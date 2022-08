Màn cầu hôn nữ - nữ khiến Trấn Thành, Gil Lê bật khóc trên sóng truyền hình

Tối 20/8, chương trình Người ấy là ai lên sóng với sự xuất hiện của "soái ca" Hồng Thái cùng 5 "bóng hồng" xinh đẹp, tài năng là Thìn Bùi, Anh Thư, Uyển Chi, Vy Thỏ và Minh Minh. Cuối cùng, nam chính đã thành công "chốt đơn" cô nàng Vy Thỏ. Cặp đôi nắm tay nhau ra về trong sự chúc phúc của mọi người.

Tuy nhiên, ngoài màn kết đôi trọn vẹn, khán giả còn được chứng kiến một màn cầu hôn đầy bất ngờ của 2 nhân vật nữ trong chương trình ngay trên sóng truyền hình.

Từ đầu, cô gái tên Minh Minh đã gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp và sự đa tài khi "chinh chiến" ở nhiều lĩnh vực như bất động sản, thời trang... Tuy nhiên, đến phần lộ diện, khi được MC Trấn Thành hỏi han, Minh Minh đã quyết định kể câu chuyện của mình.

Chân dung cô nàng "tài sắc vẹn toàn" Minh Minh (Ảnh: Ban Tổ chức).

Minh Minh bộc bạch: "Bản thân tôi thuộc cộng đồng LGBT+ (đồng tính, song tính và chuyển giới - PV) nên có rất nhiều điều khó nói, phải cất giữ trong lòng. Tôi cũng chỉ mới "come out" (công khai giới tính - PV) trong năm nay thôi. May mắn là tôi và bạn gái được mọi người chấp nhận và ủng hộ".

Minh Minh tiết lộ bạn gái của mình không thuộc cộng đồng LGBT+ mà là "một cô gái thuần túy từ ngoại hình đến tính cách". Hai người đến với nhau bằng việc kết bạn trên mạng xã hội. Sau thời gian trò chuyện, cả hai quyết định đi đến mối quan hệ nghiêm túc.

Khi mọi người tò mò về danh tính của "nàng thơ" nắm giữ trái tim Minh Minh thì Anh Thư - cô gái bị loại trong vòng đầu tiên của chương trình - bước ra.

Siêu mẫu Minh Tú cho biết cô đã "nổi da gà" vì quá bất ngờ trước sự sắp xếp của chương trình.

Cả trường quay vỡ òa với những chia sẻ của Anh Thư (Ảnh: Ban Tổ chức).

Anh Thư tâm sự cô không quan tâm nhiều đến vấn đề giới tính mà tin vào tình yêu "sét đánh" và trân quý cảm giác "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Cô cũng gửi lời cảm ơn đến đấng sinh thành vì đã tin tưởng, ủng hộ chuyện tình của mình.

Cô nàng cũng chia sẻ: "Trước giờ, bạn gái thể hiện tình cảm với em rất nhiều, ngược lại em rất ít thể hiện. Cùng là con gái với nhau, ai cũng muốn được một người quỳ xuống để cầu hôn mình. Em đã được rồi thì bây giờ…".

Ngay sau đó, Anh Thư khiến cả trường quay ngỡ ngàng khi tháo chiếc nhẫn trên ngón tay mình ra và cầu hôn bạn gái ngay trên sóng truyền hình: "Chị có muốn trọn đời trọn kiếp này ở bên em không?".

Màn cầu hôn của 2 nhân vật nữ khiến khán giả và dàn cố vấn ngỡ ngàng (Ảnh: Ban Tổ chức).

Hành động ngọt ngào này đã khiến MC Trấn Thành, siêu mẫu Minh Tú... không khỏi xúc động. Ca sĩ Gil Lê phải liên tục dùng khăn giấy lau nước mắt.

Có mặt trong chương trình, mẹ của Anh Thư cũng bật khóc, chia sẻ: "Thú thật lúc đầu, tôi có hơi đau khi con nói đang yêu một người chị. Tuy nhiên, tôi cấm cản, gạt đi tình cảm của hai đứa thì cũng không được. Người đau đầu tiên sẽ là con mình vì nó sẽ không hạnh phúc. Cho nên, tôi đã đón nhận sự thật!".

Chứng kiến màn cầu hôn ấn tượng này, siêu mẫu Minh Tú cho rằng câu chuyện sẽ truyền cảm hứng, động lực cho những người thuộc cộng đồng LGBT+.