Lý Hải - Minh Hà: 15 năm bên nhau và hôn nhân “không ghen tuông”

Giữa lúc mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt về hôn nhân của Lý Hải - Minh Hà, mới đây cặp đôi thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng tại Bàu Trắng, Lâm Đồng. Trong ảnh, cả hai diện trang phục đồng điệu, thoải mái tạo dáng giữa đồi cát. Kèm theo những khoảnh khắc lãng mạn, Minh Hà chia sẻ ngắn gọn: “Liều thuốc cho trái tim”.

Bộ ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác. Không ít khán giả cho rằng đây cũng là cách cặp đôi khéo léo đáp lại những đồn đoán tiêu cực đang lan truyền.

Suốt nhiều năm qua, Lý Hải và Minh Hà là một trong những gia đình được nhiều khán giả yêu thích trong showbiz Việt. Không thường xuyên thể hiện tình cảm trước truyền thông, cả hai chọn cách đồng hành âm thầm trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày.

Trong suốt những năm bên nhau, Minh Hà gần như luôn xuất hiện cạnh chồng trong các dự án nghệ thuật. Tốt nghiệp thạc sĩ ngành luật nhưng cô quyết định không theo nghề đúng chuyên môn mà lùi về phía sau để hỗ trợ ông xã. Ngoài vai trò hậu phương gia đình, Minh Hà còn đảm nhận công việc giám đốc sản xuất trong các dự án phim của Lý Hải.

Trong mắt bà xã, Lý Hải là người sống tình cảm, biết lắng nghe và chưa từng khiến vợ phải bất an trong hôn nhân. “Anh Hải là nghệ sĩ nhưng luôn biết sắp xếp thời gian dành cho gia đình. Điều đó với tôi rất quan trọng. Sống với nhau hơn mười mấy năm nhưng anh Hải chưa bao giờ để vợ phải thắc mắc anh đi đâu, làm gì”, cô chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Lý Hải cũng thừa nhận anh chưa từng thấy bà xã ghen tuông. Theo cặp đôi, cả hai đều tôn trọng không gian riêng và không có thói quen kiểm soát nhau trong hôn nhân.

“Hôn nhân của chúng tôi khá lạ vì gần như không có chuyện ghen tuông. Nếu anh ấy bận, tôi vẫn có thể tự đi chơi hay giải quyết công việc riêng. Chúng tôi không tạo ra cảm giác ngột ngạt trong gia đình”, Minh Hà chia sẻ.

Trong gia đình, Minh Hà là người quản lý tài chính vì Lý Hải khá đơn giản, không quá quan tâm chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, cô cho biết bản thân không phải người “quyền lực” như nhiều người nghĩ, bởi những quyết định lớn trong nhà vẫn luôn được cả gia đình tham khảo ý kiến của nam đạo diễn.

“Từ khi cưới anh Hải, tôi xác định lùi về phía sau để làm hậu phương và hỗ trợ chồng. Nhưng những quyết định lớn trong gia đình vẫn luôn có sự tham khảo ý kiến của anh ấy”, cô cho biết.

Sau hơn 15 năm đồng hành trong cuộc sống lẫn công việc, cả hai cho biết điều khiến họ trân trọng nhất là luôn có nhau trong mọi khoảnh khắc thường ngày. Lý Hải từng chia sẻ : “Ngày nào tôi ra đường cũng có bà xã đi cùng. Chúng tôi làm việc chung, ăn cơm chung, sinh hoạt chung, đi công tác hay du lịch cũng cùng nhau".

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà hiện có tổ ấm bên 4 con gồm Rio, Cherry, Sunny và Mio. Dù sở hữu khối tài sản lớn, vợ chồng Lý Hải vẫn chọn cho các con theo học trường bình thường, hướng các bé đến lối sống giản dị và tự lập từ sớm.

Nói về cách nuôi dạy con, Lý Hải cho biết anh và bà xã luôn cố gắng để các con hiểu giá trị của sự nỗ lực, thay vì lớn lên trong cảm giác dựa dẫm vào sự nổi tiếng hay điều kiện của gia đình. Nam đạo diễn cho biết nếu các con có đam mê nghệ thuật, anh sẵn sàng ủng hộ. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là các bé phải hiểu thành công không đến một cách dễ dàng.

“Nếu các con đam mê nghệ thuật, tôi chắc chắn sẽ ủng hộ. Nhưng tôi cũng muốn các bé hiểu rằng không có thành công nào tự nhiên mà có. Mọi thứ đều phải trải qua quá trình rèn luyện, thử thách và vất vả”, anh chia sẻ.

Lý Hải nói ở vai trò một người cha, anh cảm thấy hạnh phúc khi thấy các con ngoan ngoãn, trưởng thành. Dù vậy, nam đạo diễn vẫn thường xuyên nhắc nhở các bé phân biệt giữa giá trị thật và những hào quang bên ngoài.

“Tôi không muốn các con bị cuốn theo những hư danh mà quên đi việc học tập và rèn luyện nhân cách. Dù được chú ý, tôi vẫn mong các bé giữ được sự chân thành và không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài”, anh nói.

Theo Minh Hà, điều khó nhất trong việc nuôi dạy con ở gia đình nghệ sĩ là để các bé hiểu sự nổi tiếng của cha mẹ không phải “tấm vé” cho tương lai. “Một trong những điều khó nhất là để các con hiểu sự nổi tiếng là của ba mình. Nếu muốn được công nhận thì phải tự nỗ lực trên hành trình riêng”, cô nói.

