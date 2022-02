Hôn nhân viên mãn của "Dị nhân" Hugh Jackman và vợ hơn 13 tuổi

Hugh Jackman, 54 tuổi là một trong những ngôi sao điện ảnh hàng đầu của Australia trong nhiều năm gần đây. Anh nổi tiếng nhờ vai diễn đột phá Wolverine - Logan trong loạt phim về Dị nhân (2000 - 2017). Nam diễn viên điển trai từng giành được một giải Grammy, giải Quả Cầu Vàng, giải Primetime Emmy và hai giải Tony.

Trong sự nghiệp của mình, Jackman đã có hàng loạt những bộ phim nổi bật ở nhiều thể loại khác nhau bao gồm bộ phim hài lãng mạn Kate & Leopold (2001), hành động - kinh dị Van Helsing (2004), phim nhạc kịch sử thi Những người khốn khổ (2012), phim kinh dị Prisoners (2013), vở nhạc kịch The Greatest Showman (2017), phim chính trị The Front Runner (2018) và phim kinh dị tội phạm Bad Education (2019).

Hugh Jackman lịch lãm dự công chiếu phim (Video: Celebrity Footage).

Với vai diễn Jean Valjean trong bộ phim Những người khốn khổ, Jackman đã được đề cử giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất và giành giải Quả cầu vàng còn với phim The Greatest Showman, Hugh Jackman đã nhận được giải Grammy cho nhạc phim hay nhất. Anh cũng tham gia lồng tiếng trong các bộ phim hoạt hình Flushing Away (2006), Rise of the Guardians (2012) và Missing Link (2019).

Hugh Jackman không chỉ là diễn viên điện ảnh mà còn là diễn viên kịch nổi tiếng. Trên sân khấu kịch đình đám Broadway, Jackman đã giành được giải thưởng Tony năm 2004 cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong vở nhạc kịch The Boy from Oz. Năm 2021, anh trở lại nhà hát với vai Harold Hill trong vở nhạc kịch The Music Man. Hugh Jackman còn thể hiện tài năng khi đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình của lễ trao giải Tony. Trong nhiều năm, ngôi sao người Australia luôn là một trong những nam diễn viên được trả cát sê cao nhất tại Hollywood.

Bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ, Hugh Jackman còn được ngưỡng mộ vì cuộc hôn nhân bền chặt với người vợ hơn anh 13 tuổi Deborra-Lee Furness. Cặp đôi kết hôn vào ngày 11 tháng 4 năm 1996 tại Melbourne, Australia. Trước đó, họ gặp nhau trên trường quay của chương trình truyền hình Correlli. Jackman đã tự tay thiết kế nhẫn đính hôn cho vợ.

Sau khi kết hôn, Deborra-Lee Furness liên tục phải trải qua hai lần sẩy thai. Vì thế, vợ chồng Hugh Jackman nhận hai người con nuôi và gia đình nổi tiếng, giàu có này hiện tận hưởng cuộc sống hạnh phúc ở New York, Mỹ.

Hugh Jackman và vợ Deborra-Lee Furness là cặp đôi hạnh phúc nổi tiếng Hollywood (Ảnh: Getty Images).

26 năm sau ngày cưới, Hugh Jackman và Deborra-Lee Furness vẫn gắn bó bên nhau và họ là một trong những cặp sao "biểu tượng hạnh phúc" của làng giải trí. Khi trả lời phỏng vấn trong chương trình Today của Mỹ, ngôi sao phim Dị nhân nói rằng cuộc hôn nhân của anh không có gì quá khó khăn.

"Người ta thường nói: "Trời ơi, hôn nhân đòi hỏi nhiều nỗ lực quá". Tuy nhiên, nó không hẳn giống như vậy. Hôn nhân là một trong những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi".

Nam diễn viên mô tả về người vợ của mình rằng: "Deb là người nhẹ nhàng, lạc quan nhất mà tôi từng gặp trong đời. Nếu bạn muốn hỏi: "Ai là người vui vẻ, hạnh phúc nhất?", câu trả lời của tôi sẽ là Deb".

Hugh Jackman và vợ kết hôn đã 26 năm (Ảnh: Getty Images).

Tháng 4 năm ngoái, Hugh Jackman đã chia sẻ những bức ảnh cưới của vợ chồng anh lên Instagram để kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Nam diễn viên gây xúc động khi viết những lời tri ân ngọt ngào dành cho vợ của mình.

"Cưới em tự nhiên như hơi thở vậy. Ngay từ khi chúng ta gặp nhau... Anh đã biết định mệnh của chúng ta là ở bên nhau. Trong 25 năm vừa qua của chúng ta, tình yêu của chúng ta chỉ ngày càng sâu đậm hơn. Niềm vui, sự phấn khích và những cuộc phiêu lưu thú vị giúp chúng ta hiểu nhau hơn. Tôi mãi mãi cảm thấy biết ơn khi chia sẻ tình yêu của chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi và gia đình của chúng tôi với nhau. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu. Deb, anh yêu em bằng cả trái tim mình".

Tài tử Hollywood Hugh Jackman cho biết anh và vợ vẫn luôn tranh thủ dành thời gian cho nhau mỗi ngày. "Chúng tôi luôn nỗ lực học hỏi và con người thì luôn thay đổi, vì vậy ngay cả khi chúng tôi đã bên nhau 25 năm, chúng tôi cũng phải làm mới mối quan hệ. Tôi luôn cảm thấy ngạc nhiên khi chứng kiến vợ tôi thông minh, hài hước và tuyệt vời như thế nào mỗi ngày. Càng sống lâu cùng nhau thì mọi thứ càng tốt đẹp".

Hugh Jackman đẹp đôi bên vợ (Video: Access).

Hugh Jackman cũng chưa bao giờ cảm thấy có vấn đề gì khi cưới người vợ hơn anh tới 13 tuổi. Nam diễn viên được đề cử giải Oscar cho biết: "Bất cứ ai biết Deb thì đều biết tôi là người già trong mối quan hệ tình cảm này. Vợ tôi rất vui tính, rất nhanh nhẹn. Tôi thực sự là người trưởng thành trong hôn nhân còn vợ tôi giống như một đứa trẻ nhỏ".

Về phía Deborra-Lee Furness, vợ của Hugh cho biết: "Đối với tôi, gia đình có nghĩa là nơi bạn cảm thấy an toàn. Tôi luôn nói với mọi người rằng: "Tất cả chúng ta cần biết rằng chúng ta rất quý giá". Vì vậy, trong gia đình, bạn cần luôn hiểu rằng bạn rất quan trọng trong cuộc sống của người khác".

Vợ của Hugh Jackman thú nhận rằng mặc dù cô và chồng luôn yêu nhau cuồng nhiệt nhưng cô cảm thấy khá khó chịu khi mọi người nghĩ rằng cô trúng số độc đắc vì cưới được một người đàn ông đẹp trai và thành đạt như vậy. "Mọi người khen tôi thật may mắn, giống như tôi đã trúng xổ số. Mọi người không nhận ra rằng họ thực sự thô lỗ khi nói ra những điều như vậy".