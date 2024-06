Justin Timberlake: Liên hoàn scandal bủa vây, sự nghiệp xuống dốc

Mới đây, Justin Timberlake bị cảnh sát New York bắt giữ vì điều khiển xe hơi trong trạng thái say xỉn. Đây là bê bối mới nhất của nam ca sĩ. Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Timberlake từng vướng vào những scandal lớn nhỏ. Hình ảnh của anh ngày càng trở nên xấu đi trước công chúng.

Justin Timberlake và Britney Spears khi còn gắn bó (Ảnh: New York Post).

Năm 2023, Timberlake vướng vào scandal liên quan tới bạn gái cũ của anh - nữ ca sĩ Britney Spears. Khi ấy, Britney cho ra mắt tự truyện. Cô tiết lộ những bí mật trong mối quan hệ tình cảm với Timberlake.

Justin Timberlake và Britney Spears bắt đầu hẹn hò với nhau ở tuổi 18. Mối quan hệ giữa họ kéo dài từ năm 1999 tới năm 2002. Sau khi chia tay Britney, Timberlake cho ra mắt ca khúc đình đám Cry me a River. Ca khúc có ẩn ý rằng Britney đã lừa dối anh trong quá trình hai người gắn bó. Điều này khiến chuyện tình của họ tan vỡ còn Justin Timberlake vô cùng đau khổ.

Trong tự truyện The Woman in Me, Britney cho biết chính Timberlake mới là người không chung thủy khi còn gắn bó với cô. Tới khi chia tay, anh đã biến sự việc này trở thành cơ hội để tạo ra bản hit và tạo nên một câu chuyện có lợi cho mình trong hoạt động quảng bá sản phẩm âm nhạc mới.

Thời điểm hai người chia tay, cả Timberlake và Spears đều là ngôi sao quốc tế. Chuyện tình cảm của họ rất thu hút sự quan tâm. Vì vậy, những ẩn ý tai hại của Timberlake từng khiến Britney khủng hoảng. Cô phải chịu đựng vô số những sự quy chụp, những lời đồn đoán khiến bản thân cảm thấy khốn khổ.

Britney còn cho biết, cô đã phải phá thai khi còn trong mối quan hệ với Timberlake, bởi khi ấy anh chưa sẵn sàng làm cha. Britney đặt làm dịch vụ tiến hành tại nhà, để cô không bị nhận ra tại bệnh viện. Trong khi Spears khóc lóc vật vã trên sàn nhà vì đau đớn cả thể chất và tinh thần, Timberlake xoa dịu cô bằng cách... chơi guitar và hát cho cô nghe.

Ngoài Britney Spears, còn một nữ ca sĩ cũng từng phải chịu điêu đứng, ê chề vì Timberlake, đó là nữ ca sĩ Janet Jackson.

Justin Timberlake giật áo của nữ ca sĩ Janet Jackson hồi năm 2004 (Ảnh: New York Post).

Năm 2004, Janet Jackson và Justin Timberlake cùng biểu diễn tại trận tranh Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ Super Bowl.

Khi đó, Justin Timberlake đã giật áo của Janet Jackson, khiến nữ ca sĩ bị lộ một bên ngực ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, trước 140 triệu khán giả đang theo dõi sự kiện.

Trước đó, Timberlake và Jackson từng có ý tưởng về một số động tác vũ đạo nóng bỏng. Trên sân khấu, Timberlake đã đẩy mọi việc đi quá xa, tạo nên một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất trong lịch sử truyền hình Mỹ.

Sau vụ lùm xùm, Janet Jackson đã nhanh chóng gửi lời xin lỗi tới công chúng. Sự việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh và sự nghiệp của nữ ca sĩ về sau này. Trong khi đó, Timberlake hoàn toàn "vô can", anh không phải chịu bất cứ hệ lụy nào sau hành động gây tranh cãi của mình.

Về sau này, Janet Jackson chia sẻ rằng cô và Timberlake là bạn tốt, nên cô từng không muốn đào bới sự việc quá sâu. Jackson chấp nhận bị công chúng hiểu sai vì cô không muốn truy cứu đến tận cùng rồi phân rõ ai đúng ai sai.

Justin Timberlake và vợ - nữ diễn viên Jessica Biel (Ảnh: New York Post).

Năm 2019, Timberlake có lỗi với một người phụ nữ nữa, đó là... vợ của anh. Thời điểm này, Timberlake đã sống trong hôn nhân với nữ diễn viên Jessica Biel được 7 năm. Anh gây sốc khi có hành động thân mật với nữ diễn viên Alisha Wainwright khi hai người cùng có mặt tại một quán bar.

Sau khi những hình ảnh gây tranh cãi được các tờ tin tức đăng tải, nam ca sĩ đã lên tiếng xin lỗi công chúng vì hành động thiếu cân nhắc của mình. Timberlake giải thích rằng, anh đã uống quá nhiều nên không làm chủ được hành động của bản thân. Anh cảm thấy rất hối hận và cũng gửi lời xin lỗi công khai tới vợ và gia đình, vì khiến người thân phải trải qua một tình huống gây xấu hổ.

Trở lại với tình trạng sự nghiệp hiện nay của Timberlake, anh đang phải đối diện với không ít khó khăn. Album thứ 6 trong sự nghiệp của nam ca sĩ - Everything I Thought It Was - ra mắt hồi tháng 3 năm nay - không đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng. Hoạt động bán vé trong tour lưu diễn quốc tế Forget Tomorrow cũng không được như kỳ vọng.

Justin Timberlake cũng vừa bị cảnh sát bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn tại New York vào rạng sáng thứ 3 vừa qua. Sự việc này sẽ gây ảnh hưởng nặng nề tới hình ảnh của anh trong các hoạt động quảng bá cho tour lưu diễn đang tiến hành.

Theo tờ tin tức New York Post, khi bị cảnh sát bắt giữ vào rạng sáng thứ 3 vừa qua, nam ca sĩ đã nói: "Sự việc này sẽ làm hỏng tour lưu diễn mất".