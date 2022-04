Hoàng Yến - cô Xuyến "Về nhà đi con": "4 lần ly hôn, tôi trắng tay"

33 năm diễn vai "lẳng lơ", duy nhất một lần cho bạn diễn hôn

Trong quá trình đóng hai bộ phim truyền hình "Về nhà đi con" và "Hương vị tình thân", chị có kỉ niệm hay "tai nạn" nhớ đời nào kể cho khán giả?

- Khán giả yêu mến cô Xuyến của "Về nhà đi con" chắc hẳn còn nhớ phân đoạn cô Xuyến sang nhà ông Sơn (NSND Trung Anh) đưa thiệp mời cưới và nức nở khóc. Nhiều người nói đây là phân cảnh "bá đạo". Yến có nguyên nửa ngày khóc "sưng cả mắt, váng cả đầu" khi quay cảnh này.

Cảnh cô Xuyến mời cưới ông Sơn trong "Về nhà đi con" (Video: VTV).

Đạo diễn Danh Dũng đưa ra yêu cầu vô cùng khó: "Em khóc nhưng khán giả phải cười". Tôi thắc mắc: "Em khóc thì khán giả phải khóc theo, em cười thì khán giả phải cười chứ. Tại sao anh bắt em làm việc ngược đời thế". Đạo diễn liền đáp: "Thế mới là đẳng cấp của diễn viên và đó cũng là lý do anh mời em đóng vai cô Xuyến".

Yến mất khoảng nửa tiếng đồng hồ để tìm ra màu diễn và quyết định trung thực với cảm xúc, vậy mà nước mắt cứ thế trào ra.

Yến rất vui khi cả đoàn phim tập trung xem Yến đóng cảnh này. NSND Trung Anh, diễn viên Thu Quỳnh và Bảo Hân còn bật cười khi "cô Xuyến" diễn.

Có thể gọi đây là "tai nạn" bởi sau cảnh quay đầm đìa nước mắt đó, Yến đau đầu suốt hai ngày. Nhưng bù lại, tôi được khán giả cả nước yêu thương nhờ vai diễn này. Đó là cái giá xứng đáng cho những giọt nước mắt của mình.

"Diễn viên lẳng lơ nhất màn ảnh Việt" là cụm từ mà đạo diễn, nhà sản xuất ấn định cho Hoàng Yến", nữ diễn viên chia sẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhắc đến Hoàng Yến, khán giả sẽ nhớ ngay đến hình ảnh "gái lẳng lơ trên màn ảnh". Chị có ngại khi tên tuổi của mình "đóng đinh" với dạng vai này?

- Có lẽ "diễn viên lẳng lơ nhất màn ảnh Việt" là cụm từ mà đạo diễn, nhà sản xuất ấn định cho Hoàng Yến.

Nhưng Yến phải khai thật, suốt 33 năm theo nghiệp diễn xuất, các nhân vật của Yến chưa từng hôn một bạn diễn nam nào trên màn ảnh, cho đến tận "Làng ế vợ 8" của đạo diễn Trần Bình Trọng. Gần đây, Yến mới lần đầu tiên để cho cô "Mai công chúa" hôn một người đàn ông.

Yến thổi hồn, sống hết mình với cảm xúc của nhân vật và được khán giả yêu mến bởi những vai diễn "lẳng lơ" thì có gì phải ngại.

Chị có nghĩ đã đến lúc sẽ làm mới mình bằng một dạng vai khác, lấy nước mắt khán giả bằng vai "đào thương" thay vì mãi đóng đinh dạng vai "lẳng lơ"?

- Có thể ít người biết, khi Yến theo học ở Nhà hát Tuổi trẻ, Yến nổi trội với những vai "đào thương". Hình như Yến duyên nợ với những vai cần lấy nước mắt của khán giả.

Diễn hài với Yến mới là vấn đề khó. Cái duyên đưa đẩy giúp Yến làm quen với những vai hài là nhờ đạo diễn Trần Bình Trọng. Nhờ những vai diễn trong phim của anh mà ra ngoài đường, khán giả thấy Yến cứ bật cười.

