Justin Timberlake - "người đàn ông của những lời xin lỗi"

Lời xin lỗi gửi tới bạn gái cũ Britney Spears và nữ ca sĩ Janet Jackson

Justin Timberlake và lời xin lỗi gửi tới bạn gái cũ Britney Spears cùng bạn đồng nghiệp - nữ ca sĩ Janet Jackson (Ảnh: The Guardian).

Trong năm nay, có hai bộ phim tài liệu ra mắt thu hút sự chú ý của truyền thông - công chúng. Bộ phim thứ nhất - "Framing Britney Spears" ra mắt hồi tháng 2, xoay quanh sự nghiệp thăng hoa và sau đó là sự trượt dốc của nữ ca sĩ Britney Spears trong thập niên 2000.

Bộ phim có đề cập tới việc những người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời Britney đã gây nên những ảnh hưởng tiêu cực như thế nào đối với ngôi sao nhạc pop.

Trong đó, nam ca sĩ Justin Timberlake - người đã gắn bó với Britney trong những năm tháng tuổi trẻ cũng bị nhắc tới với những cách thức hành xử gây nhiều hệ lụy cho Britney trước truyền thông - công chúng khi hai người chia tay.

Khi hai người chia tay, Timberlake tỏ ra đau khổ, anh sáng tác ca khúc, thực hiện MV ca nhạc và dàn dựng các tiết mục biểu diễn với hàm ý rằng anh vừa bị người yêu phản bội. Những thông tin "lập lờ" mà Timberlake đưa ra đã khiến Britney bị săm soi rất nhiều về đời tư, sau khi cuộc tình giữa hai ngôi sao ca nhạc đình đám đi đến kết thúc hồi đầu thập niên 2000.

Bộ phim thứ hai - "Malfunction: The Dressing Down Of Janet Jackson" ra mắt trong tháng 11 này, đào sâu lại sự cố xảy ra trong phần biểu diễn của Janet Jackson và Justin Timberlake tại sự kiện thể thao Super Bowl (Mỹ) hồi năm 2004.

Khi đó, Justin Timberlake đã giật áo của Janet Jackson và khiến nữ ca sĩ bị lộ một bên ngực ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, trước hàng triệu khán giả đang theo dõi chương trình.

Cả hai bộ phim tài liệu này đều xoay quanh hai người phụ nữ từng phải chịu những tác động tiêu cực vì cách hành xử của Justin Timberlake. Những ảnh hưởng ấy tác động tới cả sự nghiệp và cuộc sống riêng của họ.

Thực tế, ngay từ đầu năm nay, khi bộ phim tài liệu "Framing Britney Spears" ra mắt, Justin Timberlake đã gửi lời xin lỗi công khai tới cả Britney Spears và Janet Jackson thông qua đăng tải trên mạng xã hội.

Ngay sau khi phim tài liệu "Framing Britney Spears" ra mắt, Timberlake thông qua tài khoản mạng xã hội cá nhân đã viết: "Tôi hối tiếc sâu sắc vì một quãng thời gian trong cuộc đời mình, tôi đã có những hành động làm phức tạp thêm những vấn đề, đã có những lúc tôi nói những điều không nên nói, hay lại có những lúc tôi đã không dám nói những điều đáng lẽ ra cần phải nói.

Tôi hiểu đã có lúc mình cư xử tệ và làm dấy lên thái độ phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc hướng vào những người phụ nữ. Tôi muốn xin lỗi Britney Spears và Janet Jackson, tôi thực sự quan tâm và tôn trọng họ, và tôi biết mình đã không làm được những điều tốt đẹp ấy dành cho họ.

Tôi cảm thấy bây giờ mình cần phải lên tiếng, bởi những người liên quan tới những sự việc này đều xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Điều quan trọng nhất là những câu chuyện này có tầm quan trọng lớn lao, tôi thành thực muốn mình là một phần của những chuyển biến tích cực và muốn ghi nhận rằng mình đã trưởng thành hơn so với quá khứ".

Lời xin lỗi gửi tới vợ - nữ diễn viên Jessica Biel

Nam ca sĩ Justin Timberlake đã chính thức công khai xin lỗi vợ - nữ diễn viên Jessica Biel hồi cuối năm 2019 (Ảnh; The Guardian).

Nam ca sĩ Justin Timberlake đã chính thức công khai xin lỗi vợ - nữ diễn viên Jessica Biel hồi cuối năm 2019, vì Timberlake đã nắm tay bạn diễn Alisha Wainwright rất thân mật trong một buổi tối gặp gỡ tán gẫu ngoài quán.

Hành động thân mật đó đã khiến nhiều trang tin giải trí xoay quanh giới sao Hollywood đồn thổi đủ điều. Timberlake thừa nhận thẳng thắn rằng hành động bày tỏ sự quý mến của anh dành cho bạn diễn là thiếu tế nhị và thiếu sự suy xét.

Nam ca sĩ - diễn viên 40 tuổi khẳng định không có bất cứ chuyện gì bất thường xảy ra giữa anh và bạn diễn. Khi ấy, anh đang tham gia bộ phim điện ảnh "Palmer" cùng với bạn diễn Wainwright. Timberlake thừa nhận rằng anh đã uống hơi nhiều và cảm thấy hối tiếc về hành động của mình bởi nó gây ra nhiều lời đồn đoán, xì xào không hay.

Nam nghệ sĩ cũng công khai xin lỗi vợ trong đăng tải trên tài khoản mạng xã hội ở thời điểm ấy: "Vài tuần trước, tôi đã cho thấy một hành động thiếu suy xét nghiêm trọng, nhưng hãy để tôi nói rõ, không có chuyện gì xảy ra giữa tôi và bạn diễn của tôi.

Tôi đã uống nhiều vào tối hôm đó và tôi hối tiếc vì hành động của mình. Tôi đáng lẽ đã nên hiểu biết hơn thế. Tôi xin lỗi người vợ tuyệt vời của mình và gia đình vì đã khiến họ trải qua một tình huống xấu hổ, về phần tôi, tôi luôn muốn tập trung vào việc trở thành người chồng, người cha tốt nhất mà tôi có thể".

