tiết lộ, cô nghiện rượu và ma túy nên vợ chồng cô phải vào trại cai nghiện trong một tháng vào năm 1988.

Famke Beumer Janssen sinh năm 1964 là diễn viên - người mẫu nổi tiếng Hà Lan. Cô đóng vai Bond girl Xenia Onatopp trong bộ phim GoldenEye (1995). Năm 2008, cô từng được Liên hợp quốc bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí.

Famke Janssen (Ảnh: 9GAG).

Famke Beumer Janssen thử sức với vai trò đạo diễn vào năm 2011. Cô cũng được biết đến với vai diễn trong những bộ phim ăn khách như Hemlock Grove và The Blacklist: Redemption. Năm 2016, người đẹp cao 1,8 m bày tỏ sự thất vọng khi không được chọn tham gia phần mới của phim Dị nhân. Famke nói: "Phụ nữ bị thay thế và người già sẽ khó có vai trong khi diễn viên nam thì ở tuổi nào cũng ổn".

Sophie Marceau sinh năm 1966 là diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Pháp. Cô trở thành ngôi sao điện ảnh quốc tế với vai Bond girl Elektra King trong bộ phim James Bond thứ 19, The World Is Not Enough (1999).

Sophie Marceau (Ảnh: Listal).

Marceau đã xuất hiện trên hơn 300 trang bìa tạp chí trên toàn thế giới. Trong nhiều năm, cô luôn được bình chọn là nữ diễn viên được yêu thích nhất của người Pháp. Marceau hẹn hò với nhiều người đàn ông nổi tiếng, cô có một con gái dù chưa từng kết hôn.

Halle Berry, Bond girl xinh đẹp của phim Die Another Day (2002) là một trong những ngôi sao hàng đầu của Hollywood. Halle Berry từng là Á hậu Mỹ năm 1986. Ngôi sao giành giải Oscar hiện đã bước sang tuổi 56 nhưng mỗi lần xuất hiện, Halle Berry đều khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với nhan sắc hoàn hảo.

Halle Berry (Ảnh: Getty Images).

Nổi tiếng và luôn lọt Top những sao nữ được trả cát sê cao nhất nước Mỹ, Halle Berry từng kết hôn ba lần và có rất nhiều bạn trai. Người đẹp sinh hai đứa con khi đã ngoại tứ tuần và hiện đang sống hạnh phúc bên bạn trai mới Van Hunt.

Gemma Arterton là Bond girl của phim Định mức khuây khỏa ra mắt năm 2008. Nói về vai Bond girl, Gemma Arterton chia sẻ, khi nhận vai này, cô chỉ nghĩ đó là một vai diễn bình thường như bao vai diễn khác nhưng không ngờ đây lại là một vai diễn khiến cô nổi tiếng đến vậy dù cô không khao khát danh tiếng.

Gemma Arterton (Ảnh: Getty Images).

Diễn viên người Anh kết hôn lần thứ hai vào năm 2019, ở tuổi 33. Gemma Arterton và chồng có cuộc sống kín tiếng. Gemma Arterton từng chia sẻ, cô luôn tìm kiếm cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Monica Bellucci đã ngoại ngũ tuần khi nhận vai Bond girl của phim Spectre nhưng cô vẫn xinh đẹp và quyến rũ đáng ngưỡng mộ. Hiện tại ở tuổi 57, Monica Bellucci đã kết hôn hai lần, là mẹ của hai con gái. Người đẹp từng nhiều năm là gương mặt quảng cáo của D&G và Dior.

Monica Bellucci (Ảnh: Pinterest).

Monica từng nói: "Tôi cố gắng không lo lắng về tuổi già và nhan sắc nhưng tôi sợ cái chết vì tôi có hai đứa con và tôi muốn thấy chúng lớn lên. Không ai chống lại được việc già đi, bạn phải nghĩ cách đối phó với nó".

Ana de Armas được đánh giá rất cao với vai Bond girl trong phim No Time to Die (2021). Báo giới gọi nhân vật Paloma của cô là một nhân vật hoàn hảo. Cá nhân Ana de Armas nói: "Bond girl của tôi chắc chắn khác những Bond girl trong các bộ phim trước. Cô ấy rất vui vẻ, rất năng động".

Ana de Armas (Ảnh: LLC and MGM).

Ana de Armas đóng phim chuyên nghiệp từ năm 18 tuổi. Là diễn viên gốc Cuba - Tây Ban Nha tới lập nghiệp ở Mỹ, nữ diễn viên sinh năm 1988 cho biết, hành trình tới thành công của cô không trải hoa hồng nhưng cô luôn cố gắng và nỗ lực từng ngày.