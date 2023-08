Trên trang cá nhân dành cho người hâm mộ, ngày 1/8, Jennifer Lopez đăng tải hình ảnh cô tạo dáng trong phòng thử đồ. Diện nội y ren xanh gợi cảm, mỹ nhân 54 tuổi khiến fan trầm trồ trước vòng hai không mỡ thừa, săn chắc, nổi rõ múi cơ.

Jennifer Lopez khiến khán giả trầm trồ ngưỡng mộ khi đăng tải loạt ảnh mới nhất trên trang cá nhân dành cho người hâm mộ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Loạt ảnh mới của Jennifer Lopez hút gần 60 nghìn lượt "thích" và 2.400 lượt bình luận từ khán giả (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ, Jennifer Lopez còn nổi tiếng nhờ vẻ ngoài gợi cảm, nóng bỏng bất chấp thời gian từ nhiều năm nay. Nhờ chế độ tập luyện nghiêm túc, chăm chỉ luyện vũ đạo và ăn uống dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, Jennifer Lopez sở hữu thân hình "vạn người mê".

Jennifer Lopez nhấn mạnh, cô luôn chú trọng tới giấc ngủ trong quá trình bảo vệ sắc đẹp. Cô chia sẻ trên tờ InStyle: "Tôi luôn nhấn mạnh về lợi ích của việc ngủ đủ giấc. Lý tưởng nhất là tôi muốn ngủ khoảng 9 - 10 tiếng/ngày, nhưng dù bằng cách nào, tôi luôn đảm bảo mình phải ngủ ít nhất 8 tiếng".

Cô không quên sử dụng kem chống nắng và ưu tiên các sản phẩm chăm sóc da làm từ dầu tự nhiên. Khi không phải trang điểm vì tính chất công việc, mỹ nhân bốc lửa thường để mặt mộc để da có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi.

Jennifer Lopez sở hữu thân hình nuột nà, không mỡ thừa ở tuổi 54 nhờ chăm tập luyện và ăn uống khoa học (Ảnh: News).

Jennifer Lopez tập thể dục 3-4 lần trong một tuần kết hợp với tập vũ đạo (Ảnh: Instagram).

Sở hữu gương mặt không tì vết, Jennifer Lopez nhiều lần vướng tin đồn tiêm botox, thẩm mỹ. Đáp lại thông tin này, cô chia sẻ: "Tôi chưa từng sử dụng botox, tiêm hay phẫu thuật gì trên khuôn mặt của mình.

Tôi cũng muốn chia sẻ một bí quyết làm đẹp của mình. Đó là hãy sống tích cực, tử tế và truyền cảm hứng cho mọi người thay vì lãng phí thời gian hạ bệ người khác. Điều này sẽ khiến bạn trẻ và đẹp hơn".

Jennifer Lopez tiết lộ với Us Weekly, cô tập thể dục khoảng 3 - 4 lần trong một tuần kết hợp với việc tập vũ đạo.

Để giữ được vẻ ngoài không tuổi, Jennifer Lopez dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc bản thân. Song, cô cũng biết ơn mẹ và bà vì đã để lại cho mình một hệ gen rất tốt.

Jennifer Lopez phủ nhận việc dùng botox hay phẫu thuật thẩm mỹ để giữ tuổi xuân (Ảnh: News).

Jennifer Lopez vừa đón sinh nhật lần thứ 54 hồi tháng 7. Trên trang cá nhân, Jennifer Lopez chia sẻ hình ảnh và cảm xúc sau bữa tiệc sinh nhật do chồng cô, tài tử Ben Affleck, chủ trì tại dinh thự 60 triệu USD của cặp sao ở Beverly Hills (Mỹ).

Bữa tiệc gồm tiệc bể bơi và tiệc tối rất sôi động, ấm cúng. Trong tiệc bể bơi, giọng ca On the Floor mặc áo tắm hai mảnh khoe trọn thân hình gợi cảm. "Tôi luôn thích sinh nhật vào tháng 7. Thời tiết nắng ấm, dễ chịu và tâm trạng thoải mái", nữ nghệ sĩ viết.

Trong tiệc tối, Jennifer thay sang đầm ánh bạc ôm trọn đường cong cơ thể và có phần cắt xẻ táo bạo ở lưng. Trước nhiều bạn bè, cô thể hiện khả năng vũ đạo đáng ngưỡng mộ theo ca khúc About Damn Time (Lizzo).

Jennifer Lopez cho biết, bữa tiệc sinh nhật của cô có sự tham gia của bạn bè, chồng và các con. Mỹ nhân 54 tuổi cảm thấy biết ơn cuộc sống, trân trọng những gì bản thân đang có và gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã chúc mừng sinh nhật cô.

Ngôi sao nổi tiếng tổ chức tiệc sinh nhật tại gia cùng bạn bè, người thân, tháng 7 vừa rồi (Ảnh: Instagram).

"Tôi rất trân trọng và biết ơn tình cảm của những người yêu thương dành cho mình. Tôi hạnh phúc với con người hiện tại của mình, ở giai đoạn này trong cuộc đời khi có nhiều người yêu thương, xinh đẹp chia sẻ cùng tôi. Chúc các bạn cũng nhận được tình yêu, niềm hạnh phúc vào ngày sinh nhật", cô viết.

Trên tài khoản Instagram có hơn 250 triệu người theo dõi, mỹ nhân 6X chia sẻ nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Đó là hình ảnh rực lửa trên sân khấu, những vai diễn đa chiều, một biểu tượng thời trang được thế giới săn đón, một nữ doanh nhân thành đạt hay một phụ nữ hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ.

Ở tuổi U60, Jennifer vẫn hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, tham gia các show diễn ca nhạc, đóng phim đều đặn. Gần đây, ngôi sao 54 tuổi dành nhiều thời gian, tâm huyết cho album phòng thu thứ 9 This Is Me... Now.

Jennifer Lopez hạnh phúc bên người bạn đời, Ben Affleck, trong tiệc sinh nhật (Ảnh: HB).

Jennifer Lopez tâm sự, cô hạnh phúc với những gì mình đang có lúc này (Ảnh: Instagram).

Năm ngoái, cô trở lại màn ảnh với bộ phim tình cảm Marry Me, Shotgun Wedding đồng thời ra mắt phim tài liệu Jennifer Lopez: Halftime. Tháng 5 vừa qua, bộ phim The Mother do Jennifer đóng chính được phát hành trên Netflix.

Bà mẹ 2 con đang thực hiện một số dự án với tư cách là nhà sản xuất. Bên cạnh đó, Jennifer cũng đẩy mạnh việc kinh doanh thời trang, mỹ phẩm và ra mắt thương hiệu đồ uống của riêng mình.

Jennifer Lopez là hình mẫu phụ nữ muốn hướng tới vì cô xinh đẹp, giàu có, sự nghiệp nở rộ và có cuộc sống gia đình viên mãn. Cô đang sống hạnh phúc bên tài tử Ben Affleck sau khi nối lại quan hệ vào năm 2021 và về chung nhà bằng đám cưới xa hoa năm 2022.

Tháng 7 vừa rồi, Jennifer Lopez và Ben Affleck kỷ niệm một năm ngày cưới. Cặp đôi nổi tiếng đã đi du lịch nghỉ dưỡng ở The Hamptons và tham dự tiệc mừng quốc khánh của tỷ phú Michael Rubin.

Nữ ca sĩ đang sống chung với hai con Max và Emme (15 tuổi) và có mối quan hệ thân thiết với con riêng của chồng.