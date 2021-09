Dáng vóc chỉ còn "da bọc xương" của mỹ nam cổ trang La Vân Hi

Dân trí Hình ảnh mới nhất của nam diễn viên La Vân Hi khiến nhiều người lo lắng. Anh phải ngồi trên xe lăn, dáng vóc tiều tụy và gầy gò đáng báo động.

Mới đây, hình ảnh La Vân Hi được một nhân viên giúp di chuyển trên xe lăn khiến cộng đồng mạng choáng váng. La Vân Hi vốn nổi tiếng với dáng vóc mảnh mai từ nhiều năm nay nhưng hình ảnh hiện tại của nam diễn viên 8x khiến nhiều người xót xa.

Hình ảnh mới nhất của La Vân Hi khiến fan lo lắng. Nam diễn viên để lộ đôi chân gầy guộc, cánh tay chỉ còn da bọc xương.

Gần một năm nay, cân nặng của La Vân Hi giảm sút đáng báo động.

La Vân Hi để lộ đôi chân gầy guộc, dáng người mỏng như tờ giấy khi ngồi trên xe lăn. Gương mặt của anh trông khá mệt mỏi và thiếu sức sống, già nua so với bạn bè cùng trang lứa.

Ngay sau khi những hình ảnh này của La Vân Hi được chia sẻ, người hâm mộ đã bày tỏ sự lo lắng và động viên thần tượng nên chăm chút sức khỏe, giảm bớt lịch làm việc và chú trọng tới việc ăn uống nâng cao thể lực.

Ngày 4/9, La Vân Hi đã chia sẻ một video tập thể dục để chấn an người hâm mộ. Tuy nhiên, fan vẫn để lại bình luận cho rằng, La Vân Hi có vấn đề về sức khỏe và nên dành thời gian nghỉ ngơi.

La Vân Hi bắt đầu sút cân "không phanh" từ cuối năm ngoái. Tới tháng 6 vừa rồi, khi tham dự một số sự kiện, nam thần tượng khiến fan lo lắng vì thần sắc yếu đuối, gương mặt hốc hác, mắt trũng sâu và dáng vóc gầy gò.

Theo một số nguồn tin, La Vân Hi đã và đang thực hiện chiến dịch "ép cân".

Từ tháng 6/2021, cân nặng của La Vân Hi rơi vào cảnh báo động khi nam diễn viên thường để lộ dáng vóc mỏng manh, gương mặt hốc hác, hai mắt trũng sâu.

La Vân Hi sinh năm 1988, anh nổi tiếng với các bộ phim như Bên nhau trọn đời, Bạch phát vương phi, Nguyệt thượng trọng hỏa, Nửa là đường mật nửa là đau thương…

Sau thành công của bộ phim Hương mật tựa khói sương vào năm 2018, La Vân Hi trở thành một trong những mỹ nam cổ trang thế hệ mới của màn ảnh nhỏ Trung Quốc.

Gần đây, anh còn chuyển hướng đóng phim đam mỹ (dòng phim đồng tính nam) nên càng muốn gây dựng ngoại hình mong manh, nữ tính. Việc thường xuyên thể hiện các vai mỹ nam trên màn ảnh khiến La Vân Hi trở nên ám ảnh về ngoại hình.

La Vân Hi được mệnh danh là mỹ nam cổ trang mới của Trung Quốc.

La Vân Hi cho biết, do các vai diễn của anh chủ yếu là cổ trang nên yêu cầu phải trang điểm và có trang phục cầu kỳ nhiều lớp. Để đảm bảo có được hình ảnh thật hoàn hảo trên màn hình, anh tự đặt ra cho mình một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, đảm bảo cân nặng phù hợp.

Tuy nhiên, việc ăn kiêng hà khắc quá lâu khiến cơ thể La Vân Hi có dấu hiệu suy nhược và ngày càng gầy. Fan nhiều lần động viên anh thay đổi chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi để tăng cân nhưng dường như chưa thực sự hiệu quả.

La Vân Hi còn gầy hơn cả các nữ đồng nghiệp.

Bạn diễn Ngô Thiến trông còn mạnh mẽ và nặng cân hơn La Vân Hi.

Từ năm 2020, La Vân Hi đã bị nhận xét thiếu sức sống khi dáng vóc ngày càng mỏng, đặc biệt khi anh mặc vest tham dự các sự kiện.

Việc giảm cân quá đà không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của La Vân Hi mà còn ảnh hưởng nặng nề tới những chất lượng các tác phẩm nghệ thuật gần đây của anh như Nguyệt thượng trọng hỏa, Nửa là đường mật, nửa là đau thương...

Bộ phim gần nhất mà anh tham gia là phim truyền hình đam mỹ - Hạo y hành đóng cặp cùng Trần Phi Vũ. Tuy nhiên, việc kiểm soát và ngăn chặn hình ảnh nữ tính của các nam nghệ sĩ của chính phủ Trung Quốc khiến dự án Hạo y hành khó được phát sóng trong thời gian tới.

La Vân Hi bắt đầu nổi tiếng nhờ bộ phim Hương mật tựa khói sương vào năm 2018.

La Vân Hi từng thừa nhận việc ám ảnh với cân nặng và muốn giảm cân để phù hợp với tạo hình trên màn ảnh.

Việc giảm cân quá mức của La Vân Hi khiến khán giả yêu mến anh lo lắng cho sức khỏe của ngôi sao sinh năm 1988.

Thưởng thức giọng hát của mỹ nam cổ trang La Vân Hi

Mi Vân

Theo Sohu