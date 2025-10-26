MC Thanh Thảo ra mắt sách về giao tiếp, chồng và con chia sẻ xúc động

MC Thanh Thảo cho biết, ý tưởng thực hiện cuốn sách này đã được ấp ủ trong quá trình cô giảng dạy, lắng nghe nhiều câu chuyện từ học viên. Từ những chất liệu đó, cô dần hình thành mong muốn viết nên một cuốn sách mang giá trị thực tiễn cho người đọc và bảo chứng cho hành trình giảng dạy của mình.

Trong buổi giao lưu hôm 25/10 tại TPHCM, chồng và con gái của MC Thanh Thảo cũng có mặt, chia sẻ nhiều câu chuyện khiến cô xúc động.

Thảo Chi - con gái MC Thanh Thảo - chia sẻ về mẹ (Ảnh: Ban tổ chức).

Thảo Chi (bé Dâu, 15 tuổi) - con gái MC Thanh Thảo - cho biết, em cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ mẹ qua những điều rất giản dị như thường xuyên nấu món ăn ngon, tìm những món đồ đáng yêu gửi cho con gái.

Trong khi đó, chồng của MC Thanh Thảo bày tỏ niềm tự hào xen lẫn xúc động khi nhắc đến quãng thời gian vợ miệt mài hoàn thiện tác phẩm. Anh cho biết, dù lịch trình làm việc dày đặc, Thanh Thảo vẫn luôn dành thời gian mỗi tối để viết, chỉnh sửa từng chi tiết với tinh thần tập trung và kiên định.

“Công việc của Thảo rất bận, thường về nhà lúc 22h. Nhiều khi đi làm sự kiện về, Thảo vẫn thức khuya để viết. Tôi hay nhắc cô ấy nghỉ ngơi, nhưng Thảo rất quyết tâm với cuốn sách này. Hy vọng sau khi hoàn thành dự án tâm huyết, cô ấy sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi và dành cho gia đình nhiều hơn”, anh chia sẻ.

Chồng của MC Thanh Thảo cũng tiết lộ thêm, trước ngày ra mắt sách không lâu, cô từng phải nhập viện vì suy nhược cơ thể do làm việc liên tục. “Tôi chỉ mong Thảo giữ gìn sức khỏe, vì có sức khỏe thì mới làm được mọi điều cô ấy mong muốn. Tôi luôn ủng hộ và đồng hành với bà xã trên mọi hành trình”, anh nói.

Chồng của nữ MC cũng có mặt tại buổi giao lưu (Ảnh: Ban tổ chức).

MC Thanh Thảo cho biết, những gì xuất hiện trong tác phẩm đều là trải nghiệm thật được viết bằng ký ức, cảm xúc và sự đối diện thẳng thắn với chính mình.

Cô trải lòng: "Tôi từng không phải là người giao tiếp chuyên nghiệp trong những ngày đầu làm nghề. Có những lúc nói chuyện với anh hai, với ba mẹ, với các con, với học viên hay đồng nghiệp, tôi nhìn lại và tự hỏi tại sao lúc đó mình lại cư xử như vậy".

MC Thanh Thảo chia sẻ, đó là lý do cô chọn viết về hành trình của chính mình để nhắn nhủ rằng ai trong chúng ta cũng từng sợ hãi, từng chưa biết cách thể hiện bản thân.

Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Diệu Anh nhận xét về quyển sách: “Không chỉ nói về kỹ năng, cuốn sách còn chạm đến chiều sâu tâm lý của những ai từng lo lắng hay sợ hãi trong giao tiếp. Thanh Thảo không chỉ phân tích, mà còn chỉ ra rằng chính sự chân thành nội tại là cầu nối giữa con người với con người”.

Thanh Thảo bật mí, sắp tới cô sẽ ra mắt quyển sách thứ 2 mang tên “Càng hiểu càng thương” với nội dung xoay quanh gia đình.