"Kẻ ái kỷ": Cuốn sách gợi mở cách thoát khỏi vòng xoáy thao túng tâm lý

Đây không phải là cuốn sách hô hào lên án hay dán nhãn con người một cách cực đoan, mà là lời cảnh tỉnh sắc bén và đầy tính thực tế về những kẻ ái kỷ đang tồn tại quanh ta - đôi khi rất gần.

Tác giả Joseph Burgo không tiếp cận chủ nghĩa ái kỷ bằng ngôn ngữ hàn lâm khô khan. Ông kể những câu chuyện đời thực, phân tích các tình huống quen thuộc trong gia đình, tình yêu, công sở và mạng xã hội.

Người đọc có thể giật mình nhận ra hình bóng của một người yêu cũ luôn đóng vai nạn nhân, một ông sếp chỉ quan tâm đến thành tích của mình, hay thậm chí… một phần nào đó của chính bản thân.

Burgo giúp ta hiểu rằng ái kỷ không chỉ là sự tự yêu bản thân quá mức, mà là một cơ chế phòng vệ tâm lý sâu xa, được xây dựng để che giấu sự xấu hổ, tổn thương và cảm giác kém cỏi.

Bìa cuốn “Kẻ ái kỷ” (Ảnh: Bách Việt).

Điểm mạnh của Kẻ ái kỷ nằm ở việc phân biệt rõ giữa ái kỷ “thông thường” - vốn tồn tại ở hầu hết mọi người - và ái kỷ cực đoan, độc hại. Burgo chỉ ra cách những người ái kỷ thao túng cảm xúc, bóp méo sự thật và khiến người khác luôn phải tự nghi ngờ chính mình.

Ông không chỉ mô tả họ là ai, mà còn lý giải vì sao họ hành xử như vậy, điều gì kích hoạt cơn giận, sự khinh miệt hay thái độ lạnh lùng đáng sợ của họ.

Quan trọng hơn cả, cuốn sách được phát hành tại Việt Nam không dừng lại ở chẩn đoán. Burgo dành nhiều chương để hướng dẫn người đọc cách tự vệ tâm lý: làm sao để giữ ranh giới, không bị cuốn vào vòng xoáy đổ lỗi - xin lỗi - hy vọng rồi thất vọng.

Ông nhấn mạnh rằng bạn không thể “chữa lành” một kẻ ái kỷ cực đoan bằng tình yêu hay sự hy sinh, nhưng bạn hoàn toàn có thể bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình bằng sự hiểu biết và tỉnh táo.

Kẻ ái kỷ không hứa hẹn biến bạn thành chuyên gia tâm lý, nhưng chắc chắn sẽ giúp bạn bớt ngây thơ, bớt tổn thương và tỉnh táo hơn trong một “thời đại chỉ xoay quanh cái tôi”. Đọc cuốn sách này, người ta không chỉ học cách nhận diện người khác, mà còn học cách nhìn lại bản thân với sự trung thực.

Joseph Burgo là nhà tâm lý học lâm sàng người Mỹ, sở hữu bằng Tiến sĩ (PhD) và có nhiều thập kỷ kinh nghiệm trị liệu cá nhân, cặp đôi và gia đình. Ông nổi tiếng với khả năng diễn giải những khái niệm tâm lý phức tạp bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu.

Ông từng viết nhiều bài phân tích tâm lý trên các tạp chí lớn và là tác giả của nhiều đầu sách được đánh giá cao. Các công trình của ông tập trung vào cảm xúc xấu hổ, cơ chế phòng vệ và những tổn thương ẩn sâu trong hành vi con người.