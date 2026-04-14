Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada: Đồng điệu từ đời sống đến cảm xúc

Mới đây, cặp đôi gây chú ý khi cùng tham dự đại nhạc hội Coachella 2026 tại Indio, California (Mỹ). Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc giản dị nhưng thân mật của hai người nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Họ cùng theo dõi màn trình diễn của Justin Bieber, hòa mình vào không khí lễ hội và thoải mái tương tác với khán giả xung quanh.

Katy Perry và Justin Trudeau hẹn hò tại đại nhạc hội Coachella 2026 (Ảnh: IG).

Theo các nguồn tin, Katy Perry và Justin Trudeau nắm tay dạo quanh khuôn viên, hát theo các ca khúc quen thuộc và kéo dài cuộc vui đến rạng sáng khi ghé một hộp đêm sau chương trình. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng chia sẻ một số khoảnh khắc đời thường bên bạn trai, cho thấy mối quan hệ đang phát triển ổn định.

Về phong cách, Katy Perry lựa chọn trang phục trẻ trung với áo trắng, quần short và boots đen, trong khi Justin Trudeau xuất hiện giản dị với áo thun, quần jeans và mũ lưỡi trai. Sự thoải mái trong cách ăn mặc phần nào phản ánh tinh thần gần gũi, không phô trương của cả hai khi xuất hiện trước công chúng.

Trước đó, Katy Perry từng đồng hành cùng ông Trudeau tại một sự kiện quảng bá của Netflix ở Montecito (Mỹ). Việc cả hai cùng xuất hiện trong các không gian thuộc hai lĩnh vực khác nhau - giải trí và chính trị - được xem là dấu hiệu cho thấy họ đang dần hòa nhập vào cuộc sống của nhau.

Tin đồn hẹn hò giữa hai nhân vật nổi tiếng bắt đầu xuất hiện từ tháng 7/2025, khi họ bị bắt gặp dùng bữa tối tại Montreal (Canada). Không lâu sau, Justin Trudeau cũng xuất hiện tại một buổi biểu diễn của Katy Perry tại thành phố này, càng làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ đặc biệt.

Katy Perry và bạn trai hạnh phúc nắm tay (Ảnh: IG).

Đến tháng 9/2025, cặp đôi được cho là đã tạm thời giãn cách do áp lực dư luận và lịch trình bận rộn. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nối lại liên lạc và tiếp tục bị bắt gặp với những cử chỉ thân mật trong các chuyến đi riêng, trong đó có kỳ nghỉ trên du thuyền tại California (Mỹ).

Mối quan hệ chính thức được xác nhận vào tháng 11/2025, khi Katy Perry và Justin Trudeau công khai nắm tay trong một buổi hẹn hò tại Pháp. Từ đó, nữ ca sĩ không còn né tránh truyền thông khi nhắc đến bạn trai, đồng thời thường xuyên xuất hiện bên ông trong các chuyến công tác và nghỉ dưỡng.

Theo nguồn tin thân cận, bạn bè và gia đình của Justin Trudeau đều ủng hộ mối quan hệ này. Các con của ông được cho là có thiện cảm với Katy Perry và nhận thấy cha mình trở nên vui vẻ hơn kể từ khi bước vào mối quan hệ mới.

Một người bạn của cựu Thủ tướng Canada tiết lộ ông đặc biệt ấn tượng với sự thông minh và khả năng truyền cảm hứng của Katy Perry. “Họ có thể trò chuyện hàng giờ mà không chán. Cô ấy mang lại nguồn năng lượng tích cực”, nguồn tin cho biết.

Katy Perry và Justin Trudeau bắt đầu mối quan hệ từ năm ngoái (Ảnh: IG).

Mối quan hệ này được cho là đến vào thời điểm cả hai đều trải qua những thay đổi lớn trong cuộc sống cá nhân. Với Justin Trudeau, đây là giai đoạn chuyển tiếp sau khi rời chính trường, khép lại gần một thập kỷ giữ cương vị Thủ tướng Canada.

Trong khi đó, Katy Perry vừa kết thúc mối quan hệ kéo dài gần 10 năm với tài tử Orlando Bloom vào giữa năm 2025. Cặp đôi có chung một con gái. Theo các nguồn tin, con của nữ ca sĩ cũng hòa hợp với bạn trai mới của mẹ.

Về phía Justin Trudeau, ông và vợ cũ Sophie Grégoire chia tay vào năm 2023 sau 18 năm chung sống và có 3 người con. Gia đình của ông vẫn duy trì mối quan hệ văn minh sau ly hôn.

Đáng chú ý, Xavier - con trai của Trudeau - được cho là có mối quan hệ tốt với Katy Perry. Trong một chia sẻ, anh nhận xét nữ ca sĩ “thân thiện, gần gũi” và luôn sẵn sàng đưa ra lời khuyên khi cần thiết. “Điều quan trọng là cha tôi hạnh phúc”, Xavier nói.

Cặp đôi đồng hành trong sự nghiệp và cuộc sống (Ảnh: Hello!).

Mối quan hệ giữa Katy Perry và Justin Trudeau được cho là đang bước sang giai đoạn mới khi cả hai bắt đầu tính đến những kế hoạch dài hạn cho tương lai. Theo các nguồn tin thân cận, cặp đôi không chỉ duy trì việc đồng hành trong các sự kiện mà còn dần sắp xếp cuộc sống chung theo hướng ổn định hơn, bao gồm việc cân đối thời gian giữa công việc và gia đình.

Katy Perry sẵn sàng điều chỉnh lịch trình biểu diễn để có thêm thời gian ở bên bạn trai, trong khi Justin Trudeau cũng chủ động tham gia nhiều hoạt động trong lĩnh vực giải trí để hòa nhập với thế giới của nữ ca sĩ. Họ được nhận xét có nhiều điểm tương đồng về quan điểm sống, đặc biệt trong cách nuôi dạy con cái và định hướng xây dựng một môi trường gia đình gắn kết.

Katy Perry (SN 1984) là một trong những biểu tượng nhạc pop của thập niên 2010 với hàng loạt bản hit như Dark Horse, Roar, Firework hay Hot N Cold. Trong khi đó, Justin Trudeau (SN 1971) là một trong những chính trị gia nổi bật của Canada, từng giữ chức Thủ tướng trước khi từ chức vào tháng 3/2025.