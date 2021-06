Con gái "cô Xuyến" Hoàng Yến: 18 tuổi đủ tiền mua ô tô, 24 tuổi có tiền tỷ

Dân trí Một buổi sáng năm 18 tuổi, Dương Mạc Yến My - con gái diễn viên Hoàng Yến tuyên bố với mẹ sẽ tự mua ô tô. Và rồi, My cán mốc tài khoản 9 chữ số năm 18 tuổi, 10 chữ số năm 24 tuổi.

Dương Mạc Yến My - Cánh hồng phai (Nguồn video: Phương Phạm Guitarist)

Tuyên bố gây sốc vào năm 18 tuổi

Tôi gặp Dương Mạc Yến My lần đầu tiên cách đây 10 năm, khi đó My 18 tuổi - thời điểm cô vừa tham gia đóng phim "Những công dân tập thể" (Đạo diễn Vũ Trường Khoa).

Ở cái tuổi hoa mộng với biết bao ước mơ và hoài bão, My đi thi Miss Teen và gây ấn tượng mạnh ngay từ vòng sơ loại.

Gương mặt ưa nhìn, chất giọng đầy nội lực, khả năng vũ đạo, diễn xuất tốt cùng phong cách tự tin, My luôn biết cách làm chủ sân khấu, mang đến không khí bùng nổ trong những phần thi tài năng.

Dương Mạc Yến My thời điểm thi Miss Teen cách đây 10 năm.

Mẹ của My - nữ diễn viên Hoàng Yến đã đồng hành cùng My trong suốt cuộc thi, ai cũng nói, nhìn cách hai mẹ con trò chuyện, quấn quýt cứ như hai chị em.

My nhỏ bé, hay cười và mỗi khi cô cười thì: miệng cười, mắt cười. Kể về mẹ, My nói với tôi, cô thích tính cách mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng của mẹ.

Yến My là con gái của nữ diễn viên Hoàng Yến với người chồng đầu tiên. Cả hai chia tay khi Yến My 3 tuổi. Sau này My có lần tâm sự: "Tôi đã từng rất chán ghét cuộc sống và bố mẹ. Sau một hành trình tự giáo dục bản thân, hiện tại tôi đang có mối quan hệ rất tốt với cả bố và mẹ".

Nữ diễn viên Hoàng Yến đồng hành cùng con gái trong suốt cuộc thi.

Kết quả chung cuộc, Yến My lọt Top 20 chung kết toàn quốc và giành chiến thắng giải phụ Ngôi sao tài năng Miss Teen 2011.

Đêm chung kết Miss Teen, ngồi dưới hàng ghế khán giả cổ vũ con, nữ diễn viên Hoàng Yến chia sẻ với tôi: "Khi con gái dự thi Thăng Long Idol, giảng viên thanh nhạc Lô Thủy có nói với mình rằng: chị ơi con chị phải cho vào Nam thôi, nếu chị không cho cháu theo ca hát chuyên nghiệp thì phí lắm nhưng mình tôn trọng mọi quyết định của con.

My đam mê nghệ thuật nhưng bản thân cháu lại nhận thức phải có văn hóa hoặc một nền tảng nào đấy để vận dụng cho con đường nghệ thuật".

12 năm trung học, Yến My liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi. Sau này, cô theo học ĐH Thăng Long. Năm ấy, My kể với tôi về giấc mơ của cô là được làm nghệ thuật song song mở một công ty về môi trường.

Yến My lọt Top 20 chung kết toàn quốc và giành chiến thắng giải phụ Ngôi sao tài năng Miss Teen 2011.

Ngoài đam mê nghệ thuật, Yến My còn rất mê kinh doanh. My từng bán quần áo qua mạng. Một buổi sáng, My tuyên bố với mẹ quyết định gây sốc là đặt mục tiêu tự mua ô tô vào năm sau từ số tiền tự kiếm được. Diễn viên Hoàng Yến nói với con gái: "hay mẹ cho con một nửa" nhưng My kiên quyết "con muốn kiếm tiền trả góp"…

Những tưởng My sẽ theo đuổi đam mê nghệ thuật và trở thành người của showbiz...

Nhưng không…

Dõi theo hành trình của My, tôi được biết, sau này, My còn dự thi Vietnam Idol 2012, The Voice 2017.

10 năm sau cuộc thi Miss Teen...

