Kinh ngạc với thu nhập của "họa mi" Adele trong một năm

Dân trí Adele - Nữ ca sĩ xinh đẹp từng giành 15 giải Grammy đã bỏ túi hơn 28 triệu bảng Anh chỉ sau một năm làm việc.

Nhiều tờ báo đưa tin, ngôi sao ca nhạc Adele đã kiếm được hơn 28 triệu bảng Anh trong năm 2021 nhờ sự nghiệp ca hát rất thành công. Khoản thu nhập này được tính từ hai công ty mà Adele là giám đốc.

Ở tuổi 33, nữ ca sĩ được mệnh danh là "họa mi nước Anh" sở hữu khối tài sản ấn tượng 190 triệu USD và cô là một trong những ca sĩ trẻ giàu nhất thế giới. Sau 6 năm im ắng, tháng 11 năm nay Adele mới phát hành album thứ tư mang tên 30 và album này nhanh chóng gặt hái những thành công ấn tượng.

Adele xinh đẹp trên thảm đỏ (Video: Bandicam)

Với việc ra mắt album mới, Adele là người dẫn đầu các đề cử cho giải thưởng âm nhạc Anh quốc 2022 với bốn đề cử quan trọng là album hay nhất, nghệ sĩ xuất sắc nhất, bài hát hay nhất cho ca khúc Easy On Me và màn trình diễn Pop/R&B xuất sắc nhất.

Adele ra mắt album 30 vào ngày 19/11 và chỉ sau 3 ngày phát hành, album mới của Adele đã bán được hơn 500.000 bản tại Mỹ. Đây là một con số kỷ lục và 30 trở thành album bán chạy nhất nước Mỹ năm 2021, vượt qua doanh số của bất kỳ album nào ra mắt tại Mỹ trong 11 năm qua.

Adele là một trong những ca sĩ thành công nhất thế giới hiện nay.

Album 30 đã nhận được phản hồi tích cực của giới phê bình âm nhạc và được coi là album đa dạng nhất của Adele, khi kết hợp các thể loại âm nhạc khác nhau như dance-pop, blues, soul, jazz.

30 là một trong những album được mong đợi nhất năm 2021 và đứng đầu bảng xếp hạng ở 34 quốc gia bao gồm cả Anh và Mỹ. Tại Mỹ, đây là album quán quân thứ ba của Adele trên bảng xếp hạng âm nhạc uy tín Billboard 200.

Đây cũng là album bán chạy nhất năm 2021 tại Mỹ và là album thứ ba liên tiếp của Adele đạt được thành tích này. Đĩa đơn đầu tiên trích từ album mang tên Easy on Me phát hành vào ngày 15 tháng 10 năm 2021 đứng đầu bảng xếp hạng ở 26 quốc gia và ca khúc Oh My God lọt vào top 10 ở các quốc gia trên khắp Châu Âu và Bắc Mỹ. Năm 2021, Adele được vinh danh là nữ nghệ sĩ có album bán chạy nhất thế kỷ 21 của Anh, dựa trên dữ liệu của công ty Official Charts.

Adele duyên dáng dự giải Grammy (Video: Grammy)

Adele được dự tính sẽ kiếm được trung bình hơn 2 triệu đô la cho một buổi biểu diễn trong loạt buổi diễn tại Las Vegas, Mỹ sắp tới của mình. Nữ ca sĩ xinh đẹp dự kiến sẽ biểu diễn hai buổi/tuần từ ngày 21 tháng một đến ngày 16 tháng 4 tại Las Vegas, Mỹ và vé các buổi diễn của cô đã bán hết trong 6 giờ.

Ước tính có khoảng 100.000 vé đã được bán cho khán giả. 24 buổi biểu diễn của Adele sẽ thu hút khoảng 4.200 khán giả mỗi đêm diễn và vé của ba hàng ghế đầu lên tới 5.000 USD/vé.

Vĩnh Ngọc

Theo DM