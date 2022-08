Lý Hùng gặp lại Diễm Hương sau 30 năm: "Cô ấy vẫn dễ thương như xưa"

"Hôm qua (9/8) là một ngày bất ngờ, thú vị và tràn đầy cảm xúc với tôi", diễn viên Lý Hùng chia sẻ với PV Dân trí cảm xúc khi hội ngộ Diễm Hương.

Lý Hùng cho biết, anh tổ chức buổi họp lớp gồm những cựu sinh viên khóa một của Đại học Điện ảnh TPHCM (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM) vào trưa 9/8.

"Tôi mời bạn bè đến ăn cơm, gặp gỡ ôn chuyện cho vui. Nhưng không ngờ là Diễm Hương cũng xuất hiện. Cô ấy đi cùng nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn. Lúc đến, cô ấy cứ núp sau lưng anh Tuấn. Tôi không biết là ai, mới bảo là thôi vào nhà đi, đừng giỡn nữa. Té ra là Diễm Hương. Cô ấy muốn tạo bất ngờ cho tôi. Vừa nhìn thấy nhau, hai anh em ôm nhau xúc động lắm", Lý Hùng kể lại với Dân trí.

Diễn viên Lý Hùng và Diễm Hương gặp nhau sau 30 năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam diễn viên cho biết đây là lần đầu tiên anh gặp lại Diễm Hương sau 30 năm mất liên lạc. "Từ năm 1992 đến giờ chúng tôi mới gặp lại nhau. Kể từ lúc Diễm Hương đi nước ngoài, lấy chồng thì gần như mất liên lạc luôn. Báo chí lâu lâu cũng hỏi tôi về tin tức Diễm Hương nhưng tôi không hề biết gì. Mọi người cứ tưởng tôi giấu nhưng không phải".

Lý Hùng chia sẻ, trong buổi họp lớp ngày hôm qua, anh và mọi người đã có một bữa tiệc ấm áp, tràn đầy niềm vui. Lý Hùng và Diễm Hương cùng ôn lại kỷ niệm xưa, hát karaoke bài "Say you will" - ca khúc gắn bó với hai người trong những dịp quảng bá phim thời thập niên 90.

"Diễm Hương vẫn dễ thương như ngày xưa. Cô ấy hát hay lắm. Cô ấy kể ở nước ngoài, cô vẫn thi thoảng xem lại phim chúng tôi đóng ngày xưa rồi khóc vì xúc động", Lý Hùng nói thêm.

Lý Hùng, Diễm Hương song ca sau 30 năm hội ngộ (Video: Lý Hùng cung cấp).

Về lý do Diễm Hương rời xa hoàn toàn làng giải trí, Lý Hùng nói anh không hỏi han, không nhắc đến khi gặp lại vì tôn trọng sự riêng tư của người bạn cũ.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cũng để lại những bình luận xúc động khi chứng kiến màn hội ngộ của cặp đôi màn ảnh đình đám một thời.

Lý Hùng, Diễm Hương cùng các bạn cũ trong buổi họp lớp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bộ đôi diễn viên đình đám một thời hội ngộ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Diễm Hương sinh năm 1970, là một trong những mỹ nhân đình đám những năm 1990. Năm 1988, Lý Hùng và Diễm Hương kết đôi trong bộ phim "Phạm Công - Cúc Hoa", trở thành cặp đôi đẹp của màn ảnh. Năm 1993, Lý Hùng, Diễm Hương tiếp tục đóng chung phim "Nước mắt học trò" của đạo diễn Lý Sơn.

Sau khi thị trường phim "mì ăn liền" bão hòa, Lý Hùng có hơn 10 năm đi hát tỉnh, sau đó quay lại đóng phim truyền hình. Những năm gần đây, nam diễn viên chuyển qua đóng vai hài trong những bộ phim sitcom, tham gia một số gameshow truyền hình và dành thời gian chăm sóc mẹ.

Đối với Diễm Hương, sau thời đỉnh cao danh tiếng, cô lấy chồng sớm, có nhiều năm sinh sống ở nước ngoài và gần như không tham gia vào giới showbiz.