"Ngạc nhiên" là từ diễn tả đúng nhất cảm xúc của tôi về My lúc này. Yến My có sự thay đổi lớn cả về cuộc sống lẫn thế giới nội tâm.

Yến My trở nên sâu sắc, trưởng thành hơn sau 10 năm.

Một Yến My lúc nào cũng "nhiệt", đam mê ánh đèn sân khấu giờ trở nên sâu lắng hơn, bình thản hơn.

Có lẽ chính bởi My đang làm công việc "chữa lành" vết thương cho các bạn nhỏ và phụ huynh, giúp mọi người hiểu bản thân mình, thấu hiểu người khác để yêu thương. Thế giới nội tâm của My nhờ vậy cũng phong phú hơn rất nhiều.

"Cha mẹ tôi làm gì để họ cảm thấy hạnh phúc và bình yên, tôi đều tôn trọng"

My tốt nghiệp ngành quản trị và có 4 năm làm việc ở công ty giáo dục, trực tiếp đào tạo coaching (huấn luyện) và viết giáo án phát triển thái độ sống, trở thành giám đốc nhãn hàng năm 25 tuổi.

Hỏi My về quyết định mua xe năm 18 tuổi, cô chia sẻ: "Tôi đã đạt được mục tiêu đủ tiền mua xe vào năm 18 tuổi nhờ đi làm thêm và tiết kiệm.

Tuy nhiên đến lúc đó tôi được học và biết ô tô là tiêu sản, không phải tài sản, quan trọng hơn nữa tôi nhận ra: tôi mong muốn cảm giác sở hữu chiếc ô tô chứ không phải chiếc ô tô.

Thế nên nếu nói về cảm giác thì tôi đã có cho mình rồi. Tiền tôi để tiết kiệm đầu tư và có thu nhập thụ động".

My cán mốc tài khoản 9 chữ số năm 18 tuổi, 10 chữ số năm 24 tuổi. Cô đã từng sống và học tập, làm việc ở Singapore, Hàn Quốc, Séc, …

Trong cuộc trò chuyện, My nhắc đến mẹ: "Tôi với mẹ là bạn thân của nhau. Tôi trách cha mẹ khi chưa thực sự hiểu chuyện và đủ lớn về nhận thức. Khi tôi hiểu ra thì tôi thấy mình rất may mắn. Vì tôi được ở với cha và mẹ đúng vào giai đoạn phát triển phù hợp của bản thân để tôi học được tất cả những bài học từ cha và mẹ.

Điều giá trị nhất tôi nhận ra: cha mẹ không sống hộ mình, mình cũng không sống hộ cha mẹ. Mình chỉ có thể hạnh phúc khi cha mẹ hạnh phúc thôi. Nên cha và mẹ tôi làm gì để họ cảm thấy hạnh phúc và bình yên, tôi đều tôn trọng và ủng hộ".

Mối quan hệ sau chia tay của bố mẹ được My gọi là "2 người ở 2 thế giới": "Cha mẹ tôi không liên quan đến nhau trong cuộc sống. Mối liên quan duy nhất của họ là tôi. Vậy nên nếu tôi có thể sống tốt và làm cha mẹ tự hào thì cha với mẹ chỉ cần ở yên để cảm nhận chứ không cần làm bạn liên lạc với nhau làm chi cho rắc rối.

Cả 2 người đều hiểu rất rõ hoàn cảnh và nguyên tắc sống của nhau. Nói dễ hiểu thì 2 người ở 2 thế giới ấy. Tôi may được lưu động ở cả 2 luôn nên lãi bài học lắm".

"Mẹ tôi luôn cố gắng hi sinh vì những người chưa xứng đáng còn tôi thì ki bo hơn"

Những ngày qua, khi câu chuyện đời tư của diễn viên Hoàng Yến với người chồng thứ 4 trở nên ồn ào, Yến My ở bên làm điểm tựa cho mẹ trước những búa rìu dư luận.

Bên cạnh những chia sẻ, bênh vực của dư luận thì cũng có ý kiến cho rằng, nữ diễn viên 4 đời chồng, tự đi lại vết xe đổ của mình, chuyện ồn ào là khó tránh khỏi.

Về điều này, Yến My đã nói với mẹ rằng: "Dư luận trái chiều mẹ hãy tập trung vào những điều tích cực. Chúng mình sẽ không bao giờ biết mình sai nếu không có cái đúng. Và không thể biết mình đúng nếu không có cái sai.