Là một diễn viên, chúng tôi sẽ được trải qua nhiều cuộc đời. Diễn viên nào cũng sẽ khát khao có những vai diễn với tính cách đa dạng.

Yến rất mong được thử sức một vai khóc thật là đã, ác thật ác để khắc họa mang tính chiều sâu nội tâm, thể hiện nhiều tính cách: đanh đá, lẳng lơ nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, có lúc vui, lúc buồn, lúc thiện, lúc ác...

Bây giờ để có vai diễn vượt qua cô Xuyến cũng là một thử thách với Yến. Hi vọng cái duyên đó sẽ đến nhanh để Yến tận tâm cống hiến cho khán giả.

Hoàng Yến tiết lộ: "Đây là cảnh hôn duy nhất của tôi trên màn ảnh tính đến hiện tại với người không phải bạn trai mình" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Đến giờ nhiều người vẫn sợ hai từ mang tiếng còn Yến nghĩ khác"

Sau nhiều va đập, biến cố lớn trong đời, cuộc sống hiện tại của chị như thế nào?

- Hiện tại, tôi tập trung chia sẻ với những người phụ nữ đã, đang chịu nhiều tổn thương. Họ tìm tới tôi để tâm sự với mong muốn được "chữa lành".

Mới sáng nay thôi, một em gái tôi không hề quen biết nhắn cho tôi dòng tin rất thương: "Chị ơi, hôm qua chồng em đánh em, đập cả điếu vào đầu. Em có hai con nhỏ, không biết nếu bỏ chồng, em sẽ thế nào".

Một mình tôi không thể làm được quá nhiều nhưng tôi sẵn sàng dành thời gian để động viên họ.

Đi qua những nỗi đau, giờ đây Yến đã hiểu, trăm sự khổ đau trong cuộc đời đến với mình, ngọn nguồn là do mình hết.

Tôi đã có "công thức" riêng để "chữa lành" vết thương cho chính mình. Tôi thấy những nỗi đau đó cũng rất tuyệt vời, nó nhắc mình cần phải bao dung, yêu thương bản thân. Tự mình sẽ hoàn thiện tâm hồn trong kiếp sống làm người này...

Nhiều người vẫn sợ hai từ mang tiếng, không muốn người khác biết nỗi đau của mình nhưng Yến lại khác. Nếu sai, tôi sẽ sửa. Nếu không sai, tôi không có gì phải xấu hổ.

Mình phải tranh đấu bao nhiêu mới được ra làm người, cứ sống với những gì mình thích. Quan trọng là sống tốt, tích cực, không hại ai. Còn cũng chẳng biết cách nào để không làm người khác buồn.

Một năm trở lại đây, Yến thích hát Phật ca. Yến có cảm giác nỗi đau trong lòng vơi đi rất nhiều. Khi Yến đưa các ca khúc đó cho những người phụ nữ đang đau khổ nghe, họ cũng cảm thấy được xoa dịu.

Nhưng nhiều người sẽ cho rằng, nói như chị thì dễ, làm mới khó, chị phản ứng sao?

- Yến biết rất nhiều người muốn từ chối không đón nhận sự thất bại. Đó là tâm lý rất đời. Nhưng nếu nhìn xa hơn, cái gì đến mình đón bằng sự hoan hỉ để chuyển hóa, yêu thương cả những điều không tốt thì cuộc sống cũng sẽ yêu thương mình.

Đào Hoàng Yến giờ đây mạnh mẽ, dám buông bỏ mọi thứ một cách dễ dàng. Sự níu kéo sẽ làm cho con người mệt mỏi. Nhất là khi níu kéo những thứ không còn thuộc về mình.

Một bạn nhắn cho tôi nói rằng: "Em muốn bỏ chồng lắm rồi nhưng em không biết lấy gì nuôi con", có nghĩa bạn đang coi chồng như một chiếc máy kiếm tiền.

