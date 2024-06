Justin Timberlake lần đầu lên tiếng sau vụ bị bắt giữ

Xuất hiện tại một buổi biểu diễn ở thành phố Chicago (Mỹ) vào tối thứ 6 vừa qua, Justin Timberlake chia sẻ một cách ẩn ý trước khán giả: "Tôi đã có một tuần rất khó khăn. Tôi biết tôi là một người rất khó thương ở một số thời điểm, nhưng các bạn vẫn ở đây để yêu thương tôi ngay lúc này. Cảm ơn các bạn!".

Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của Justin Timberlake sau vụ lùm xùm. Ca sĩ khẳng định chính các fan là những người luôn cùng anh "đi qua thăng trầm".

Sau đêm diễn ở Chicago, Timberlake sẽ có hai đêm diễn ở thành phố New York vào ngày 25 và 26/6.

Timberlake trở lại sân khấu biểu diễn sau sự việc lùm xùm (Ảnh: New York Post).

Timberlake sẽ biểu diễn tại một số thành phố ở Mỹ trước khi bắt đầu ra nước ngoài lưu diễn kể từ cuối tháng 7. Tour lưu diễn dự kiến sẽ kết thúc ở thời điểm trước lễ Giáng sinh.

Nam ca sĩ 43 tuổi đang trong tour lưu diễn quốc tế Forget Tomorrow. Dù vậy, sự nghiệp của anh đang gặp nhiều khó khăn. Album thứ 6 trong sự nghiệp của nam ca sĩ - Everything I Thought It Was - ra mắt hồi tháng 3 năm nay không đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng. Hoạt động bán vé trong tour lưu diễn quốc tế Forget Tomorrow cũng không được như kỳ vọng.

Rạng sáng thứ 3 tuần này, Justin Timberlake bị cảnh sát bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn tại New York. Sự việc này gây ảnh hưởng nặng nề tới hình ảnh của anh trong hoạt động quảng bá cho tour lưu diễn.

Theo tờ tin tức New York Post, khi bị cảnh sát bắt giữ, nam ca sĩ đã nói: "Sự việc này sẽ làm hỏng tour lưu diễn mất".

Phía cảnh sát cho biết Timberlake đã không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, chạy sai làn đường. Khi đưa ra lời khai với nhà chức trách, Timberlake thừa nhận anh đã tham gia tiệc tùng trước khi tự điều khiển xe hơi ra về.

Timberlake (đeo kính) cùng luật sư rời khỏi trụ sở cảnh sát hồi đầu tuần này (Ảnh: New York Post).

Khi cảnh sát yêu cầu Timberlake thực hiện kiểm tra nồng độ cồn, anh không tuân thủ. Dù vậy, dựa trên thực tế hơi thở của nam ca sĩ có mùi rượu, cảnh sát quyết định tạm giữ ngôi sao 43 tuổi. Anh được trả lại tự do sau khi luật sư xuất hiện và bản thân nam ca sĩ đã lấy lại sự tỉnh táo.

Cách đây một năm, Timberlake từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng anh có những giai đoạn phải vật lộn với việc cai nghiện rượu.