Legend Fest 2025: Độc đáo với sân khấu 360 độ, thu hút 10.000 khán giả tham dự

Sự kiện không chỉ khuấy động tinh thần giới trẻ mà còn khẳng định tầm nhìn của Regal Group: bất động sản không chỉ là công trình, mà còn là điểm đến văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng tinh hoa.

Những con số ấn tượng tại Legend Fest Đà Nẵng

Hơn cả một lễ hội âm nhạc đơn thuần, Legend Fest Day 2 đã thực sự trở thành một sự kiện ấn tượng tại Đà Nẵng. Sự kiện không chỉ chạm đến trái tim hàng nghìn khán giả mà còn thiết lập những kỷ lục mới, được minh chứng rõ ràng qua các con số.

Sân khấu 360 độ với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, hiệu ứng chuyển động đồng bộ, mang đến trải nghiệm thị giác và cảm xúc trọn vẹn tại mọi góc nhìn. Hơn 10.000 khán giả có mặt tại Cung Văn hóa - Thể thao Tiên Sơn, phủ kín mọi khán đài.

Gần 50 tiết mục được trình diễn, từ các bản hit quốc dân đến sản phẩm mới ra mắt, tạo nên bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu. 11 nghệ sĩ đình đám đang là gương mặt được giới trẻ yêu thích, đã cùng hội tụ và mang đến gần 5 giờ đồng hồ trình diễn liên tục. Legend Fest Day 2 đạt Top 1 sự kiện âm nhạc hot trên Social Trend.

Legend Fest nhận được sự quan tâm trên Bảng xếp hạng chủ đề đang HOT trên mạng xã hội.

Với thông điệp “Tinh hoa trên nền di sản”, Legend Fest 2025 không chỉ kể lại hành trình kiến tạo nên những giá trị bền vững của văn hóa Việt thông qua âm nhạc của nghệ sĩ mà còn đan xen 2 tiết mục múa Di sản cùng Chuyển hóa và Lan tỏa khiến hơn 10.000 khán giả phấn khích.

Sân khấu 360 độ, bao xung quanh là 10.000 khán giả cùng hòa nhịp cảm xúc (Ảnh: BTC).

Mang bản sắc địa phương, cảm xúc và công nghệ vào từng phần trình diễn

Legend Fest không chạy theo mô-típ đại nhạc hội giải trí thông thường, mà được dàn dựng với tinh thần kể chuyện, một hành trình cảm xúc đi qua nhiều lát cắt của âm nhạc Việt hiện đại. Xuyên suốt đêm nhạc, khán giả đã được thưởng thức một “bữa tiệc” đã tai, mãn nhãn với những màn trình diễn chất lượng. Mở màn đầy mộng mơ, Phương Mỹ Chi mang tới cho khán giả màn trình diễn Buôn trăng, Vũ trụ có anh, khiến cả khán đài đồng thanh hát theo.

Phương Mỹ Chi tỏa sáng đầy rực rỡ giữa không gian 360 độ của sân khấu xoay (Ảnh: BTC).

Không khí được đẩy lên cao trào với sự xuất hiện của dàn rapper cá tính: MANBO, Pháp Kiều, Negav và HURRYKNG.

Pháp Kiều xuất hiện với thần thái cuốn hút (Ảnh: BTC).

Những giọng ca nội lực như Orange với ca khúc Khi em lớn, Captain Boy với bản kết hợp Chân thành và Ừ thì chia tay hay RHYDER với màn trình diễn ca khúc mới đã chạm đến trái tim người nghe. Trong khi đó, Dương Domic lại mang đến không gian lãng tử cùng cây đàn guitar.

Orange “mang đến cảm xúc và năng lượng cho hàng nghìn khán giả Legend Fest 2025 (Ảnh: BTC).

Càng về cuối, sự kiện càng mang đến năng lượng sôi động. Quang Hùng MasterD khiến cả khán đài lắc lư với Thủy triều, Dễ đến dễ đi. Khoảnh khắc khi HIEUTHUHAI bước ra, khiến khán giả tại Cung Thể thao phấn khích. Loạt ca khúc nổi bật của HIEUTHUHAI đã khiến khán giả không thể ngồi yên.

Quang Hùng MasterD với sức hút và những bài hát của mình (Ảnh: BTC).

Kết lại đêm nhạc, GERDNANG (HIEUTHUHAI, Negav, HURRYKNG) cùng Pháp Kiều tái hợp trong màn trình diễn Walk, để lại dư âm khó quên trong lòng hàng nghìn khán giả Đà Nẵng.

Legend Fest 2025 - nơi để “cháy” hết mình, để sống trong cảm xúc và lưu giữ những kỷ niệm khó quên

Khác với nhiều lễ hội mang tính thương mại, Legend Fest được Regal Group định vị như một không gian nghệ thuật sống, nơi cư dân và cộng đồng tinh hoa cùng sẻ chia giá trị văn hoá. Đây không chỉ là sự kiện giải trí mà còn là cách Regal Group khẳng định triết lý phát triển bền vững: không chỉ xây dự án để bán, mà còn gắn kết, đồng hành và kích hoạt giá trị địa phương.

Legend Fest đã trở thành một điểm nhấn cảm xúc trong hệ sinh thái toàn diện mà Regal Group đang kiến tạo, từ khu đô thị cao cấp, trung tâm thương mại, khách sạn, ẩm thực, phố đi bộ, phố đêm đến chuỗi lễ hội nghệ thuật bốn mùa - hướng đến mục tiêu cuối cùng là xây dựng mô hình “một điểm đến hoàn hảo”, nơi bất động sản song hành cùng trải nghiệm sống.