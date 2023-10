Bức ảnh gây sốt của Vương Phi và "người tình màn ảnh" Lương Triều Vỹ

Ngày 26/10, Lưu Gia Linh đăng lên Instagram bức ảnh chụp chung của chồng cô, tài tử Lương Triều Vỹ, và nữ ca sĩ nổi tiếng Vương Phi, kèm chú thích: "Đã lâu không gặp". Bức ảnh lập tức trở thành chủ đề bàn tán của nhiều cư dân mạng.

Trong ảnh, Vương Phi nghiêng đầu về phía Lương Triều Vỹ và nở nụ cười rạng rỡ. Cô vẫn giữ mái tóc ngắn quen thuộc, gương mặt bừng sáng, làn da hồng hào đều màu dù trang điểm nhẹ.

Bức ảnh chụp chung gây sốt của Vương Phi và Lương Triều Vỹ (Ảnh: Sohu).

Người hâm mộ đều dành sự ngưỡng mộ cho vẻ ngoài trẻ trung của "thiên hậu" dù cô đã bước vào tuổi U60. Một số khán giả còn khẳng định, vẻ ngoài của Vương Phi hầu như không đổi suốt 30 năm qua. Về phần Lương Triều Vỹ, khán giả cũng khen ngợi tài tử xứ hương cảng vẫn phong độ ở tuổi 61.

Bức ảnh cũng rất ý nghĩa bởi nó đánh dấu sự tái hợp của Lương Triều Vỹ và Vương Phi sau hàng chục năm kể từ khi hợp tác trong hai dự án nổi tiếng là Trùng Khánh sâm lâm (1994) và Thiên hạ vô song (2002).

Vương Phi và Lương Triều Vỹ từng có chuyện tình lãng mạn trong Trùng Khánh sâm lâm. Trong phim, Lương Triều Vỹ vào vai một chàng cảnh sát, bị bạn gái làm nghề tiếp viên hàng không chia tay.

Trong một lần tình cờ gặp gỡ, anh quen Phi (Vương Phi đóng), cháu gái chủ quán kiêm nhân viên. Phải lòng chàng cảnh sát điển trai và mang vẻ ngoài đượm buồn, Phi tình nguyện chăm sóc anh. Chuyện tình của họ trải qua sóng gió, thử thách để hiểu rằng, họ rất cần nhau.

Lương Triều Vỹ và Vương Phi từng kết đôi trong "Thiên hạ vô song" (Ảnh: Sina).

Sau Trùng Khánh sâm lâm, Lương Triều Vỹ và Vương Phi tiếp tục hợp tác trong dự án cổ trang Thiên hạ vô song vào năm 2002. Phim lấy bối cảnh thời nhà Minh và xoay quanh cuộc đời công chúa Vô Song (Vương Phi đóng), em gái Hoàng đế Đức Chính. Cô có chuyện tình đầy duyên nợ với Lý Nhất Long (Lương Triều Vỹ đóng). Phim còn có sự tham gia của "én nhỏ" Triệu Vy.

Sau 2 lần cộng tác trên màn ảnh, Lương Triều Vỹ và Vương Phi trở nên thân thiết. Bà xã của tài tử họ Lương, nữ diễn viên Lưu Gia Linh, còn là bạn thân của Vương Phi. Hiện, Lương Triều Vỹ và Vương Phi đều là những nghệ sĩ lớn của làng giải trí Hoa ngữ và có cuộc sống riêng viên mãn.

"Thiên hậu" Vương Phi trải qua 2 cuộc hôn nhân và có 2 con gái. Cô đang chung sống với nam diễn viên kém tuổi Tạ Đình Phong. Cặp đôi tái hợp vào năm 2014 và gắn bó với nhau từ đó đến nay mà không nghĩ tới chuyện làm đám cưới. Mối tình chị em lệch tuổi và kín tiếng khiến họ trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ nhiều năm qua.

Vương Phi được xem là giọng ca nổi tiếng và có sức ảnh hưởng của nhạc Hoa (Ảnh: HK01).

Nhan sắc tuổi 54 của Vương Phi khiến công chúng kinh ngạc (Ảnh: Sina).

Sau 30 năm hoạt động nghệ thuật, Vương Phi vẫn được xem là diva khó thay thế của làng nhạc trẻ xứ hương cảng. Cô sở hữu giọng hát đặc biệt, cá tính và có ảnh hưởng không nhỏ đến nền âm nhạc Hoa ngữ hiện đại.

Những ca khúc đình đám của cô như Đậu đỏ, Mong người dài lâu, Truyền kỳ, Nhân gian, Tâm kinh, Khai tâm nhãn lệ… vẫn có sức hút mạnh mẽ. Đóng phim không nhiều nhưng các tác phẩm có sự góp mặt của cô vẫn được khán giả nhớ đến.

