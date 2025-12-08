Không gian nghệ thuật đương đại của họa sĩ Chu Nhật Quang

Mới đây, Hội Mỹ thuật Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức không gian nghệ thuật đương đại mang tên Chu Nhật Quang - Vóc Thu.

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam (phải) và Chu Nhật Quang (Ảnh: Ban tổ chức).

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - cho biết, không gian nghệ thuật đương đại lần này tạo nên một cuộc “rượt đuổi” giữa người xem và nghệ sĩ. Điều đó cho thấy mỹ thuật đương đại Việt Nam mỗi ngày một mới, một khác.

Tại sự kiện, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đã trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam cho họa sĩ Chu Nhật Quang, đồng thời công bố quyết định kết nạp đặc cách anh vào Hội Mỹ thuật Việt Nam, ghi nhận những đóng góp nổi bật của hoạ sĩ đối với nghệ thuật nước nhà.

"Nhật Quang được đào tạo trong môi trường hiện đại, tiếp cận các trường phái hội họa tiên tiến, nhưng lại chọn trở về Việt Nam để theo đuổi sơn mài truyền thống, đó là điều đáng ghi nhận", ông Lương Xuân Đoàn nói.

Trong khuôn khổ chương trình, đã diễn ra sự kiện nhượng quyền sử dụng tranh cho các đơn vị đồng hành. Theo đó, 2 bức tranh sơn mài của hoạ sĩ Chu Nhật Quang được mua lại với giá lần lượt là 1 tỷ đồng và 100.000 USD.

Họa sĩ Chu Nhật Quang cho biết, bức tranh với giá 1 tỷ đồng có tên Linh. Còn bức tranh với giá trị 100.000 USD mang tên Tĩnh hương là hình ảnh một vị thiền sư dưới ánh trăng huyền diệu, đứng trên những bậc thang hình thành từ lá sen thanh tao. Tác phẩm được họa sĩ thực hiện hơn 2 năm.

Tranh "Linh" của Chu Nhật Quang (Ảnh: Ban tổ chức).

"Tôi chỉ đơn giản sống và vẽ bằng chức phận, bản năng thôi thúc trong mình. Khi tác phẩm chạm được đến trái tim công chúng, họ sẽ tự cảm nhận được vẻ đẹp đậm nét văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam", Chu Nhật Quang nói.