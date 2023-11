Mẫu túi xách nổi tiếng nhất của Chanel, liên tục tăng giá vẫn "đắt hàng"

Túi xách Classic Flap là một trong những thiết kế kinh điển của nhà mốt Chanel, theo Vogue Anh.

Chanel Classic Flap có tính nhận biết cao bởi bề mặt chần bông tạo họa tiết hình học, khóa xoay với phần cứng hình logo thương hiệu, dây đeo đan xen kẽ giữa mắt xích kim loại và da.

Lấy cảm hứng từ túi xách Chanel 2.55 lịch sử

Tháng 2/1955, Coco Chanel giới thiệu một thiết kế với tên gọi dựa trên tháng và năm ra mắt - túi xách 2.55. Đây là mẫu túi xách có dây đeo đầu tiên trên thế giới.

Túi xách 2.55 thể hiện rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống của Coco Chanel. Điểm nhấn đặc trưng nhất nằm ở các đường may chần bông trên thân túi vừa bóng bẩy, vừa tinh xảo.

Chính Coco Chanel đã nghĩ ra ý tưởng về kỹ thuật may chần bông này. Bà lấy cảm hứng từ những đường nét đồ họa trên áo khoác của người giữ ngựa và miếng đệm chèn dưới yên ngựa. Lúc sinh thời, cưỡi ngựa là môn thể thao mà người sáng lập thương hiệu Chanel yêu thích.

Vì hay làm mất ví cầm tay, Coco Chanel thiết kế một sợi dây cho túi 2.55 để đeo qua vai. Nhờ vậy, bà có thể rảnh tay để đút vào túi áo khoác khi đi dạo. Túi xách 2.55 ra đời tựa như sự phá vỡ mọi ranh giới ràng buộc phụ nữ khỏi những mẫu túi giống phong bì thư, chỉ có thể cầm trên tay vào thời đó.

Đến thập niên 80, một phiên bản "kế nhiệm" túi xách 2.55 ra đời với cái tên 11.12, hay còn được gọi là Classic Flap, dưới sự chỉ đạo sáng tạo của cố nhà thiết kế Karl Lagerfeld.

Túi xách Classic Flap kế thừa vẻ đẹp cổ điển vượt thời gian từ chiếc túi 2.55 lịch sử (Ảnh: Getty).

"Lấy cảm hứng từ túi xách 2.55, túi xách 11.12 tạo cảm giác quen thuộc của vẻ đẹp thanh lịch vĩnh cửu", nhà mốt nói về những cải tiến mang tính dấu ấn ở túi xách 11.12, đồng thời vẫn giữ được phong cách vượt thời gian từ thiết kế "tiền nhiệm".

Năm 1983, Karl Lagerfeld đảm nhận vị trí giám đốc sáng tạo tại Chanel. Ông quyết định diễn giải lại chiếc túi xách 2.55 lịch sử.

Với tầm nhìn lỗi lạc về nghệ thuật thiết kế, Karl Lagerfeld thay đổi hai chi tiết trên túi xách 2.55 là khóa xoay và dây đeo. Từ đó, một thiết kế mang tính nhận diện thương hiệu cao hơn ra đời - túi xách Classic Flap (túi 11.12).

Biểu tượng của vẻ đẹp thanh lịch

Karl Lagerfeld đã giúp túi xách Classic Flap đạt vị thế biểu tượng về phong cách vào những năm 1980.

Túi 2.55 có dây đeo hoàn toàn bằng kim loại, khóa xoay "Mademoiselle" hình chữ nhật. Trong khi đó, túi Classic Flap được thiết kế dây đeo dạng mắt xích kim loại đan xen kẽ với da. Khóa xoay trên túi tích hợp với phần cứng hình logo thương hiệu Chanel gồm hai chữ C lồng vào nhau.

Chanel Classic Flap là một trong những mẫu túi xách "It Bags" nổi tiếng nhất thế giới (Ảnh: Inez & Vinoodh).

Chanel Classic Flap là mẫu túi xách đầu tiên của nhà mốt Pháp có khóa xoay hình chữ C kép - logo thương hiệu, được gắn chặt vào nắp túi. Với việc lấy logo thương hiệu làm trung tâm, túi Classic Flap mang tính nhận biết cao.

Túi Classic Flap có thiết kế nắp đôi (đóng bên ngoài và bên trong). Lớp lót phía trong màu đỏ ngọc hồng lựu, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy đồ dùng cá nhân. Bên trong túi được thiết kế khoảng 7 ngăn chứa. Các ngăn chứa có kích cỡ đa dạng để đựng nhiều vật dụng từ danh thiếp, thẻ tín dụng đến điện thoại...

Lúc sinh thời, Coco Chanel từng nói: "If you're sad, add more lipstick and attack" (tạm dịch: Nếu bạn buồn, hãy tô thêm son và tiếp tục chiến đấu).

Túi xách 2.55 lẫn Classic Flap có một ngăn chứa nhỏ, được thiết kế để đựng son môi - nhằm hưởng ứng cho câu nói biểu tượng năm xưa của người sáng lập thương hiệu.

Hai chất liệu phổ biến nhất để làm nên túi xách Classic Flap là da cừu (lambskin) và da bê sần (grained calfskin).

Túi xách Chanel Classic Flap da bê sần (Ảnh: Fashion For Lunch).

Da cừu mang đặc tính nhẹ, mềm mại và bề mặt bóng bẩy. Da cừu còn rất dễ nhuộm màu. Do đó, Chanel Classic Flap phiên bản da cừu có nhiều màu, được sản xuất thường xuyên ở mỗi mùa thời trang. Tuy vậy, da cừu rất dễ bị trầy xước, xuất hiện vết nhăn và đòi hỏi việc bảo quản kỹ lưỡng.

