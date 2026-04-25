Trong cuộc phỏng vấn với Page Six, Josh Kloss (45 tuổi) lần đầu trình bày chi tiết về sự việc. Anh cho biết việc lên tiếng không hề dễ dàng, bởi lo ngại bị dư luận phán xét hoặc không được tin tưởng.

Katy Perry lại vướng cáo buộc quấy rối đồng nghiệp (Ảnh: Getty).

Theo lời Kloss, sự việc xảy ra tại một bữa tiệc sinh nhật của stylist (nhà tạo mẫu) Johnny Wujek, diễn ra vài năm sau khi anh hợp tác với Katy Perry trong MV Teenage Dream (2010). Thời điểm đó, cả hai được cho là có mối quan hệ khá thân thiết trong công việc.

Kloss cáo buộc rằng, trong lúc anh đang trò chuyện cùng bạn bè, Katy Perry bất ngờ có hành động kéo tụt quần và đồ lót của anh trước mặt nhiều người. “Đó không phải là trò đùa. Giữa chúng tôi không có kiểu thân mật như vậy”, Kloss nói.

Sau khi Kloss lần đầu đề cập sự việc trong quá khứ, một số người liên quan đã lên tiếng bác bỏ. Stylist Johnny Wujek phủ nhận cáo buộc, cho rằng câu chuyện không có thật. Trong khi đó, nhà thiết kế trang sức Marsha Molinari - bạn của Katy Perry - cũng chỉ trích Kloss, cho rằng những phát biểu của anh là không đáng tin cậy.

Katy Perry hợp tác với người mẫu Josh Kloss trong MV "Teenage Dream" (Ảnh: News).

Trước những ý kiến trái chiều, Kloss vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Lý do khiến Kloss quyết định chia sẻ câu chuyện vào thời điểm này, theo anh, là vì được “tiếp thêm động lực” khi chứng kiến nữ diễn viên Ruby Rose gần đây công khai những cáo buộc liên quan đến Katy Perry trong quá khứ.

Đến thời điểm hiện tại, Katy Perry chưa đưa ra phản hồi trực tiếp về chia sẻ mới nhất của Josh Kloss. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian vào năm 2020, cô từng đề cập về các cáo buộc hành vi không phù hợp, cho rằng “ai cũng có thể nói bất cứ điều gì” và cảnh báo về việc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

Giọng ca nổi tiếng người Mỹ Katy Perry đã trở thành tâm điểm chú ý khi bị nữ diễn viên Ruby Rose cáo buộc tấn công tình dục trong quá khứ. Vụ việc đang được cảnh sát Australia tiếp nhận và điều tra.

Theo xác nhận ngày 15/4, cơ quan chức năng tại Melbourne cho biết Đội điều tra tội phạm tình dục (SOCIT) đang xem xét một vụ việc được cho là xảy ra từ năm 2010 tại khu trung tâm thành phố. Do vụ việc vẫn trong giai đoạn điều tra, phía cảnh sát chưa cung cấp thêm chi tiết...

Josh Kloss thừa nhận, anh chịu áp lực tâm lý suốt 14 năm qua (Ảnh: Page Six).

Sinh năm 1984, Katy Perry là một trong những nghệ sĩ pop thành công nhất thế giới trong thập niên 2010. Cô ghi dấu ấn với hàng loạt ca khúc đình đám như Firework, Roar hay Dark Horse.

Bên cạnh âm nhạc, nữ ca sĩ còn tham gia nhiều hoạt động kinh doanh và truyền hình, trở thành giám khảo của chương trình American Idol trong nhiều mùa. Khối tài sản của cô được ước tính lên đến hàng trăm triệu USD.

Dù đạt được nhiều thành tựu, Katy Perry cũng không ít lần vướng vào tranh cãi liên quan đến phát ngôn và hành vi trong quá khứ. Những sự việc này thường tạo ra các luồng ý kiến trái chiều trong công chúng.

Về đời tư, Katy Perry khá kín tiếng. Thời gian gần đây, cô đang hẹn hò với cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Cả hai được cho là bắt đầu mối quan hệ từ năm ngoái và xuất hiện cùng nhau tại một số sự kiện công khai.