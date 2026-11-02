Nguyễn Đỗ Khánh An là một trong những thí sinh nhận được sự quan tâm tại Sao Mai 2026, với phong độ tương đối ổn định qua các vòng thi.

Tại liveshow 5 diễn ra tối 1/11, cô tiếp tục nhận được nhiều chú ý khi trình diễn liên khúc Phong nữ - Cô Đôi Thượng Ngàn, lấy cảm hứng từ âm nhạc gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu.

Nguyễn Đỗ Khánh An gây chú ý khi thể hiện liên khúc "Phong nữ - Cô Đôi thượng ngàn" tại liveshow 5 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phần trình diễn đặt ra yêu cầu về kỹ thuật thanh nhạc, đặc biệt ở cách xử lý nhịp điệu, luyến láy và sắc thái biểu cảm đặc trưng của chầu văn. Việc kết hợp hai tác phẩm trong một tiết mục cũng đặt ra yêu cầu chuyển đổi linh hoạt giữa các phần trình diễn.

Sau phần trình diễn, Khánh An nhận được những nhận xét tích cực từ ban giám khảo. PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn nhận xét Khánh An kết nối hai ca khúc mượt mà, phù hợp với màu sắc tác phẩm. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng bày tỏ sự hài lòng, cho biết anh chưa từng thất vọng về nữ thí sinh và đánh giá phần trình diễn gần như hoàn hảo.

Với kết quả tại liveshow 5, Khánh An tiếp tục góp mặt trong liveshow 6 cùng 5 thí sinh khác gồm Nguyễn Mộc An, Đỗ Hải Đăng, Mai Thu Hương, Hoàng Thu Hà và Nguyễn Xuân Dũng.

Khánh An cùng các thí sinh trong liveshow 5 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ tại liveshow 5, trong suốt hành trình Sao Mai 2026, Khánh An còn thử sức với nhiều tác phẩm thuộc các dòng nhạc khác nhau.

Ở liveshow 2, cô trình bày Đêm ả đào, tác phẩm đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc và khả năng thể hiện sắc thái riêng của âm nhạc truyền thống. Sau phần thi, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận xét Khánh An là thí sinh kiểm soát giọng hát tốt nhất trong nhóm ba người biểu diễn cùng lượt.

Đến liveshow 3, nữ thí sinh lựa chọn ca khúc Cõng mẹ về trời. Giám khảo Tấn Minh nhận xét phần trình diễn của Khánh An "đẹp như trăng rằm", đồng thời cho rằng cô đã làm tốt so với độ tuổi. Ở vòng thi tiếp theo, cô tiếp tục khai thác chất liệu âm nhạc truyền thống qua liên khúc Hồng hồng tuyết tuyết - Chiều phủ Tây Hồ.

Vẻ ngoài trong trẻo của Khánh An ở tuổi 20 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khánh An sinh năm 2006, xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô là con gái NSND Nguyễn Mạnh Hùng và cháu nội nghệ sĩ cải lương Nguyễn Thanh Tùng.

Trước khi tham gia Sao Mai 2026, Khánh An từng giành danh hiệu Á quân Solo cùng Bolero 2024. Hiện cô theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Khánh An cho biết việc tham gia Sao Mai không có nghĩa cô từ bỏ bolero, mà muốn mở rộng trải nghiệm âm nhạc, thử sức với những dòng nhạc khác bên cạnh sở trường. Nữ thí sinh cũng xem gia đình là chỗ dựa tinh thần, luôn động viên và tạo điều kiện để cô theo đuổi con đường ca hát.