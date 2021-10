La Vân Hi nhập viện cấp cứu vì cú đấm quá nhập vai của bạn diễn

Dân trí Tối 14/10, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước thông tin mỹ nam La Vân Hi đã phải nhập viện vì bị thương nghiêm trọng sau cú đấm của bạn diễn tại phim trường "Người theo đuổi ánh sáng".

Ngày 15/10, thông tin La Vân Hi gặp tai nạn ngoài ý muốn khi quay cảnh đánh nhau với bạn diễn Kỷ Hoán Bác trên phim trường Người theo đuổi ánh sáng, được chia sẻ trên các báo.

La Vân Hi vừa phải nhập viện vì bị thương ở phim trường.

Trong một cảnh quay, bạn diễn tát La Vân Hi khiến anh chảy máu. Sau cú tát này, La Vân Hi ngã khụyu xuống, nam diễn viên Kỷ Hoán Bác tiếp tục đấm thêm 6 cú. Quá đau đớn, La Vân Hi được ê kíp đưa vào bệnh viện gấp để kiểm tra sức khỏe.

Theo một nguồn tin ở phim trường, nam diễn viên bị thương ở mặt và chấn động não. Sau khi sự việc xảy ra, La Vân Hi được chuyển đến Bệnh viện Thượng Hải, Trung Quốc cấp cứu và điều trị.

Đại diện của La Vân Hi và đoàn làm phim Người theo đuổi ánh sáng cho biết, tình trạng của nam diễn viên hiện tại ổn định, không còn vấn đề đáng ngại.

Nam diễn viên Kỷ Hoán Bác gửi lời xin lỗi La Vân Hi sau khi làm anh bị thương.

Nam diễn viên Kỷ Hoán Bác, người tát và đấm La Vân Hi tới mức nhập viện, đã lên tiếng sau khi vụ việc xảy ra: "Sau 3 tháng quay phim, tất cả đã tạo nên tình bạn gắn kết, tôi đã nghĩ đó là một kết thúc đẹp, vậy nhưng trong quá trình đóng phim lại để xảy ra sai sót, đánh La Vân Hi khiến cậu ấy bị thương.

Trong khoảnh khắc đó, tôi vô cùng sợ hãi và cảm thấy có lỗi vì đã để một diễn viên tốt, một người anh em tốt bị thương. Tôi muốn gửi lời xin lỗi và mong La Vân Hi sớm bình phục".

Sau vụ việc, Kỷ Hoán Bác đã tự tát mình nhiều lần để kiểm điểm hành động với La Vân Hi. Nam diễn viên Kỷ Hoán Bác cũng phủ nhận cố ý đeo trang sức, đánh thật bạn diễn: "Cú đấm được tôi thực hiện theo đúng kịch bản. Chúng tôi dự định đánh giả, nhưng tôi không lường trước rủi ro trong quá trình quay. Cuối cùng từ đánh giả thành đánh thật".

Dáng vóc gầy gò của La Vân Hi khiến fan lo lắng thời gian gần đây.

La Vân Hi, sinh năm 1988, nổi tiếng với các bộ phim như Bên nhau trọn đời, Bạch phát vương phi, Nguyệt thượng trọng hỏa, Nửa là đường mật nửa là đau thương…

Sau thành công của bộ phim Hương mật tựa khói sương vào năm 2018, La Vân Hi được người hâm mộ xem là một trong những mỹ nam cổ trang thế hệ mới. Gần đây, anh còn chuyển hướng đóng phim đam mỹ (dòng phim đồng tính nam) nên muốn gây dựng ngoại hình mong manh.

La Vân Hi bắt đầu sút cân "không phanh" từ cuối năm ngoái. Tới tháng 6 vừa rồi, khi tham dự một số sự kiện, nam thần tượng khiến fan lo lắng vì thần sắc yếu đuối, gương mặt hốc hác, mắt trũng sâu và dáng vóc gầy gò.

Mi Vân

Theo Sohu