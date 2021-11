La Vân Hi trở lại phim trường sau vụ nhập viện vì bị bạn diễn đấm

Dân trí Sau một thời gian nghỉ ngơi bởi sự cố nhập viện vì trúng cú đấm của bạn diễn, La Vân Hi đã trở lại phim trường "Trường nguyệt vô tẫn" với vẻ ngoài điển trai, khỏe mạnh.

Mới đây, những hình ảnh La Vân Hi tại phim trường bộ phim Trường nguyệt vô tẫn được chia sẻ. Đây là lần đầu mỹ nam Trung Quốc xuất hiện trở lại sau sự việc bị bạn diễn đấm ở phim trường, phải nhập viện cấp cứu hồi tháng 10 vừa rồi.

Cụ thể, trong một cảnh quay của phim truyền hình Truy quang giả, nam diễn viên Đại Bằng - bạn diễn của La Vân Hi đã kiểm soát lực đánh chưa đúng, dẫn đến gây thương tích cho La Vân Hi, khiến anh phải vào viện. Sau vụ việc, Đại Bằng đã lên tiếng xin lỗi nam diễn viên La Vân Hi.

La Vân Hi xuất hiện ở phim trường, ngày 2/11.

La Vân Hi gây tò mò khi che nửa thân trên.

Vụ việc khiến La Vân Hi phải nghỉ làm việc gần ba tuần. Thậm chí, sự vắng bóng của La Vân Hi những tuần qua còn khiến cộng đồng mạng đồn đại nam diễn viên bị thương nặng, hủy hoại gương mặt.

Ngày 2/11, giới săn tin đã ghi lại hình ảnh La Vân Hi tới phim trường bộ phim Trường nguyệt vô tẫn. Nam diễn viên đeo khẩu trang kín mít và dùng một tấm màn che nửa người phía trên. Sau đó, khi bước vào phim trường, anh mới tháo bỏ khẩu trang và lộ tạo hình của nhân vật.

Tạo hình của La Vân Hi trong Trường nguyệt vô tẫn đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ và nhận được nhiều lời khen. Dường như, khuyết điểm dáng vóc gầy gò của anh đã được che đi nhờ cổ phục. Gương mặt của anh cũng lành lặn và không có dấu hiệu bị ảnh hưởng sau tai nạn phim trường hồi tháng 10 vừa rồi.

Tạo hình điển trai và cuốn hút của La Vân Hi trong phim mới "Trường nguyệt vô tẫn".

La Vân Hi tái hợp với Bạch Lộc trong "Trường nguyệt vô tẫn".

Trường nguyệt vô tẫn thuộc thể loại cổ trang xoay quanh mối quan hệ giữa nữ chính Lê Tô Tô (Bạch Lộc đóng) và nam chính Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi). Câu chuyện xảy ra ở cả nhân gian và tiên giới. Đây là lần thứ hai Bạch Lộc và La Vân Hi hợp tác sau dự án nổi tiếng Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương. Phim khai máy vào giữa tháng 10 vừa rồi.

La Vân Hi sinh năm 1988, anh nổi tiếng với các bộ phim như Bên nhau trọn đời, Bạch phát vương phi, Nguyệt thượng trọng hỏa, Nửa là đường mật nửa là đau thương… Sau thành công của bộ phim Hương mật tựa khói sương vào năm 2018, La Vân Hi trở thành một trong những mỹ nam cổ trang thế hệ mới của màn ảnh nhỏ Trung Quốc.