Trong khi đó, da bê sần bền bỉ hơn da cừu khá nhiều. Da bê sần có độ cứng tốt, bề mặt không nhẵn mịn như da cừu. Do đó, da bê sần ít bị bong tróc hay trầy xước.

Trên trang web của Chanel, túi xách Classic Flap đen, phiên bản da cừu có hai kích cỡ là "mini" (4.700-4.900 USD) và "medium" (10.200 USD).

Phiên bản da bê sần có 3 kích cỡ gồm "small" (9.600 USD), "large" (11.000 USD), "maxi" (11.500 USD).

Kích cỡ "mini" và "small" đóng vai trò phụ kiện trang trí, được nhiều tín đồ thời trang đường phố yêu thích. Trong khi đó, kích cỡ "medium" thông dụng hơn, phù hợp sử dụng hàng ngày.

Kiểu dáng không bao giờ lỗi mốt

Classic Flap và nhiều túi xách Chanel khác được chế tác thủ công tại Ateliers de Verneuil-en-Halatte (tỉnh Oise, phía Bắc nước Pháp) - một trong những công xưởng Métiers d'Art được đánh giá cao của nhà mốt Pháp.

Mỗi nghệ nhân tại đây đều qua đào tạo tối thiểu 4 năm, thành thạo mọi kỹ thuật cần thiết để chế tác Chanel Classic Flap một cách tỉ mỉ. Quy trình làm túi xách lên đến 180 thao tác, kéo dài khoảng 15 giờ đồng hồ.

Túi Classic Flap là trung tâm trong các bộ sưu tập Chanel theo mùa, từ giai đoạn dưới sự dẫn dắt của Karl Lagerfeld, đến hiện tại do giám đốc sáng tạo đương nhiệm Virginie Viard chỉ đạo về thiết kế.

Túi xách Chanel Classic Flap được sản xuất như thế nào? (Video: Chanel).

Chiếc túi xách này là một chú "tắc kè hoa" thật sự trong làng mốt. Rất nhiều phiên bản Chanel Classic Flap với chất liệu, màu sắc đa dạng được giới thiệu ở mỗi mùa thời trang. Đây là minh chứng cho thấy, túi xách Classic Flap hoàn toàn có thể thích ứng với các xu hướng hiện đại, trong khi vẫn duy trì những di sản truyền thống của thương hiệu.

Chanel Classic Flap là một trong những mẫu túi xách hiếm hoi về tính hữu dụng thực tế, sự khéo léo về tay nghề thủ công, kết hợp yếu tố quyến rũ được cân bằng hoàn hảo.

Trước dòng chảy bất tận của xu hướng túi xách qua các mùa thời trang, Chanel Classic Flap vẫn không hề bị lỗi mốt hay nhàm chán. Đây là một trong những mẫu túi xách "It Bags" với độ nhận diện cao, mang tính biểu tượng mọi thời đại.

Với vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng đậm chất Pháp, Chanel Classic Flap giống như một Paris thu nhỏ trên vai các cô gái.

Giá bán ngày càng gia tăng

Theo thông tin từ trang web của hãng bán đấu giá nổi tiếng Sotheby's, những chiếc túi xách Chanel có tính biểu tượng như Classic Flap được nhiều người săn lùng, nhu cầu luôn cao hơn nguồn cung. Dù Chanel liên tục tăng giá các sản phẩm được ưa chuộng nhất của hãng, người tiêu dùng vẫn sẵn sàng chi tiền để có được món đồ yêu thích.

Kể từ khi đại dịch toàn cầu bùng phát, Chanel đã tăng giá túi xách gấp 4 lần.

Hồi tháng 3, Chanel tiếp tục tăng giá một số thiết kế tiêu chuẩn, bao gồm túi xách Classic Flap. Phiên bản cỡ "medium" của túi Classic Flap hiện có giá 10.200 USD, tăng 16% so với năm 2022, đắt hơn gấp 10 lần so với thời điểm những năm 1990.

Mẫu túi xách Chanel nổi tiếng như Classic Flap được bảo quản trong tình trạng tốt có thể tăng giá trị khoảng 10-15% mỗi năm.

Túi xách Chanel Classic Flap luôn được săn lùng, dù giá ngày càng tăng (Ảnh: Closet Genève).

Túi xách Chanel là một trong số ít sản phẩm xa xỉ nhiều khả năng sẽ tăng giá trị sau khi rời khỏi cửa hàng bán lẻ. Thậm chí, một số phiên bản túi xách Chanel hiếm có giá bán lại cao hơn gấp nhiều lần giá bán lẻ ban đầu.

Giá một chiếc túi xách Chanel không chỉ phản ánh cảm giác độc quyền, mà còn thể hiện giá trị thương hiệu. Nhà mốt Pháp cam kết không ngừng nghỉ trong việc bảo tồn kỹ năng, tay nghề thủ công, công nghệ sản xuất hàng đầu cũng như đảm bảo nguồn gốc nguyên liệu thô.

Việc túi xách Chanel tăng giá cho thấy sự gia tăng sức hấp dẫn của thương hiệu. Bởi giá cả đắt hơn sẽ ít người mua được, thể hiện tính độc quyền cao.

Nhu cầu về túi xách xa xỉ ở thị trường bán lẻ lẫn thị trường bán lại vẫn tăng trưởng mạnh trong hơn 10 năm qua và không có dấu hiệu chậm lại.

Nhu cầu ngày càng tăng trên thị trường bán lại giúp Chanel tăng giá thành công. Bởi người tiêu dùng yên tâm rằng sẽ có một thị trường phát triển mạnh khi họ muốn bán lại túi xách trong tương lai.