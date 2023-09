Hương Giang nhận lời mời dự show (buổi trình diễn) Moschino Xuân - Hè 2024. Huấn luyện viên "The New Mentor 2023" mặc áo bra in họa tiết sặc sỡ, phối với quần lưng cao. Cô chọn các phụ kiện tông vàng làm điểm nhấn cho vẻ ngoài như vòng cổ dây xích, thắt lưng gắn logo thương hiệu (Ảnh: @huoggiangggg).