Không ai dám vỗ ngực và bảo là tôi luôn đúng cả. Nên với tư duy tích cực của tôi thì lúc nào cũng đúng tại thời điểm đó. Với việc hôn nhân đổ vỡ, quan điểm cá nhân của tôi thì phụ nữ và đàn ông đều thiệt thòi.

Phụ nữ bị ảnh hưởng tư duy thế hệ nên lúc nào cũng nghĩ mình quá khổ còn đàn ông thì rất sướng, tác động đến cảm xúc và hành động luôn. Với tôi, biết mình đang làm gì và luôn có đủ khả năng chịu trách nhiệm với nó là bản lĩnh.

Nên dù đàn ông hay phụ nữ có bao nhiêu lần sai mà vẫn cảm thấy bản thân mình cần, muốn và sẵn sàng chịu trách nhiệm thì tôi thấy đó là một cuộc đời đáng sống. Vì mình sẽ chỉ tiếc vì những gì mình chưa được làm và làm được thôi".

My là cô gái dám nhìn thẳng vào sự thật và đối diện với nó, không né tránh. Cô bảo rằng, giờ đây, có lẽ ít chuyện và ít ai có thể tác động được mạnh mẽ tới mình. Cảm nhận nhiều trải nghiệm khiến cô hiểu rằng, mọi chuyện luôn xảy ra như nó vốn dĩ phải thế. Vì vậy, cô luôn bình tâm đón nhận.

"Chuyện của mẹ tôi thì tôi đã học được sâu sắc từ năm ngoái. Đối với riêng mẹ thì đến năm nay khi mọi việc đủ lượng mới chính thức thay đổi quyết định của mẹ. Mẹ tôi luôn cố gắng hi sinh vì những người chưa xứng đáng.

Chắc có lẽ vì vậy nên mẹ tôi đi đến đâu cũng rất nhiều người lạ yêu thương và quý mến. Còn tôi thì ki bo hơn, vẫn cho đi nhưng nếu thấy sự cho đi của mình làm tổn hại đến mình, tôi sẽ dừng lại và lựa chọn một hướng đi khác. Vẫn là bài học chịu trách nhiệm và sống tốt cuộc đời của riêng mình", Yến My tâm sự.

Dương Mạc Yến My bày tỏ quan điểm về "người thứ 3" trong câu chuyện của một bạn trẻ

Khi được hỏi, điều gì thôi thúc khiến My có thay đổi "chóng mặt" về sự nghiệp, cô kể: "Lúc tôi tâm sự muốn làm môi trường là năm tôi 17 tuổi. Chỉ đơn giản vì muốn làm ngành nghề nào đó có thể giúp đỡ cho thật nhiều người. Sau 7 năm làm nghệ thuật từ khi còn học cấp 3, tôi quyết định chuyển hướng và vào TPHCM ở với bà nội.

Tại TPHCM, tôi có duyên gặp giám đốc công ty tôi làm và anh ấy có mời tôi về làm công việc liên quan đến tâm sinh lý phát triển độ tuổi thiếu niên. Và cứ thế rất nhanh tôi vừa học vừa làm và có những bước tiến xa tại công việc giáo dục.

Nghề chia sẻ, huấn luyện cảm xúc là điều rất nhiều anh chị em bạn bè, đồng nghiệp cổ vũ tôi làm, và đến bây giờ tôi đã và đang trên hành trình đó để lan tỏa thái độ và giá trị sống tích cực".

Yến My hi vọng một ngày nào đó được trở lại màn ảnh với mẹ.

Hỏi My có nhớ nghệ thuật không, cô bộc bạch: "Tôi cũng muốn lắm chứ dù nghệ thuật không phải con đường chính tôi chọn để phát triển. Chắc chưa đủ duyên. Tôi thấy mình rất may mắn vì đã có thời gian và cơ hội để trải nghiệm nghệ thuật. Tôi vẫn muốn trở lại với màn ảnh một ngày nào đó, với mẹ thì càng tốt".

Dương Mạc Yến My từng tham gia diễn xuất các phim: "Những người độc thân vui vẻ", "Những phóng viên vui nhộn", "Chuyện chúng mình", "Những công dân tập thể"

Phương Nhung

Ảnh: Huy Thành, Hồ Quang, NVCC