Người đàn ông ấy còn tôn trọng nữa không khi biết vợ chỉ tồn tại bên mình vì tiền?

Yến sẽ chia sẻ với bạn ấy, 4 lần Yến ly hôn chồng, Yến đều trắng tay hết.

Nhưng Yến luôn tự nhủ, mình còn đôi bàn tay, trái tim, khối óc, còn gia đình, bạn bè bên cạnh. Tôi phải nhanh chóng nhất trở lại cuộc sống bình thường vì những người yêu thương. Khi "người khổng lồ" trong mình trỗi dậy, mình sẽ có sức mạnh làm việc gấp 100 lần bình thường.

"Anh Thắng nói xin lỗi và tôi đáp: "Chúng mình xin lỗi nhau"

Hiện tại mối quan hệ của chị và chồng cũ ra sao sau ồn ào đấu tố?

- Hiện tại, anh ấy không còn làm gì tổn thương tôi nữa. Tôi dám khẳng định, tôi không hề có mối quan hệ với người đàn ông nào khác trong lúc làm vợ của anh ấy.

Ở góc độ nào đó, mọi người có thể nhìn nhận anh ấy tệ khi ra tay với người phụ nữ từng là vợ mình.

Nhưng có thể trong tâm thức, mình cảm thấy không hạnh phúc, từ đó cư xử với anh ấy chưa đúng.

Trước đây tôi chỉ nghĩ mình không to tiếng cãi chồng, không chửi bậy trong lúc tức giận, chịu nhẫn nhịn đã là tốt lắm rồi. Nhìn những người phụ nữ quát chồng, tôi tự hỏi tại sao họ tài vậy. Sau đó vợ chồng họ vẫn vui vẻ, hạnh phúc.

Phải đến khi tìm về bản ngã, tôi mới nhận thấy những người như vậy cũng có cái hay, mình không làm được như họ bởi vì mình lo sợ, không dám sống thật cảm xúc.

Tôi cũng không dám khẳng định lựa chọn như thế nào mới đúng nhưng có thể năng lượng bản thân mình truyền trao đến người bạn đời lúc đó không vui vẻ gì và họ sẽ cảm nhận được cái đau. Có lẽ chính điều đó kích thích hành động của anh ấy.

Hiện tại, tôi không giận hay oán trách. Anh Thắng nói xin lỗi tôi và tôi có nói rằng: "Chúng mình xin lỗi nhau, ai cũng là người có lỗi cả". Cuộc sống như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn.

"Ở góc độ nào đó, mọi người có thể nhìn nhận anh ấy tệ khi ra tay với người phụ nữ từng là vợ mình. Nhưng có thể trong tâm thức, mình cảm thấy không hạnh phúc, từ đó cư xử với anh ấy chưa đúng", Hoàng Yến tâm sự (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Có những người cho rằng, 4 lần chị đều chọn túyp đàn ông xu hướng giống nhau. Có bao giờ chị nghĩ đổ vỡ vì lý do đó?

- Tôi nghĩ không ai giống ai. Nếu họ không yêu mình, tại sao mình lấy làm chồng được. Tôi có bị ép buộc hay chạy theo đồng tiền của người đàn ông nào đâu. Tất cả đều do tôi lựa chọn, tôi không ân hận điều gì. Không ai nắm tay cả ngày lẫn sáng.

Rất nhiều người khi chưa hiểu thì nói Yến: "Ôi, lăng nhăng, lấy nhiều chồng thế". Tôi nghĩ rằng, người phụ nữ lăng nhăng đàn ông sẽ không bao giờ lấy làm vợ. Không cần phải chứng tỏ: "Mọi người ơi tôi chung thủy lắm". Điều đó là do mọi người phán xét và Yến không quan tâm đến suy nghĩ của người khác.

