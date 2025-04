Bà chủ chuyển giới cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ bị cấm điều hành công ty

Nguồn tin cho hay, Cơ quan giám sát chứng khoán Thái Lan đã có động thái rà soát hoạt động của tập đoàn truyền thông JKN Global Group Public Company Limited (JKN) và giám đốc điều hành của tập đoàn - bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip.

Cơ quan quản lý đã áp dụng các biện pháp trừng phạt, yêu cầu JKN thanh toán tổng cộng 120.000 USD và cấm bà Anne giữ chức giám đốc hoặc vị trí điều hành tại các công ty niêm yết chứng khoán trong thời gian 56 tháng.

Tỷ phú chuyển giới Anne Jakkaphong vừa bị phạt 120.000 USD và cấm điều hành công ty trong 56 tháng (Ảnh: Instagram).

Quyết định này được đưa ra sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan thực hiện cuộc điều tra các hoạt động của JKN vào tháng 4 năm ngoái.

Tập đoàn JKN bị cáo buộc sai phạm trong việc chuyển nhượng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cho doanh nhân người Mexico - Raul Rocha. JKN phủ nhận thông tin trên và giải thích rằng họ đã có các cuộc thảo luận với nhiều nhà đầu tư khác nhau.

Kết quả điều tra cho thấy, JKN đã ký kết thỏa thuận bán 50% cổ phần tại JKN Legacy, Inc. cho Legacy Holding Group USA Inc. vào ngày 20/10/2023 thông qua một công ty con của họ. Doanh nhân người Mexico Raul Rocha sau đó giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành tại Legacy Holding Group USA Inc.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan kết luận JKN đã đưa ra tuyên bố không trung thực, có khả năng ảnh hưởng đến quyết định của các nhà đầu tư và giá cổ phiếu của JKN.

Cơ quan quản lý khẳng định hành vi này vi phạm Đạo luật Chứng khoán và Giao dịch thương mại của Thái Lan. Ủy ban Xử phạt Dân sự Thái Lan kết luận JKN và bà Anne đều phải trả khoản tiền phạt dân sự và chi trả chi phí điều tra.

Bà Anne Jakkaphong trở nên nổi tiếng với cộng đồng người yêu sắc đẹp khi công ty của bà bỏ khoản tiền 20 triệu USD mua lại bản quyền cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín và nổi tiếng nhất hành tinh, từ năm 2022.

Anne Jakkaphong nổi tiếng với cộng đồng yêu sắc đẹp khi bà bỏ 20 triệu USD để mua lại bản quyền cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và trở thành bà chủ của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ từ năm 2022 (Ảnh: Getty Images).

JKN Global Group, do Anne Jakkaphong sáng lập, là công ty truyền thông lớn tại Thái Lan. Tuy nhiên, sau 2 năm điều hành cuộc thi sắc đẹp này, tỷ phú chuyển giới đối mặt với nguy cơ vỡ nợ và những tranh cãi trong phong cách điều hành, tổ chức cuộc thi.

Năm 2024, JKN đã nộp đơn xin phá sản/phục hồi kinh doanh. Tháng 1/2024, bà Anne bán lại 50% cổ phần Hoa hậu Hoàn vũ cho Tập đoàn Legacy Holding Group USA Inc. của ông Raul Rocha với giá 16 triệu USD.

Trước khi là bà chủ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, bà Anne Jakkaphong được biết tới là doanh nhân "khét tiếng" trong lĩnh vực truyền thông - giải trí tại Thái Lan.

Không chỉ được biết đến với vai trò quản lý, doanh nhân có tiếng còn tham gia nhiều chương trình ăn khách tại Thái Lan như: Project Runway, Shark Tank.

Bà cũng góp phần đưa nhiều bộ phim Ấn Độ lên sóng truyền hình Thái Lan, được mệnh danh là "Nữ hoàng phân phối nội dung Ấn Độ".

Anne Jakkaphong là nữ doanh nhân giàu có, tài giỏi của giới giải trí Thái Lan (Ảnh: The Nation).

Theo Marca, doanh nhân chuyển giới sở hữu 15 công ty. Tập đoàn của bà tham gia các lĩnh vực gồm: Phân phối nội dung, cấp phép tin tức, tài trợ quảng cáo, đồ uống, thực phẩm bổ sung, sản phẩm làm đẹp, hàng tiêu dùng…

Tờ Sanook đưa tin, đến năm 2020, Anne Jakkaphong được xếp hạng 149 trong các triệu phú của Thái Lan. Theo Forbes, bà Anne là một trong 3 người chuyển giới giàu có nhất thế giới khi nắm giữ khối tài sản trị giá 210 triệu USD tính tới năm 2020.

Nhờ những thành công ngoạn mục trong kinh doanh, Anne Jakkaphong là người Thái Lan đầu tiên và phụ nữ chuyển giới đầu tiên nhận giải Asia Media Woman of the Year (Người phụ nữ của năm lĩnh vực truyền thông châu Á) tại Hội nghị thượng đỉnh lĩnh vực quảng cáo châu Á diễn ra ở Singapore hồi năm 2019.

Nói về bí quyết thành công, bà Anne chia sẻ: "Đạt được danh tiếng và trở thành doanh nhân là lối thoát duy nhất để người chuyển giới như tôi được tôn trọng. Trong mắt người khác, tôi là kẻ khác biệt và lập dị. Để được xem trọng, tôi chỉ có con đường duy nhất, chính là phải thành công".