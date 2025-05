Mẹ của Kim Kardashian trẻ đẹp hệt như con gái kém 25 tuổi

Sự xuất hiện gần đây của Kris Jenner tại Paris đã khiến mạng xã hội xôn xao. Ở tuổi 69, người mẹ của những cô con gái nổi tiếng mang họ Kardashian và Jenner không chỉ thu hút ống kính bởi địa vị, mà còn bởi diện mạo trẻ trung đến mức nhiều người nhầm tưởng bà là... Kim Kardashian, cô con gái nổi tiếng với biệt danh "siêu vòng ba" của bà.

Được biết, Kris đang đồng hành cùng Kim Kardashian trong chuỗi sự kiện tại Paris, bao gồm các hoạt động thời trang, giải trí, cũng như buổi tiệc độc thân đình đám của Lauren Sánchez, vị hôn thê của tỷ phú Amazon Jeff Bezos.

Gây nhầm lẫn vì quá trẻ

Kris Jenner với kiểu tóc bob mới và làn da rạng rỡ được bắt gặp ở Paris (Ảnh: The Hollywood Curtain/BackGrid)

Bức ảnh gây "sốt" được paparazzi chụp lại trong một bữa tiệc tại nhà hàng cao cấp ở Paris. Kris Jenner xuất hiện với mái tóc bob gọn gàng, lối trang điểm hiện đại và bộ trang phục thanh lịch mang đậm hơi hướng Pháp cổ điển.

Điểm đáng chú ý là làn da căng bóng, gương mặt được cho là "không tì vết" và thần thái tràn đầy năng lượng khiến cộng đồng mạng không thể tin bà đã gần bước sang tuổi 70.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi tưởng đây là Kim, hóa ra là mẹ cô ấy", một tài khoản bình luận dưới bức ảnh đăng tải trên Instagram.

Một người khác dí dỏm bình luận: "Đây không còn là làm đẹp nữa, đây là... dịch chuyển thời gian".

Kris Jenner trong bộ váy đen cổ điển, trông giống hệt con gái bà là Kim Kardashian (Ảnh: Instagram nhân vật).

Không chỉ ở Paris, những bức ảnh hậu trường của Kris đăng trên mạng xã hội cũng cho thấy bà luôn xuất hiện với phong thái chỉn chu, làn da mịn màng và đôi mắt sắc sảo, vốn là những dấu hiệu rất khác biệt với hình ảnh thông thường của một người phụ nữ gần 70 tuổi.

Công khai về việc phẫu thuật thẩm mỹ

Khác với nhiều ngôi sao khác thường phủ nhận việc can thiệp thẩm mỹ, Kris Jenner khá cởi mở khi chia sẻ về hành trình làm đẹp của mình. Trong nhiều tập của chương trình thực tế Keeping Up With the Kardashians (Dõi theo gia đình Kardashians), bà thẳng thắn cho biết mình đã từng phẫu thuật nâng ngực, căng da mặt và thường xuyên sử dụng botox (chất làm đầy).

Trong một lần phỏng vấn, Kris từng nói: "Tôi không nghĩ có gì sai khi bạn muốn mình trông đẹp hơn, miễn là bạn làm điều đó một cách an toàn và vì chính mình".

Nhan sắc của bà Kris ở tuổi 69 khiến nhiều người ngỡ ngàng (Ảnh: Instagram nhân vật).

Tuy nhiên, diện mạo hiện tại của bà khiến nhiều chuyên gia trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ nghi ngờ rằng Kris có thể đã thực hiện các thủ thuật cao cấp hơn, bao gồm: căng da sâu tầng SMAS, chỉnh hình mí mắt, độn cằm và cấy mỡ tự thân để làm đầy gương mặt.

Tiến sĩ Jason Diamond, bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng tại Beverly Hills, nhận xét trên Page Six: "Nếu Kris Jenner thực sự không dùng tới công nghệ AI để chỉnh ảnh, thì đây là một trong những ca làm đẹp thành công nhất mà tôi từng thấy ở độ tuổi U70".

Bà mẹ của những biểu tượng sắc đẹp nổi tiếng

Cũng tại Paris, Kris Jenner góp mặt trong buổi tiệc độc thân xa hoa của Lauren Sánchez. Bữa tiệc này có sự tham dự của hàng loạt tên tuổi đình đám như: Kim Kardashian, Eva Longoria, Lydia Kives, Whitney Wolfe Herd (người sáng lập ứng dụng hẹn hò Bumble) và nữ ca sĩ Katy Perry.

Hình ảnh của bà Kris tại Paris (Ảnh: Instagram nhân vật).

Tại Paris, Kris diện một bộ trang phục màu đen có phần vai phồng nhẹ, phối cùng với trang sức kim cương, tạo nên một tổng thể quý phái.

Một bộ ảnh khác tại khách sạn Ritz Paris cũng cho thấy bà chọn phong cách menswear hiện đại, áo vest trắng kết hợp quần âu cạp cao, đi kèm kính râm bản lớn và túi Hermès trị giá hàng chục nghìn USD.

Dù ở phong cách nữ tính hay mạnh mẽ, Kris đều thể hiện được gu thẩm mỹ đậm chất quyền lực.

Kim Kardashian (bên trái) và mẹ cùng sóng bước tại Paris (Ảnh: Instagram nhân vật).

Không chỉ là mẹ của những biểu tượng sắc đẹp đình đám như Kim Kardashian, Kylie Jenner hay Kendall Jenner, Kris Jenner còn là người "đạo diễn" đằng sau thành công truyền thông của cả gia đình. Bà hiện là nhà quản lý của các con và là người đứng sau hàng loạt thương vụ triệu đô với các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và truyền thông toàn cầu.

Với sự trẻ trung bất ngờ lần này, Kris đang khiến cả thế giới đặt lại câu hỏi: Phải chăng tuổi tác giờ chỉ còn là con số và bí quyết của bà Kris có thể chính là sự kết hợp giữa thẩm mỹ hiện đại và chế độ chăm sóc bản thân kỹ lưỡng?