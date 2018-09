Kourtney tái ngộ bạn trai cũ; Irina Shayk trình diễn nội y sexy

Kourtney Kardashian bị bắt gặp đi ăn tối cùng bạn trai cũ Younes Bendjima. Cặp đôi mới chia tay nhau cách đây 4 tuần. Cặp đôi được nhìn thấy bên trong chiếc SUV Range Rover màu đen của Kourtney vào tối thứ hai khi họ đến nhà hàng sushi Bùi ở Malibu. Ngôi sao của show truyền hình The Keeping Up With The Kardashians và bạn trai kém 25 tuổi chia tay vào đầu tháng 8. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau khi chia tay. Cặp đôi không ăn trong nhà hàng mà mua đồ ăn mang đi - có lẽ để tránh sự chú ý. Kourtney Kardashian vừa trở về Mỹ sau kỳ nghỉ hè cùng các bạn gái ở Mexico.