Long Châu và Hòa Minzy kể câu chuyện sức khỏe Việt bằng âm nhạc

Khéo léo hòa quyện các yếu tố hiện đại với chất liệu truyền thống, “Bắc Bling” của ca sĩ Hòa Minzy nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc và mang đến cú hích cho hành trình cách tân văn hóa.

Tiếp nối tinh thần ấy, trong “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, nữ ca sĩ tiếp tục thổi hồn vào câu chuyện văn hóa qua lớp áo giao thoa giữa truyền thống và đương đại, gửi gắm trọn vẹn những cảm xúc da diết trong từng câu hát. Ca khúc được chắp bút bởi nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cùng sự đồng hành của hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu.

Phân cảnh dàn hợp xướng gây xúc động trong MV “Vì một Việt Nam khỏe mạnh” (Ảnh: Long Châu).

Qua giai điệu du dương được kết hợp độc đáo với các nhạc cụ dân tộc, Hòa Minzy nhẹ nhàng đưa khán giả ngược dòng lịch sử để hiểu hơn về vẻ đẹp văn hoá dân gian và ước vọng của người Việt Nam từ ngàn xưa đến nay: một đất nước hùng cường - nơi người dân luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.

Từ hình ảnh hào hùng trong sử thi Đăm Săn, truyền thuyết con Rồng cháu Tiên, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Thánh Gióng đến người phụ nữ Việt “ba đảm đang” cùng những người chiến sĩ kiên trung trong kháng chiến… lần lượt hiện lên trong MV, sáng ngời vẻ đẹp người Việt Nam đoàn kết và kiên cường.

Nối tiếp truyền thống cha ông, dưới bầu trời hòa bình ngập sắc cờ hoa, 54 dân tộc anh em đồng lòng cùng mọi người già trẻ, gái trai… nỗ lực học tập, làm việc và nâng cao sức khoẻ, cùng chung khát vọng vì một Việt Nam khỏe mạnh và hùng cường.

Trong tháng 11, ca sĩ Hòa Minzy đồng hành cùng chương trình "Long Châu sẻ chia" đưa yêu thương đến với bà con Bắc Ninh (Ảnh: Long Châu).

"Ai ai sinh ra cũng được hạnh phúc - Người Việt Nam ta khỏe mạnh", “Sức khoẻ này là điều vô giá - Vì một Việt Nam khỏe mạnh để yêu thương”... qua ca khúc hạnh phúc cũng được tái định nghĩa theo cách dung dị mà lay động. Không ở đâu xa, hạnh phúc được gieo trồng từ cơ thể khỏe mạnh, tinh thần lạc quan và trái tim giàu yêu thương.

Để nuôi dưỡng hạt mầm diệu kỳ đó, mỗi người chỉ cần bắt đầu từ sự quan tâm, chủ động bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho bản thân, những người thân yêu xung quanh. Mỗi người sống vui khỏe cũng đang góp thêm sức mạnh để phát triển xã hội bền vững.

Ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ, “Vì một Việt Nam khỏe mạnh” không chỉ là một dự án âm nhạc, mà còn là hành trình dùng từng giai điệu để chạm đến trái tim, gửi gắm thông điệp sống khỏe, sống để yêu thương nhiều hơn. Giữa những ngày cuối năm tất bật, MV như nhắc nhớ cho mỗi người cùng lắng lòng, nhìn lại những bước chân đã qua và thắp lên niềm tin cho một năm mới khỏe mạnh, bình an và tràn đầy hy vọng.

Sức khỏe người dân là trung tâm trong mọi hoạt động của Long Châu (Ảnh: Long Châu).

Len lỏi trong từng lời ca là hình ảnh những dược sĩ, bác sĩ Long Châu âm thầm cống hiến - những con người khoác trên mình chiếc áo giản dị nhưng mang trái tim tận tụy, hết lòng vì sức khỏe người dân. Không ồn ào, không phô trương, họ hiện diện như điểm tựa bền bỉ giữa đời sống thường nhật, lắng nghe từng nỗi lo, nâng niu từng niềm hy vọng, để từ đó gieo mầm an tâm và chữa lành cho cộng đồng bằng tri thức lẫn lòng nhân ái.

Từ góp sức nhỏ bé mà thiết thực trong ngày hội non sông - nơi Long Châu lặng lẽ chung tay chăm lo sức khỏe người dân, đến những chuyến xe chở thuốc men và nghĩa tình đồng bào xé màn đêm hướng về vùng tâm bão… nơi nào cần sẻ chia, nơi đó luôn có Long Châu đồng hành.

Bền bỉ từ năm 2021 đến nay, trong 5 năm qua, “Long Châu sẻ chia” đã trở thành nhịp cầu nối yêu thương, góp sức cùng chính quyền địa phương, bệnh viện và các cơ quan y tế tổ chức khám sức khỏe và gửi trao thuốc miễn phí đến hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn.

Đội ngũ y tế đến từng bản làng, thôn xóm, vùng sâu, vùng xa… mang theo khát vọng góp phần thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc sức khỏe, ươm thêm hạt mầm niềm tin yêu và lạc quan giữa đời thường.

Long Châu nỗ lực mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho mọi người, đi từ dự phòng đến chăm sóc sức khỏe lâu dài (Ảnh: Long Châu).

Đại diện hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng bày tỏ: “Thông qua dự án âm nhạc ‘Vì một Việt Nam khỏe mạnh’, Long Châu mong muốn gửi gắm một thông điệp chăm sóc sức khỏe mang tính bền vững: Sức khỏe không chỉ được nhắc đến khi ốm đau, mà cần được nâng niu mỗi ngày, bắt đầu từ ý thức chủ động bảo vệ và dự phòng cho bản thân và gia đình.

Dù ở vùng thôn quê, hải đảo xa xôi, vùng sâu, vùng xa, hay thành thị phồn hoa, Long Châu luôn ở bên, lắng nghe bằng sự chân thành, thấu hiểu bằng sự tận tâm, đồng hành chăm lo sức khỏe người dân bằng sản phẩm chăm sóc sức khoẻ và vaccine chất lượng, minh bạch”.

Long Châu mong muốn góp phần thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc y tế trong cộng đồng thông qua mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng phủ khắp 34 tỉnh thành (Ảnh: Long Châu).

Ca khúc còn thay lời tri ân Long Châu gửi đến hơn 33 triệu khách hàng đã tin yêu suốt chặng đường phụng sự sức khỏe cộng đồng. Niềm tin của người dân chính là động lực để hệ thống chuyên tâm, vững vàng trên hành trình đưa dịch vụ y tế hiện đại, an toàn đến mọi vùng trời Tổ quốc. Từ đó đơn vị nối dài cam kết xây dựng xã hội khỏe mạnh và bền vững, hưởng ứng theo tinh thần tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.