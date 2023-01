Học trò nhí của siêu mẫu Đình Quyền sở hữu nhiều thành tích năm 2022

Lão Thái An sinh năm 2013 tại Hà Đông, Hà Nội, là gương mặt không còn xa lạ trong làng mẫu nhí tại Việt Nam hiện nay. Với đôi mắt sáng, khuôn mặt thông minh, biểu cảm xuất thần, Lão Thái An thường xuyên xuất hiện trong nhiều bộ ảnh gây sốt mạng xã hội cũng như sàn catwalk của các NTK. Cậu bé cũng góp mặt trong các chương trình thời trang lớn như: Under the moon, Thiên Đường giấc mơ 3, Junior Fashion show, Đại sứ Áo dài Trẻ em Việt Nam…

Thái An giành giải Mẫu nhí tiềm năng của Fashion show Thiên thần nhí - Hội tụ và tỏa sáng lần thứ 9 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tính riêng trong năm 2022, Lão Thái An có hoạt động nổi bật tại Kids Model Award; giành giải Siêu mẫu nhí yêu thích nhất 2022 (Giấc mơ thiên đường 3), Top 16 Hanoi Best Kids; Giải Best Asian rising kid star (Ngôi sao nhí Châu Á triển vọng) và Mẫu nhí tiềm năng của Fashion show Thiên thần nhí - Hội tụ và tỏa sáng lần thứ 9; Top 16 người mẫu nhí xuất sắc và Mẫu nhí phong cách của năm tại Ngôi sao nhí 2022,… Đặc biệt, trong tháng 12 vừa qua, tại Lễ trao giải Điện ảnh Vàng, Lão Thái An đoạt giải nhất Ngôi sao Nhí châu Á về Giao lưu văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Hình ảnh Lão Thái An tại Fashion show Thiên thần nhí - Hội tụ và tỏa sáng lần thứ 9 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Mặc dù mới tham gia vào làng mẫu nhí chưa lâu nhưng con không ngừng nỗ lực trong suốt thời gian qua. Con muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Đình Quyền - người thầy đầu tiên của con, người đã dạy cho con rất nhiều kỹ năng catwalk, tạo dáng và giúp con tự tin hơn trong mỗi show diễn. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn thầy và mọi người", Lão Thái An chia sẻ tổng kết năm 2022.

Nói về học trò nhỏ của mình, siêu mẫu Đình Quyền tiết lộ: "Thời điểm gia đình Thái An liên hệ đăng ký học viên thì tôi hơi bận. Khi tôi xếp được lịch gặp thì con trong tình trạng đang sốt cao. Nhưng con vẫn rất quyết tâm đến lớp dù trán vẫn đang phải dán miếng hạ sốt vì sợ sẽ lại lỡ hẹn với thầy.

Ban đầu, Thái An là cậu bé chỉ biết nhảy hip hop, trượt ván, không có một chút biểu cảm hay chuyên môn của một người mẫu cần có. Nhưng với sự kiên trì không ngừng mệt mỏi, đến nay Thái An không chỉ là niềm tự hào của thầy mà là niềm tự hào của làng mẫu nhí Việt".

Mẫu nhí có hoạt động nổi bật, gặt hái nhiều thành tích trong năm 2022 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo siêu mẫu Đình Quyền, Thái An không chỉ biểu diễn trong nước, cậu bé còn xuất hiện ở nhiều fashion show ở các nước châu Á.

"Thái An từng tâm sự, ước mơ của con là nhận được nhiều giải thưởng quốc tế. Tôi tin với sự cố gắng của con thì sau này con sẽ bay cao và xa hơn nữa. Tôi sẽ luôn hỗ trợ phía sau con", nam siêu mẫu chia sẻ thêm.