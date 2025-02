Khánh An nhận lời khen chê trái chiều từ giám khảo Ngọc Sơn - Phương Dung

Tối 7/2, trong tập 22 Solo cùng bolero 2024, các thí sinh kết hợp với một ca sĩ khách mời để thể hiện tiết mục cá nhân, sau đó tiếp tục với phần thi hát nối. Đảm nhận vai trò giám khảo là: NSƯT Vũ Thành Vinh, danh ca Phương Dung, ca sĩ Ngọc Sơn, ca sĩ Quang Lê và ca sĩ Tố My.

Khánh An song ca cùng Trung Quang ca khúc "Câu chuyện đầu năm" trong tập 22 "Solo cùng bolero 2024" lên sóng tối 7/2 (Ảnh: Ban tổ chức).

Được đánh giá cao về sắc vóc, Khánh An nhận nhiều kỳ vọng của ban giám khảo khi bước vào vòng thi. Ở đêm tranh tài này, cô kết hợp cùng ca sĩ Trung Quang, thể hiện ca khúc Câu chuyện đầu năm, gợi không khí xuân về.

Nữ ca sĩ gây ấn tượng với vẻ ngoài duyên dáng, giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc trong bản phối mang màu sắc tươi vui, rạng rỡ. Dù còn trẻ tuổi song cô gái trẻ cho thấy sự bản lĩnh trên sân khấu khi kết hợp cùng đàn anh trong nghề.

Khánh An nhận được lời khen từ giám khảo Quang Lê và Tố My khi họ cho rằng, cô vẫn giữ được phong độ ổn định, cột hơi tốt, phát âm tròn vành rõ chữ. Cô đã chọn được khách mời có chất giọng phù hợp, giúp tiết mục của mình trở nên hoàn hảo hơn rất nhiều. Riêng danh ca Ngọc Sơn nhận định: "Khánh An có được độ chín muồi trong giọng hát, con sắp trở thành một ngôi sao thực thụ rồi".

Ca sĩ Quang Lê đánh giá Khánh An có màn kết hợp trọn vẹn với đàn anh trên sân khấu Solo cùng bolero. Anh hy vọng không chỉ trong cuộc thi mà sau này, nữ thí sinh cùng Trung Quang sẽ là cặp song ca ăn ý. "Chúc mừng cho phần thi rất thành công của bạn", Quang Lê nhận xét.

Dù có những góp ý trong việc dàn dựng song Tố My khẳng định rằng, đây là bài thi nhiều màu sắc. Nữ giám khảo cũng đánh giá cao chất giọng ngọt ngào, sâu lắng của đàn em. "Khánh An ở vòng này bình tĩnh hơn so với trước. Trong giọng hát của bạn có sự mềm mại. Tôi góp ý nhỏ là bạn cần thể hiện tự nhiên hơn nữa thì tiết mục sẽ trọn vẹn", cô cho hay.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất vòng thi nhận lời khen ngợi và góp ý từ ban giám khảo (Ảnh: Ban tổ chức).

Giám khảo Phương Dung thì cho rằng, Khánh An là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong dàn ứng viên tranh tài ở vòng thi này nên còn nhiều thiếu sót. Ở câu hát đầu tiên, nữ danh ca cho rằng đàn em thể hiện chưa mùi mẫn. Bà không ngại cất giọng thị phạm để hậu bối hiểu hơn và rút kinh nghiệm cho mình ở vòng thi sau. "Em cần cân nhắc để học hỏi thêm", giám khảo Phương Dung nói.

Ở phần thi hát nối, 3 thí sinh lần lượt thể hiện các ca khúc nối tiếp nhau với sự hỗ trợ guitar của nhạc công Lê Huy. Trong phần khảo sát nhanh thì Trường Ân có 2 lượt chọn, Thùy Anh được 1 lượt chọn, Khánh An 1 lượt chọn. Riêng giám khảo Vũ Thành Vinh chọn cả 2 thí sinh là Thùy Anh và Khánh An.

Tập tiếp theo Solo cùng Bolero 2024 được phát sóng lúc 21h ngày 14/2 trên kênh THVL1.