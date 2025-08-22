Kênh truyền hình đối ngoại tiếng Anh đầu tiên của Việt Nam sắp lên sóng

Sáng 22/8, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã tổ chức Lễ giới thiệu kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today. Đây là kênh truyền hình đối ngoại bằng tiếng Anh đầu tiên của Việt Nam sẽ phát sóng chính thức vào ngày 7/9.

Vietnam Today được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ truyền hình đối ngoại quốc gia, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Kênh phát sóng 24/7 bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ hiện đại để tích hợp phụ đề đa ngôn ngữ, phù hợp với từng quốc gia và vùng lãnh thổ nơi kênh được truyền dẫn.

Ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Đức Hoàng phát biểu tại lễ giới thiệu (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cho biết: “Sau nhiều năm chuẩn bị, nghiên cứu và triển khai, Đài Truyền hình Việt Nam chính thức ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today, sẽ phát sóng từ ngày 7/9.

Vietnam Today không chỉ đơn thuần là một kênh truyền hình, mà còn là cầu nối đưa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt ra thế giới một cách chuyên nghiệp, sinh động và đầy sức thuyết phục. Qua đó, bạn bè quốc tế có cái nhìn đúng, đủ và sâu sắc hơn về đất nước và con người Việt Nam hôm nay”.

Theo ông Đỗ Đức Hoàng, Vietnam Today được xây dựng trên 3 nguyên tắc: Thông tin chính thống - Nội dung hấp dẫn - Truyền thông sáng tạo.

“Chúng tôi mong muốn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, những góp ý xây dựng, thẳng thắn từ các cấp lãnh đạo, các bộ ngành địa phương và đặc biệt là từ khán giả vô cùng yêu quý trong và ngoài nước để chúng tôi ngày càng hoàn thiện mình hướng tới xây dựng một kênh truyền hình đối ngoại thực sự hấp dẫn và hữu ích”, ông Đỗ Đức Hoàng bày tỏ.

Ông Lê Hoàng Linh, Trưởng phòng Chuyên mục Chính trị - Kinh tế, Ban Truyền hình đối ngoại giới thiệu về các chương trình đặc sắc trên kênh “Vietnam Today” (Ảnh: Ban tổ chức).

Giới thiệu những chương trình của kênh Vietnam Today, ông Lê Hoàng Linh, Trưởng phòng Chuyên mục Chính trị - Kinh tế, Ban Truyền hình đối ngoại cho biết: “Vietnam Today kể câu chuyện về một Việt Nam vượt lên định kiến cũ, truyền đi hình ảnh về một đất nước hòa bình, ổn định, gìn giữ truyền thống nhưng hiện đại, hội nhập, tràn đầy sức trẻ và năng động.

Đó cũng là câu chuyện về những con người quyết tâm, nỗ lực vươn lên trong hành trình phát triển, yêu chuộng hòa bình và mến khách”.

Ban tổ chức cũng cho biết, kênh Vietnam Today sẽ hợp tác với nhiều hãng thông tấn, truyền hình lớn trên thế giới để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của con người, văn hóa, kinh tế... của Việt Nam lan rộng ra thế giới.