"Đàn ông mà yêu tôi thì chỉ muốn cưới. Tôi yêu cả đời, yêu đến khi chết"

Tôi từng hỏi Yến My, con gái đầu lòng của chị, qua 4 lần đổ vỡ hôn nhân, người phụ nữ có xứng đáng được hạnh phúc không, My nói rằng, bản thân sinh ra là phụ nữ ai cũng xứng đáng được hạnh phúc và mẹ làm gì để cảm thấy hạnh phúc, bình yên, My đều tôn trọng. Chị có sẵn sàng bước tiếp vào một cuộc hôn nhân khác?

- Hôn nhân thì chắc là không. Nhưng đôi khi chia sẻ chỉ đúng ở thời điểm nói ra. Bây giờ Yến nói không lấy chồng nhưng biết đâu 5-10 năm nữa suy nghĩ lại khác.

Tuy nhiên, Yến bây giờ không áp lực nữa, người yêu thương, có trách nhiệm với mình thì còn hơn một người chồng ấy chứ.

Hoàng Yến và 3 cô con gái xinh xắn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Có người bình phẩm về việc lấy chồng, tôi nói, lấy chồng không dễ đâu. Nhưng tôi tin, tôi muốn lấy chồng bất cứ lúc nào cũng được, vì đàn ông mà yêu tôi thì chỉ muốn cưới, đó là sự thật.

Sau 3 lần chia tay, tôi đã từng nghĩ rằng, sau này sẽ có một người đàn ông hiểu mình hơn.

Đào Hoàng Yến lấy chồng vì khát khao muốn có một gia đình đủ đầy đúng nghĩa cho các con và cho chính bản thân mình.

Tôi nghĩ phụ nữ dù giỏi tới mấy cũng vẫn cần một người đàn ông che chở. Dù có thể, họ không nuôi mình, không mang tiền về đi chăng nữa nhưng mình vẫn cần một bờ vai nương tựa.

Nhưng khi chia tay người chồng thứ 4, tôi nghĩ có lẽ cuộc đời làm vợ của mình đã dừng lại ở đó. Giờ đây, Yến thấy mọi thứ nhẹ nhàng, thanh thản, thích đi đâu thì đi, yêu ai thì yêu, có nhiều thời gian hơn để làm công tác xã hội.

"Khi chia tay người chồng thứ 4, tôi nghĩ có lẽ cuộc đời làm vợ của mình đã dừng lại ở đó", diễn viên Hoàng Yến bày tỏ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điều đó đồng nghĩa với việc chị đang yêu?

- Đào Hoàng Yến chưa lúc nào không yêu cả, bởi vì ngoài tình yêu trai gái còn có tình yêu lớn hơn với các con. Tôi yêu cả đời, yêu đến khi chết.

Yến vô cùng biết ơn vì cuộc đời đã cho mình 3 cô con gái xinh xắn từ trong tâm hồn tới hình thức.

Sinh nhật gần đây, con gái lớn đã viết tặng Yến ca khúc "Mẹ như một đóa hồng tươi". Cách đây khoảng 3 tháng thì hai con gái lớn đã lần lượt viết thư "tỏ tình" với tôi.

Trong bức thư con gái lớn của tôi viết: "Con rất hạnh phúc vì những điều mẹ đã làm được. Còn điều gì mẹ chưa làm được, con sẽ thay mẹ làm tiếp".

Ngoài các con, thì mẹ cũng là nguồn nghị lực can trường để tôi nhìn vào. Yến có ngoại hình trẻ trung có lẽ cũng là nhờ gen của mẹ. Mẹ năm nay 72 tuổi nhưng nhìn chỉ như hơn 50 tuổi. Bà đi cầu thang vẫn nhảy chân sáo... Năng lượng, sự bao dung đến từ mẹ là động lực cho tôi. Có lẽ tôi còn không mạnh mẽ bằng mẹ.

Sắp tới Yến dự định tổ chức một đêm tri ân mẹ và những khán giả đã đồng hành cùng Đào Hoàng Yến trong 33 năm qua. Yến cũng muốn giúp những người phụ nữ chưa tìm được ra con đường đi biết tự tái tạo hạnh phúc để yêu thương, bước qua khổ đau.