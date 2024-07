Jennifer Lopez và Ben Affleck cứu vãn hôn nhân lần cuối

Từ đầu năm 2024, truyền thông quốc tế đã đề cập tới khủng hoảng trong cuộc hôn nhân của Jennifer Lopez và Ben Affleck. Cặp sao được cho là đang trong giai đoạn khủng hoảng và tiến sát bờ vực ly hôn.

Đặc biệt, cuối tháng 5 vừa rồi, Ben Affleck được cho là đã rời khỏi tổ ấm chung của hai người. Hai ngôi sao hạng A của Mỹ cũng có động thái rao bán căn biệt thự trị giá 60 triệu USD ở Beverly Hills, California (Mỹ) của họ trong thời gian qua.

Jennifer Lopez và Ben Affleck đang cho nhau cơ hội cuối để hàn gắn hôn nhân (Ảnh: Getty Images).

Ben và Jennifer cũng không còn xuất hiện bên nhau tại các sự kiện như kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật Jennifer Lopez hay các bữa tiệc của giới giải trí. Ben Affleck bị giới săn tin phát hiện bỏ đeo nhẫn cưới và tụ tập bên bạn bè nhiều hơn bên vợ.

Ngày 21/7, Jennifer tổ chức sinh nhật lần thứ 55 tại một nhà hàng ở Bridgehampton, Quận Suffolk, New York (Mỹ). Bữa trưa có sự tham gia của hai con ruột của JLo, cặp song sinh Max và Emme, em gái nữ ca sĩ, Lynda Lopez, và người quản lý lâu năm Benny Medina.

Ben vắng mặt trong tiệc sinh nhật của vợ. Vào thời điểm đó, nam diễn viên sinh năm 1972 được phát hiện mặc áo phông và quần đùi chạy việc vặt ở Los Angeles, California (Mỹ).

Vài tháng trước, những người thân đều tin rằng hai ngôi sao Hollywood đã hết hy vọng vào hôn nhân. Tuy nhiên, nguồn tin của Daily Mail tiết lộ, Jennifer không muốn bỏ cuộc và đang nỗ lực cứu vãn cuộc hôn nhân mong manh của cô.

Jennifer Lopez cố gắng gần gũi con riêng của chồng (Ảnh: DM).

"Jennifer và Ben đồng ý rằng tốt nhất là nên dành thời gian xa nhau để họ có thể thực sự tìm ra điều họ muốn. Họ đã sẵn sàng buông xuôi. Giấy tờ ly hôn đã xong và sẵn sàng để nộp.

Tuy nhiên, họ muốn thử một lần cuối trước khi từ bỏ và quay lại điểm xuất phát bằng cách viết thư cho nhau. Đây là điều khiến họ yêu nhau từ đầu", nguồn tin cho hay.

Trong bộ phim tài liệu The Greatest Love Story Never Told (2024), Jennifer Lopez từng hé lộ một số bức thư tình Ben viết cho cô trong thời gian yêu nhau hơn 20 năm trước. Ben Affleck giữ nguyên số thư đó và tổng hợp vào một cuốn sách để tặng giọng ca On The Floor khi họ tái hợp vào năm 2021.

"Cuốn sách này là cuốn sách Ben tặng tôi vào dịp Giáng sinh đầu tiên chúng tôi quay lại với nhau. Mọi lá thư từ viết tay đến thư điện tử chúng tôi gửi cho nhau từ 20 năm trước vẫn được anh ấy giữ đến hôm nay", Jennifer chia sẻ.

Song, mỹ nhân của làng giải trí thế giới không công khai bức thư mới nhất mà chồng gửi cho cô. Một người bạn của Jennifer nói: "Jennifer chắc chắn sẽ không cho ai xem những lá thư này. Chúng chỉ được biết đến bởi cô ấy và Ben. Nếu họ quyết định muốn ở bên nhau, cô ấy cần giữ kín chuyện tình cảm của mình. Hiện tại, mọi chuyện có vẻ khả quan".

