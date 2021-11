Lộ dáng đẫy đà, ca sĩ có bản hit "tỷ view" tuyên bố: "Béo là bình thường"

Dân trí Camila Cabello, ngôi sao nổi tiếng với bản hit "Havana" tỏ ra bức xúc khi cư dân mạng chê bai là cô quá béo.

Ngày 3/11, cánh săn ảnh đã thấy nữ ca sĩ 24 tuổi Camila Cabello và bạn trai Shawn Mendes đi nghỉ mát ở Miami, Mỹ.

Cặp tình nhân đẹp của làng nhạc quốc tế trao nhau nụ hôn tình tứ trên bãi biển. Camila Cabello diện bộ áo tắm hai mảnh màu xanh nhạt. Nữ ca sĩ trẻ người gốc Cuba tăng cân đáng kể trong vòng hai năm trở lại đây và cô từng chia sẻ tâm trạng bức xúc khi bị chê béo.

Camila Cabello đi biển cùng bạn trai ngày 3/11.

Camila từng chia sẻ trên Instagram rằng, cô bị sốc khi lên mạng và đọc thấy những bình luận chê bai cơ thể của cô. "Tôi hoàn toàn không truy cập mạng xã hội với ý định tránh những thứ làm tổn thương cảm xúc của mình nhưng tôi đã quên và lên mạng tìm một bức ảnh để đăng về ngày kỷ niệm bản hit Havana ra mắt và vô tình lướt qua những bình luận chỉ trích cơ thể của tôi".

"Thành thật mà nói, điều đầu tiên tôi cảm thấy là cực kỳ không tự tin nhưng sau đó tôi nghĩ, tất nhiên ai cũng có những bức ảnh xấu, những góc chụp xấu. Cơ thể của tôi không phải bằng đá hay chỉ toàn cơ bắp. Tuy nhiên điều đáng buồn nhất mà tôi nghĩ, đó là các cô gái trẻ đang lớn lên trong một thế giới ảo và họ đang tìm kiếm một sự hoàn hảo không có thật".

Vóc dáng nữ ca sĩ nổi tiếng có nhiều thay đổi trong 2 năm qua.

"Tôi viết bài này cho những cô gái trẻ chỉ đáng tuổi như em gái tôi, những người đang lớn lên và chứng kiến trên mạng xã hội toàn những bức ảnh được chỉnh sửa và nghĩ đó là hiện thực. Họ nhìn những bức ảnh đó và nghĩ đó là cuộc sống, là sự thật... Thực ra không phải vậy, đó là giả, giả đang dần được coi là thật".

"Chúng ta đang có một cái nhìn hoàn toàn không thực tế về cơ thể phụ nữ. Tôi muốn nói rằng: "Các cô gái, béo là bình thường. Nó đẹp và tự nhiên". Tôi sẽ không quan tâm tới những thứ nhảm nhí và tôi hy vọng các bạn cũng vậy, hãy sống thật thoải mái".

Camila Cabello sinh ngày 3 tháng 3 năm 1997 là một ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ gốc Cuba. Cô trở nên nổi tiếng với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ Fifth Harmony, được thành lập sau show The X Factor Mỹ vào năm 2012. Ngay khi còn là thành viên nhóm Fifth Harmony, Cabello bắt đầu khẳng định mình với tư cách là một nghệ sĩ solo bằng việc phát hành các ca khúc như I Know What You Did Last Summer hát cùng Shawn Mendes và Bad Things - hát với Machine Gun Kelly.

Album phòng thu đầu tay của Cabello mang tên Camila (ra mắt năm 2018), đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng âm nhạc hàng đầu nước Mỹ Billboard 200. Album nhạc pop mang âm hưởng của nhạc Latin đã được giới phê bình đánh giá cao và được chứng nhận bạch kim của hiệp hội công nghiệp ghi âm Mỹ.

Đĩa đơn chủ đạo trong album này Havana đứng đầu bảng xếp hạng ở một số quốc gia bao gồm Mỹ và Anh và đĩa đơn tiếp theo Never Be the Same lọt vào top 10 bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia. Bản song ca năm 2019 của Cabello với Mendes, Señorita đã trở thành đĩa đơn thứ hai của cô đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Album phòng thu thứ hai của cô, Romance (2019), đạt vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Billboard 200 và vị trí số một ở Canada.

