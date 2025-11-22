Lần đầu nghệ thuật Lân sư rồng được đưa lên phim điện ảnh ở Việt Nam

Nghệ thuật Lân sư rồng là hình thức nghệ thuật thể hiện nhiều giá trị tinh thần, nghệ thuật, giáo dục và văn hóa. Năm 2024, nghệ thuật Lân sư rồng được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tại TPHCM, trong dự án phim điện ảnh Sức bật trái tim, lần đầu tiên bộ môn Lân sư rồng được xuất hiện trên màn ảnh rộng như một môn thể thao biểu diễn đỉnh cao, mang đậm giá trị văn hóa, khơi dậy niềm tự hào.

Đoàn phim Sức bật trái tim chụp ảnh chung trong ngày khai máy (Ảnh: BTC).

Sức bật trái tim giúp người xem hiểu được niềm đam mê, sự cống hiến, quá trình theo đuổi ước mơ của những vận động viên Lân sư rồng chuyên nghiệp.

Bộ môn này không chỉ đòi hỏi sức khoẻ, thể lực tốt, mà còn cần sự phối hợp ăn ý cùng kỹ thuật chuẩn xác để có màn biểu diễn ấn tượng.

Đạo diễn Khoa Nguyễn cho biết, bộ phim phản chiếu mâu thuẫn điển hình của thanh thiếu niên Việt Nam hiện đại, giữa cái tôi cá nhân và sự kỳ vọng của gia đình, giữa việc chạy theo xu hướng và gìn giữ bản sắc.

"Người trẻ sẽ nhận ra, thành công bền vững nhất là khi ta biết cách tiến lên cùng sự ủng hộ của gia đình và đồng đội", nam đạo diễn nói về thông điệp từ bộ phim.

Bộ phim có sự quy tụ của dàn diễn viên gồm: NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT Võ Hoài Nam, Võ Hoài Anh, Anh Tú Wilson, Thiện Nhân. Ngoài diễn xuất, diễn viên Mai Thu Huyền đảm nhận vai trò Giám đốc sản xuất.

NSƯT Võ Hoài Nam và con gái Võ Hoài Anh (Ảnh: BTC).

Trong các diễn viên, Võ Hoài Anh (SN 2005) là con gái của NSƯT Võ Hoài Nam. Cô là sinh viên ngành âm nhạc nhưng có duyên với điện ảnh. Hoài Anh từng nhận được sự chú ý với vai diễn trong phim truyền hình Hoa sữa về trong gió.

Để có thể khắc hoạ được cường độ vận động như một vận động viên Lân Sư Rồng thực thụ, trước khi bấm máy, các diễn viên phải trải qua quá trình tập luyện thể lực cường độ cao cùng các nghệ nhân và chuyên gia.