Ben Affleck và Jennifer Lopez đều là những ngôi sao hạng A của làng giải trí thế giới. Ben gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực điện ảnh trong khi Jennifer năng nổ tham gia các dự án điện ảnh, tích cực ca hát, tổ chức show diễn.

Jennifer Lopez và Ben Affleck từng hẹn hò vào năm 2000 và chia tay vào năm 2004 (Ảnh: People).

Cặp đôi từng hẹn hò vào năm 2000 nhưng quyết định hủy hôn vào năm 2004 vì khác biệt tính cách, bận rộn theo đuổi công việc. Sau đó, Jennifer Lopez và Ben Affleck đều có cuộc sống riêng và trải qua các cuộc hôn nhân trắc trở.

Năm 2021, họ nối lại quan hệ và quyết định dành cho đối phương cơ hội mới. Đều là những người trưởng thành và trải qua những cuộc hôn nhân tan vỡ, họ dành cho nhau sự cảm thông, đồng điệu và tình yêu say đắm.

Cặp đôi đăng ký kết hôn vào tháng 7/2022. Sau đó một tháng, họ tổ chức đám cưới. Hôn lễ năm 2022 của Ben và Jennifer được xem là một trong những đám cưới xa hoa nhất của giới nghệ sĩ Hollywood. Họ nhận được lời chúc phúc của bạn bè, người thân và người hâm mộ.

Song, chỉ sau 2 năm chung sống, những bất đồng bắt đầu nảy sinh và khiến cặp đôi không còn tìm được tiếng nói chung. Một người bạn chung của hai người cho hay, Ben Affleck không đồng ý với lối sống của Jennifer.

Ben không thích sự quan tâm quá mức của truyền thông nhưng Jennifer lại yêu thích ánh đèn sân khấu, thích là tâm điểm của báo giới. Anh luôn thấy mệt mỏi.

Trong cuộc trò chuyện trên truyền hình trong tháng 6, nam diễn viên Batman thừa nhận, anh không thích bị chú ý nhiều và thực sự bất lực khi thấy các con của anh cũng liên tục bị cánh săn ảnh làm phiền.

Sự khác biệt về lối sống khiến cuộc hôn nhân 2 năm của Jennifer Lopez và Ben Affleck dần rạn nứt (Ảnh: People).

Khi trò chuyện trên đài Peacock (Mỹ), Ben Affleck thú nhận, sự nổi tiếng của vợ khiến anh bị choáng ngợp. Anh kể: "Chúng tôi đi cùng Jennifer. Cô ấy rất nổi tiếng. Mọi người yêu mến cô ấy. Với tôi, mọi người chỉ nói: "Này, tôi thích phim của anh". Sau đó, họ gọi to tên Jennifer. Mọi chuyện đúng ngoài sức tưởng tượng của tôi".

Trong bộ phim tài liệu, Ben Affleck tiết lộ ban đầu khi quyết định tái hợp, anh đã yêu cầu giữ bí mật. Anh không muốn một mối quan hệ trên mạng xã hội nhưng cuối cùng phải nhún nhường vì đó là cuộc sống hàng ngày của Jennifer.

"Chúng tôi chỉ là hai người có cách tiếp cận khác nhau đang cố gắng học cách thỏa hiệp", anh mô tả.

Jennifer cũng hiểu được nỗi niềm của Ben. Cô biết Ben chịu đựng tất cả vì cô nhưng không có nghĩa là anh thoải mái với việc trở thành tâm điểm chú ý.

Trước sự tò mò của truyền thông, Jennifer không lên tiếng. Tháng 6, cô thông báo hủy chuyến lưu diễn để dành thời gian hàn gắn mối quan hệ với chồng.

Một nguồn tin khác xác nhận hôn nhân của Jennifer và Ben Affleck đang ở giai đoạn thử thách nhưng tình yêu họ dành cho nhau không thay đổi. Vì vậy, họ vẫn muốn cố gắng dung hòa, khơi gợi lại tình yêu mãnh liệt để hàn gắn quan hệ.