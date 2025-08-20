Jeans và len - hai chất liệu phù hợp cho mùa Thu Đông

Thể hiện rõ nét nhất cảm hứng chủ đạo “Tìm lại vẻ đẹp kinh điển” của Bộ sưu tập (BST) Thu/Đông 2025, những trang phục jeans và len của thương hiệu Uniqlo với các thiết kế được nâng cấp về chất liệu, phom dáng để vừa vặn và thoải mái hơn với nhịp sống hiện đại, sẵn sàng đồng hành cùng hội sành điệu từ chốn công sở thanh lịch đến những buổi dạo phố năng động, thoải mái.

Duy Khánh lựa chọn trang phục chất liệu len ấm áp (Ảnh: Uniqlo).

Jeans: Tìm lại vẻ đẹp kinh điển với hơi thở hiện đại

Không phải ngẫu nhiên mà jeans được xem là biểu tượng không thể đánh bại của phong cách thời trang kinh điển. Sự kết hợp giữa chất liệu denim bền bỉ, thiết kế linh hoạt và khả năng biến hóa phong cách đã giúp jeans chinh phục mọi lứa tuổi, mọi phong cách. BST LifeWear Thu/Đông 2025 của Uniqlo đã mang trở lại những chiếc quần jeans chuẩn mực, “tốt gỗ, tốt cả nước sơn” - vừa thoải mái, vừa vặn, lại phù hợp với dáng người và tôn lên những đường nét tự nhiên của cơ thể.

BST mang đến những kiểu dáng đa dạng như jeans ống suông, ống rộng, dáng baggy, cùng bảng màu đa dạng (Ảnh: Uniqlo).

Duy Khánh đã chọn chiếc quần co giãn màu be kết hợp cùng áo polo sáng màu, khoác ngoài sơ mi với sắc hồng trẻ trung để tạo nên những bức ảnh ấn tượng.

Khi cái lạnh đầu mùa vừa ghé qua, Helly Tống đã kịp gợi ý một bản phối với áo khoác giả da cùng quần jeans dáng ôm ống loe (Ảnh: Uniqlo).

Khi đứng cạnh anh bạn thân Tâm Bùi, Helly Tống gợi ý thêm một công thức hút mắt: Phối lớp áo thun trắng kèm một chiếc áo len dệt kim và jeans. Nếu Tâm Bùi lựa chọn jeans dáng rộng ống suông để bộ trang phục thêm trẻ trung, phóng khoáng, thì Helly Tống trung thành với chiếc quần dáng ôm để tổng thể thêm thanh thoát.

Len: Mảnh ghép ấm áp, nhẹ nhàng cho trang phục thu đông

Đúng với tinh thần đặt để cho mùa thu đông năm nay, Uniqlo chứng minh sức thu hút của những món đồ kinh điển trong tủ đồ của mỗi người, không cũ đi mà ngày càng giá trị hơn, mới mẻ hơn bằng công nghệ, sự cập nhật các yếu tố thẩm mỹ và sự thấu hiểu nhu cầu sống hiện đại. Điển hình là dòng trang phục len.

Những chiếc áo len vẫn luôn là sự lựa chọn quen thuộc mỗi khi trời trở lạnh, nhưng theo năm tháng, chúng được Uniqlo làm mới với chất liệu len mềm mại, thoải mái hơn, và đa dạng sự lựa chọn về màu sắc, kiểu dáng để thêm cảm hứng cho những phối kết hàng ngày. Đó là những chiếc áo cardigan souffle dáng ngắn, áo sweater souffle cổ mở, set áo và chân váy milano… để các tín đồ có thể dễ dàng tạo nên những bản phối vừa ấm áp vừa phong cách từ công sở đến dạo phố.

Sản phẩm len của Uniqlo được Bùi Công Nam lựa chọn chính là chiếc áo len Milano vải gân màu vàng mustard ấm áp và mềm mại (Ảnh: Uniqlo).

Trong tiết trời thu không quá lạnh, người mặc có thể tận dụng chiếc áo len để khoác hờ làm điểm nhấn, phối cùng chiếc sơ mi oxford kinh điển, quần chino dáng suông là có ngay một bộ trang phục thanh lịch, chỉn chu mà không kém phần phóng khoáng.

Cao Kim Chi thể hiện sự thanh lịch với cách phối áo cardigan len vặn thừng cổ tròn màu nâu với chân váy loe vải Milano gân cùng màu - phù hợp cho những ngày thu đông se lạnh (Ảnh: Uniqlo).

Chiếc chân váy Cao Kim Chi diện cũng là “điểm sáng” của BST mùa mới với chất liệu được cải tiến dễ chăm sóc hơn, có thể giặt bằng máy mà không lo xù vải hay co rút được nhiều chị em công sở bận rộn lựa chọn.

Trong tiếng Pháp, Souffle có nghĩa là “một chiếc bánh nước phồng xốp, bồng bềnh”, và đây chính là cảm giác người mặc cảm nhận được khi chạm và mặc các món đồ làm bằng chất liệu len được ưa chuộng này (Ảnh: Uniqlo).

Cho BST thu đông, Uniqlo cũng mang đến một bảng màu đa dạng, từ những tông trầm lịch lãm đến những tông sáng trẻ trung như tím baby, xanh blue, hay tone đỏ rượu vang thanh lịch.

Ba Duy và Nam Thương diện trang phục BST mới của Uniqlo (Ảnh: Uniqlo).

Áo khoác len dáng ngắn có thể phối cùng quần jeans ống suông như Nam Thương (Chuyện Nhà Đậu) hoặc chân váy chữ A và váy liền. Với Ba Duy, áo cardigan dáng sơ mi vải Milano gân màu olive được phối cùng áo thun trắng AIRism dáng rộng tay lỡ.

Đây là sự kết hợp cơ bản nhưng không hề đơn điệu nhờ phom dáng tinh chỉnh và chất liệu thoáng nhẹ. Hoàn thiện cho bộ đồ là EZY quần jeans co giãn màu be, ôm gọn vừa vặn, tạo tổng thể gọn gàng, năng động và thoải mái.

Khách hàng có thể ghé ngay cửa hàng Uniqlo gần nhất hoặc mua sắm trực tuyến để khám phá những thiết kế jeans và len được chăm chút tỉ mỉ từ phom dáng đến chất liệu trong BST LifeWear Thu/Đông 2025.