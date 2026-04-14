Loạt tình tiết gây tranh cãi trong phim giờ vàng có Quỳnh Kool

Phim Bước chân vào đời với sự tham gia của Quỳnh Kool khai thác câu chuyện về những người trẻ chật vật lập nghiệp, xoay xở giữa áp lực gia đình và biến động cuộc sống.

Tác phẩm đang thu hút lượng quan tâm lớn, với hơn 9,5 triệu khán giả theo dõi mỗi phút lên sóng, rating (chỉ số đo lường mức độ phổ biến của nội dung) đạt 12,87% (theo VTV Ratings), nằm trong top những nội dung truyền hình có lượt xem cao nhất hiện nay.

Cùng với sức hút, bộ phim cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Các tranh luận của khán giả tập trung vào cách xây dựng tình tiết, diễn biến tâm lý nhân vật và một số chi tiết bị cho là thiếu tính thực tế, chưa thể thuyết phục.

Nữ chính gây tranh cãi vì cách hành xử, lạm dụng nước mắt

Tính cách và tạo hình của nhân vật Thương (Quỳnh Kool) chưa thuyết phục được nhiều khán giả (Ảnh: VTV).

Cách xây dựng nhân vật Thương do Quỳnh Kool đảm nhận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhân vật bị nhận xét thiếu cá tính, phản ứng một chiều và mang nặng tính giáo điều.

Đặc biệt, trong tình huống em gái gặp biến cố nghiêm trọng, Thương lại phản ứng bằng việc trách móc mà không tìm hiểu rõ sự việc, thậm chí đặt nặng vấn đề danh tiếng cá nhân. Chi tiết này khiến nhiều khán giả cho rằng nhân vật thiếu sự thấu cảm với chính người thân của mình. Một số ý kiến cho rằng Thương có phần cứng nhắc, khó tạo thiện cảm.

Một điểm gây tranh cãi khác là việc nhân vật xuất hiện dày đặc trong các phân đoạn cảm xúc nặng, đặc biệt là các cảnh khóc.

Trong khoảng 15 tập đầu, nhân vật liên tục rơi vào trạng thái căng thẳng, với nhiều cảnh bật khóc, khiến một bộ phận khán giả cảm thấy mệt mỏi. “Tập nào cũng khóc”, “xem mà ức chế” là những phản hồi xuất hiện phổ biến trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng kịch bản đang lạm dụng yếu tố bi kịch, đẩy nhân vật vào vòng lặp chịu đựng - tổn thương - khóc, thay vì tạo ra bước phát triển tâm lý rõ ràng.

Về phía mình, Quỳnh Kool cho biết những giọt nước mắt của Thương không nhằm tạo kịch tính mà xuất phát từ hoàn cảnh một người phụ nữ phải gánh vác gia đình, chịu áp lực kéo dài và không có cơ hội giải tỏa.

Tạo hình nữ chính thiếu nhất quán

Thương là cô giáo nhưng mặc trang phục chưa phù hợp để lên lớp khiến khán giả chưa hài lòng (Ảnh: Chụp màn hình).

Tạo hình nhân vật Thương cũng liên tục trở thành chủ đề bàn luận. Ở giai đoạn đầu phim, nhân vật bị cho là trang điểm quá đậm, chưa phù hợp với hình ảnh một giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ở các tập sau, có thời điểm khán giả nhận xét lớp trang điểm khiến nhân vật “trắng bệch”, thiếu sức sống. Sự thay đổi thiếu nhất quán này khiến một bộ phận người xem cho rằng nhân vật mất đi tính chân thực.

Ngay cả trang phục của Thương cũng từng gây tranh cãi khi nhân vật xuất hiện với quần jeans trong lớp học - chi tiết bị đánh giá chưa phù hợp với môi trường sư phạm.

Ở những tập gần đây, tạo hình của nhân vật được nhận xét có sự điều chỉnh, phù hợp hơn với bối cảnh và tính cách.

Nhiều cảnh phim mang tính "giật gân", thiếu thực tế

Vai Trang cũng là vai diễn được khán giả quan tâm dù gây nhiều tranh cãi (Ảnh: VTV).

Trong phim, Trang (do Nguyễn Ngọc Thủy đảm nhận, là em gái của Thương) được xây dựng là người tham vọng, sẵn sàng sử dụng thủ đoạn để tiến thân. Tuy nhiên, nhân vật bị đặt vấn đề về sự thiếu nhất quán khi có lúc sắc sảo, tính toán, nhưng ở những thời điểm khác lại bộc lộ hành vi bốc đồng, cực đoan.

Phân đoạn gây nhiều tranh luận là cảnh Trang quỳ xuống van xin Lâm (Mạnh Trường) tham gia một buổi phỏng vấn. Một số ý kiến cho rằng hành động này bị đẩy quá cao, chưa phù hợp với bối cảnh đời sống hiện đại.

Trước phản hồi của khán giả, Nguyễn Ngọc Thủy cho biết đây là phân đoạn thể hiện “điểm rơi tâm lý” khi nhân vật bị dồn vào áp lực lớn. Theo nữ diễn viên, hành động này phản ánh trạng thái mất kiểm soát tạm thời, không phải bản chất lâu dài của Trang.

Dù liên tục vấp phải ý kiến trái chiều, Bước chân vào đời vẫn duy trì được sự quan tâm nhờ nhịp phim nhanh, nhiều tình tiết cao trào và dàn diễn viên quen mặt.

Phim "Bước chân vào đời" thu hút sự quan tâm của khán giả dù gây tranh cãi (Video: VTV).