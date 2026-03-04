Khả Ngân bật khóc khi được Quyền Linh thị phạm diễn xuất

Mới đây, buổi thử vai phim Đường về tại TPHCM gây chú ý khi có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ, diễn viên như: Quách Ngọc Tuyên, Nam Em - Nam Anh, Lê Bống, Khả Ngân, Lâm Thanh Nhã, Anh Tú Wilson, Sỹ Toàn...

Theo ê-kíp, ngay khi công bố thông tin tuyển chọn diễn viên, dự án đã nhận gần 1.000 hồ sơ đăng ký trực tuyến. Sau quá trình sàng lọc, khoảng 300 ứng viên được lựa chọn tham gia thử vai trực tiếp.

Nghệ sĩ Quyền Linh, Hoài Linh, đạo diễn Nguyễn Phương Điền... tham gia cố vấn chuyên môn ở buổi thử vai (Ảnh: Ban tổ chức).

Buổi thử vai cũng có sự đồng hành của nhiều cố vấn nghệ thuật như đạo diễn Trung Lùn, đạo diễn - NSƯT Vũ Thành Vinh, đạo diễn Nguyễn Phương Điền, NSƯT Hoài Linh, NSƯT Quyền Linh và NSƯT - D.O.P (đạo diễn hình ảnh) K’Linh.

NSƯT Hoài Linh và NSƯT Quyền Linh theo dõi xuyên suốt 3 ngày tuyển chọn. Các nghệ sĩ góp ý chuyên môn, nhận xét tổng thể và phân tích kỹ từng biểu cảm, cách thể hiện tâm lý nhân vật, đồng thời trực tiếp thị phạm cho thí sinh,

Tại buổi thử vai, nghệ sĩ Quyền Linh bất ngờ thị phạm cho Nam Em và Khả Ngân ở những phân đoạn cao trào, hướng dẫn cách đẩy cảm xúc để tạo chiều sâu cho vai diễn, khiến hai nữ diễn viên xúc động bật khóc. Anh cũng dành thời gian trao đổi riêng với từng ứng viên nhằm phân tích tâm lý và cách xử lý tình huống.

Nam Em bật khóc khi được nghệ sĩ Quyền Linh thị phạm (Ảnh: Ban tổ chức).

Nghệ sĩ Quyền Linh cho biết, anh luôn dành sự quan tâm cho các dự án hướng tới giá trị nhân văn. Với phim Đường về, Quyền Linh tham gia cố vấn chuyên môn, trao đổi về cách xây dựng nhân vật và định hướng thông điệp phim, đồng thời bày tỏ mong muốn đồng hành cùng những dự án trẻ tâm huyết với điện ảnh Việt Nam.

Về phía NSƯT Hoài Linh, ê-kíp cho biết, nam nghệ sĩ vừa tham gia thử vai, vừa hỗ trợ tìm kiếm những gương mặt phù hợp cho bộ phim.

Khả Ngân thể hiện phân đoạn xúc động (Ảnh: Ban tổ chức).

Đường về thuộc thể loại tâm lý xã hội, khai thác những giá trị nhân văn sâu sắc, đồng thời hướng tới quảng bá hình ảnh Việt Nam qua các bối cảnh mang ý nghĩa văn hóa và lịch sử.

Côn Đảo là một trong những địa điểm quay chính của phim. Ngoài ra, phim còn ghi hình tại TPHCM và một số địa phương khác. Thời gian quay dự kiến kéo dài 4-5 tuần, bắt đầu vào cuối tháng 4 năm nay.

Đại diện nhà sản xuất cho biết: “Đã làm nghệ thuật thì phải làm thật tốt. Dù chi phí sẽ tăng khi lựa chọn những bối cảnh đặc biệt, chúng tôi vẫn muốn tôn trọng khán giả bằng hình ảnh đẹp và chỉn chu”.

Phim đánh dấu dự án đầu tay ca sĩ Quách Beem lấn sân ở lĩnh vực điện ảnh. Anh đảm nhận nhiều vai trò như đạo diễn, nhà sản xuất, định hướng âm nhạc và sáng tác ca khúc chủ đề. Theo Quách Beem, sự đồng hành của các nghệ sĩ đi trước giúp anh vững tâm hơn khi thực hiện dự án điện ảnh đầu tay.