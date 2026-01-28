Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ áp lực nghề y, cảnh báo nguy cơ lạm dụng AI

Sáng 28/1, tại Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đã có cuộc gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ với độc giả nhân dịp ra mắt cuốn sách Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu hiện là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đồng thời giữ chức Phó trưởng bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà Nội. Trước đó, ông từng kiêm nhiệm cùng lúc vị trí Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Đồng thời, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cũng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV và tái cử khóa XV.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu tại buổi ra mắt cuốn “Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim” sáng 28/1 (Ảnh: Lê Phương Anh).

Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim là cuốn sách thứ 2 của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, tiếp nối Câu chuyện từ trái tim ra mắt năm 2021.

Tác phẩm đưa người đọc vào những khoảnh khắc căng thẳng trong phòng can thiệp tim mạch, nơi các bác sĩ phải đưa ra quyết định trong gang tấc giữa ranh giới sống - chết, đồng thời thể hiện góc nhìn thẳng thắn của tác giả về ngành y và các vấn đề xã hội đương đại.

Theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, tên gọi "Thương" gắn với một hành trình giàu tính nhân văn, là tên những cây cầu do nhóm thiện nguyện của ông xây dựng ở vùng sâu, vùng xa và cũng là cái tên ông đặt cho một em bé bị bỏ rơi tại Bình Dương sau ca can thiệp tim mạch thành công.

Chia sẻ tại sự kiện, tác giả cho biết cuốn sách hướng tới việc giúp người đọc hiểu rõ hơn về cơ thể, biết cách chăm sóc sức khỏe và sống “thương” hơn với bản thân, cộng đồng.

“Hãy lắng nghe cơ thể mình, bởi triệu chứng là chiếc chìa khóa quan trọng của mọi quá trình điều trị”, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh.

Tác phẩm còn phản ánh cường độ làm việc khắc nghiệt của bác sĩ, từ sáng sớm đến đêm muộn, cùng nỗ lực “dịch” ngôn ngữ y học hàn lâm sang ngôn ngữ phổ thông để người không có nền tảng y khoa vẫn có thể hiểu và áp dụng.

Từ các câu chuyện được chia sẻ, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cảnh báo nguy cơ người bệnh lạm dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc sức khỏe. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của bệnh nhân trong việc tuân thủ điều trị, cho rằng uống thuốc sai giờ, bỏ thuốc giữa chừng hoặc tự ý thay đổi đơn thuốc có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Tại sự kiện, bác sĩ Võ Đức Hùng (bên trái) - đồng nghiệp thân cận của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu - chia sẻ những trải nghiệm thực tế trong quá trình làm nghề và tiếp xúc với người bệnh (Ảnh: Lê Phương Anh).

Chia sẻ tại tọa đàm, bác sĩ Võ Đức Hùng - bác sĩ khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai, tác giả Để yên cho bác sĩ hiền, đồng nghiệp và người bạn thân cận của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu - cho biết bác sĩ Hiếu là người nghiêm khắc trong nghề.

Ông kể từng bất ngờ khi thấy khoảng 4h sáng, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đã có mặt tại bệnh viện để kiểm tra khoa cấp cứu. “Khung giờ từ 4h đến 6h sáng là lúc dễ xảy ra sai sót nhất, nên sự nghiêm khắc đó xuất phát từ trách nhiệm và sự lo lắng cho đồng nghiệp”, bác sĩ Võ Đức Hùng nói.

Bác sĩ Võ Đức Hùng cũng cảnh báo việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế, cho rằng AI chỉ nên là công cụ tham khảo, không thể thay thế bác sĩ. “Y học là sự tổng hòa của nhiều yếu tố. Nếu dữ liệu không đầy đủ, AI có thể đưa ra kết luận sai lệch”, ông nhấn mạnh.

Cũng tại sự kiện, nhiều khán giả là bệnh nhân cũ hoặc đang điều trị của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đã đến tham dự. Nhiều người từ các tỉnh, thành về Hà Nội để gặp lại bác sĩ từng trực tiếp điều trị cho bản thân và gia đình.

Trong số đó, có nhà văn Tạ Duy Anh, từng là bệnh nhân của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu. “Nếu tôi không gặp bác sĩ Hiếu, chắc chắn hôm nay tôi không có mặt ở đây”, ông xúc động nói.

Nhà văn Tạ Duy Anh chia sẻ rằng, trong quá trình theo dõi các hoạt động chuyên môn của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, ông ấn tượng với những trăn trở của bác sĩ về việc đưa các mô hình và tiến bộ y tế từ nước ngoài về Việt Nam.

Nhà văn Tạ Duy Anh nhận xét cuốn sách “Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim” cho thấy chiều sâu nhân văn và trách nhiệm xã hội của người thầy thuốc (Ảnh: Lê Phương Anh).

Mỗi chuyến công tác quốc tế của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đều gắn với trăn trở về khả năng áp dụng chính sách viện phí, trang thiết bị y tế và mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng phù hợp với điều kiện trong nước.

Nhà văn Tạ Duy Anh nhận định, bên cạnh chuyên môn giỏi, ngành y cần những thầy thuốc có tầm vóc và trách nhiệm xã hội và với ông, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu là “một thầy thuốc lớn”.