Những thành công trong sự nghiệp giúp Vương Phi trở thành một trong những phụ nữ giàu có, quyền lực và có tầm ảnh hưởng nhất trong làng giải trí xứ hương cảng những năm 90 và 2000.

Tờ Q Daily từng bình luận: "Vương Phi đáp ứng mọi tiêu chí của người phụ nữ trong mơ. Đó là cá tính, mạnh mẽ, phóng khoáng, văn chương, thành đạt và giàu có. Cô chính là mô hình thu nhỏ của cuộc sống lý tưởng trong xã hội ngày nay".

Vương Phi hiện có chuyện tình kín tiếng bên nam diễn viên kém tuổi Tạ Đình Phong (Ảnh: Sina).

Vương Phi hiện không còn tham gia các hoạt động nghệ thuật thường xuyên. Cô thỉnh thoảng nhận lời biểu diễn, chụp hình quảng cáo. Phần lớn thời gian cô dành cho sở thích cá nhân như nghiên cứu đạo Phật, đi du lịch cùng bạn bè, tham gia các hoạt động thiện nguyện. Trước những tin đồn về cuộc sống cá nhân, Vương Phi đều im lặng.

Nam diễn viên Lương Triều Vỹ cũng là một tượng đài của điện ảnh xứ hương cảng. Ở tuổi 61, anh vẫn chăm chỉ đóng phim, khẳng định tên tuổi và sức hút trong các bộ phim tại Trung Quốc lẫn Hollywood.

Các bộ phim gắn liền với tên tuổi của Lương Triều Vỹ có thể kể tới In the Mood for Love (Tâm trạng khi yêu), Sắc, Giới, Happy Together, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings... Trong mắt nhiều đồng nghiệp, Lương Triều Vỹ là một đàn anh đáng kính trọng, hết lòng vì nghệ thuật.

Tháng 9 vừa rồi, anh được vinh dự nhận giải thưởng Sư tử vàng cho Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim quốc tế Venice 2023 (Italy). 3 bộ phim của Lương Triều Vỹ từng nhận được giải Sư tử vàng Venice, giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim Venice, gồm A City of Sadness, Cyclo và Lust, Caution (Sắc, Giới).

Ở tuổi 61, Lương Triều Vỹ vẫn hoạt động nghệ thuật chăm chỉ và vừa nhận giải Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim quốc tế Venice (Ảnh: Getty Images).

Giám đốc Liên hoan phim Venice - Alberto Barbera - ca ngợi Lương Triều Vỹ là một diễn viên có sức lôi cuốn với một sự nghiệp chuyển tiếp đặc biệt. Trước đây, anh từng giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 53, giải thưởng "Nhà làm phim châu Á của năm" tại Liên hoan phim quốc tế Busan (Hàn Quốc) lần thứ 27.

Anh cũng được trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho phim Where the Wind Blows và giải thưởng Đóng góp điện ảnh châu Á tại lễ trao giải Điện ảnh châu Á lần thứ 16.

Cuối năm 2023, anh sẽ hợp tác với Lưu Đức Hoa trong một tác phẩm điện ảnh đáng mong chờ mang tên The Goldfinger. Ngoài ra, anh còn đóng vai chính trong một bộ phim mới chưa có tên của đạo diễn Ildiko Enyedi.

Về đời tư, Lương Triều Vỹ có cuộc hôn nhân kỳ lạ nhưng hạnh phúc bên nữ diễn viên Lưu Gia Linh. Họ bắt đầu tình yêu từ những ngày cùng hoạt động tại đài TVB (Hong Kong) từ năm 1988.

Lương Triệu Vỹ và vợ, nữ diễn viên Lưu Gia Linh, gắn bó 35 năm (Ảnh: Sina).

Sau 20 năm hò hẹn, họ tiến tới hôn nhân trong một hôn lễ hoành tráng với sự tham gia của đông đảo đồng nghiệp trong làng giải trí Hoa ngữ tại Bhutan. Sau 35 năm bên nhau, họ thống nhất không sinh con, cùng xây dựng và duy trì cuộc hôn nhân bền chặt theo một cách riêng.

Tháng 8 vừa rồi, Lương Triều Vỹ bất ngờ vướng nghi vấn có "vợ bé", một ngôi sao thần tượng kém anh gần 30 tuổi, và có con riêng. Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ đã khéo léo phủ nhận tin đồn bằng hình ảnh sánh đôi hạnh phúc tại Liên hoan phim quốc tế Venice, hồi tháng 9.

Lưu Gia Linh không chỉ là bạn đời mà còn là người giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý công việc và giúp Lương Triều Vỹ duy trì đam mê nghệ thuật tới nay. Trong bài phát biểu nhận giải Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim quốc tế Venice 2023, nam diễn viên đã nhắc tới bà xã và gửi lời cảm ơn cô vì những đóng góp thầm lặng trong sự nghiệp của anh.