"Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" thắng lớn nhưng nữ chính IU gây tiếc nuối

Tối 5/5 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Baeksang Arts Awards 2025 chính thức diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc). Đây là giải thưởng nghệ thuật lớn trong năm của Hàn Quốc nhằm tôn vinh những nghệ sĩ và tác phẩm đặc sắc trong năm của điện ảnh xứ Hàn. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu xứ sở kim chi.

Tâm điểm của lễ trao giải là chiến thắng của bộ phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt (When Life Gives You Tangerines) trong hạng mục phim truyền hình. Bộ phim gây sốt giai đoạn đầu năm 2025 của Hàn Quốc xuất sắc giành giải: Phim xuất sắc, Nam phụ xuất sắc, Nữ phụ xuất sắc và Kịch bản xuất sắc.

"Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" thắng lớn tại hạng mục phim truyền hình tại giải thưởng nghệ thuật Baeksang 2025 (Ảnh: Netflix).

Đáng tiếc, 2 diễn viên chính của phim gồm IU và Park Bo Gum đã để tuột mất giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc và Nam diễn viên chính xuất sắc. Chiến thắng ở 2 hạng mục này là nam diễn viên Joo Ji Hoon với giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc và Kim Tae Ri với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Bộ phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt lên sóng từ tháng 3 vừa rồi và duy trì vị trí số 1 phim ăn khách trên bảng xếp hạng phim không nói tiếng Anh của nền tảng Netflix. Phim thu hút hơn 6 triệu lượt người xem và là đề tài bàn tán, chia sẻ trên các mạng xã hội, diễn đàn điện ảnh.

Bộ phim truyền hình đầy hoài niệm này kéo dài hơn 60 năm về cuộc sống của cặp đôi chính ở phía Nam đảo Jeju. Đó là Ae Sun, một cô gái nổi loạn và có suy nghĩ khác biệt so với những phụ nữ cùng thời. Nhân vật nam chính là Gwan Sik, một chàng trai kiên định và hết lòng vì những người mình yêu thương.

IU (trái) và Park Bo Gum - 2 diễn viên chính của "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" - tuột mất giải Nữ/Nam diễn viên chính xuất sắc tại Baeksang 2025 (Ảnh: Netflix).

Cả phim là những hình ảnh đan xen quá khứ và hiện tại, những câu nói đầy ý nghĩa về mối quan hệ gia đình, vợ chồng, tình yêu đôi lứa. Phim đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả và được các chuyên trang điện ảnh quốc tế đánh giá là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc đáng xem nhất từ trước đến nay.

Trang phê bình phim Rotten Tomatoes khen Khi cuộc đời cho bạn quả quýt là "câu chuyện ngọt ngào nhưng cay đắng", đánh giá phim truyền cảm hứng, thúc đẩy người ta có đủ nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Bộ phim có kinh phí 41 triệu USD cũng được ngợi ca về kỹ xảo, cách phục dựng bối cảnh và thành công trong việc tôn vinh giá trị văn hóa, quảng bá du lịch cho đảo Jeju (Hàn Quốc).

Ở hạng mục điện ảnh của giải thưởng Baeksang 2025, tác phẩm Harbin với sự góp mặt của tài tử Hyun Bin đã thắng 2 giải quan trọng là: Phim xuất sắc và Daesang (Giải thưởng vàng).

Trong khi đó, giải thưởng Đạo diễn xuất sắc thuộc về Oh Seung Uk. Giải thưởng Nam chính xuất sắc gọi tên Jo Jung Suk và giải Nữ chính xuất sắc thuộc về Jeon Do Yeon.