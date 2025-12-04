Hoàng Tử Quỷ: Từ tiểu thuyết bán chạy đến phim điện ảnh mãn nhãn

Từ trang sách Lý Triều Dị Truyện đến hành trình lên màn ảnh rộng

Ra mắt lần đầu năm 2018, Lý Triều Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng nhanh chóng tạo được chỗ đứng trong cộng đồng đọc nhờ cách pha trộn khéo léo giữa lịch sử, huyền học, âm binh, tà thuật và những uẩn khúc cung đình.

Tác phẩm được tái bản nhiều lần, sở hữu lượng lớn người hâm mộ và nằm trong nhóm các tác phẩm kinh dị - kỳ ảo Việt được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Chính sức hút này khiến việc chuyển thể lên điện ảnh mở ra thách thức và cũng là cơ hội để ngôn ngữ hình ảnh khai thác sâu hơn không khí Việt Nam thời cổ.

Trong phiên bản phim ra rạp vào ngày 5/12, Hoàng Tử Quỷ giữ lại tinh thần ly kỳ của nguyên tác - nhân vật phức tạp, những bí ẩn xoay quanh tà thuật, cùng sắc thái huyền hoặc đặc trưng. Tuy vậy, ê-kíp đã lựa chọn điều chỉnh bối cảnh sang thời Lê Trung Hưng, một giai đoạn giàu tư liệu trang phục, kiến trúc và tín ngưỡng hơn.

Theo nhà sản xuất, quyết định này mang tính chiến lược khi giúp thế giới phim vừa quen với tinh thần truyện, vừa mở rộng chiều sâu lịch sử để việc dựng bối cảnh, phục trang và các nghi lễ tâm linh được thuyết phục và chân thực hơn.

Anh Tú Atus đảm nhận vai nam chính Thân Đức.

Một Việt Nam giàu bản sắc trong hình ảnh mãn nhãn

Hoàng Tử Quỷ tái hiện thời Lê Trung Hưng thông qua hệ thống bối cảnh đậm đặc tinh thần Việt. Làng Hủi - nơi diễn ra phần lớn câu chuyện - được ê-kíp xây dựng tại Đà Lạt. Việc sử dụng bối cảnh thật khiến màu trời xám lạnh, lớp sương rừng và mùi ẩm thực địa hòa quyện, tạo nên không khí u tối khó có thể tái tạo bằng kỹ xảo.

Những ngôi nhà lợp gỗ, chuồng gia cầm, luống thảo mộc, dụng cụ săn bắt, dệt may… đều được thiết kế dựa trên tư liệu dân gian.

Ê-kíp từng tiết lộ có hơn 500 bộ cổ phục được thiết kế dựa trên tượng thờ, tranh chạm và tư liệu nghiên cứu lịch sử. Các yếu tố tín ngưỡng và phong tục dân gian cũng được đưa vào mạch truyện một cách liền lạc: hình tượng cô đồng trừ tà, gã kể chuyện rong đi khắp thiên hạ, lễ đấu vật tế thần, mộ chum...

Những chất liệu này không chỉ làm giàu thế giới phim mà còn giúp Hoàng Tử Quỷ giữ tinh thần của nguyên tác trong khi mở rộng bối cảnh để phù hợp với điện ảnh.

Cảnh trừ tà của diễn viên Hoàng Linh Chi, vai cô đồng Đào Trúc Anh.

Ở phương diện nghe - nhìn, Hoàng Tử Quỷ tạo nên một không gian điện ảnh giàu sức hút. Hình ảnh được trau chuốt với tông màu trầm u ám, bối cảnh rừng nguyên sinh và làng Hủi được dựng thật mang lại cảm giác chân thực, nặng nề đúng tinh thần linh dị.

Những góc máy cận bám vào biểu cảm, các đại cảnh như Ải Mắt Người, bãi tha ma hay sới đấu vật đều được dàn dựng quy mô, tạo nên loạt khung hình mãn nhãn. Phần âm thanh cũng được xử lý tinh tế: tiếng gió lùa qua tán cây, tiếng trống nghi lễ, tiếng khấn rì rầm của nghi thức trừ tà đều góp phần làm dày bầu không khí rùng rợn.

Sự kết hợp giữa âm thanh sống động và hình ảnh giàu chất điện ảnh giúp khán giả dễ dàng chìm vào thế giới linh dị, cảm nhận trọn vẹn cả sự căng thẳng lẫn vẻ huyền ảo mà bộ phim tạo dựng.

Lương Thế Thành vào vai trưởng làng Hủi - Lỗ Đạt.

Diễn xuất đẩy cảm xúc phim lên cao trào

Dàn diễn viên là một trong những yếu tố tạo nên sức nặng cảm xúc cho Hoàng Tử Quỷ. Anh Tú Atus ghi dấu với vai diễn nặng ký nhất từ trước đến nay, sẽ thể hiện rõ hai mặt đối lập của Thân Đức: vẻ hiền hòa, điềm tĩnh khi đóng vai lang y và sự tàn nhẫn, lạnh lùng của một hoàng tử mang dòng máu quỷ.

Lương Thế Thành trở lại điện ảnh bằng hình tượng Lỗ Đạt chính trực và mạnh mẽ, trở thành điểm tựa cảm xúc cho câu chuyện. Hoàng Linh Chi lần đầu đảm nhận vai chính nhưng cho thấy thần thái phù hợp với hình tượng cô đồng, vừa bí ẩn vừa mềm mại.

Thanh Trực mang đến màu sắc giải trí duyên dáng qua nhân vật Phan Cuồng, nhằm giúp nhịp phim cân bằng hơn giữa những đoạn căng thẳng. Nghệ sĩ Bình Tinh vào vai Tuệ Liễu phu nhân - người mẹ đầy bi kịch và toan tính.

Thanh Trực trong vai gã kể chuyện Phan Cuồng.

Sau Tết Ở Làng Địa Ngục, Kẻ Ăn Hồn và Cám, Hoàng Tử Quỷ tiếp tục khai thác thế mạnh của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân: biến các nguyên tác Việt Nam nhiều người yêu thích thành những tác phẩm điện ảnh mang bản sắc riêng.

Giữ tinh thần nguyên tác nhưng làm mới cách kể, mở rộng bối cảnh lịch sử, khai thác lớp lang về văn hóa tín ngưỡng Việt và nâng tầm bằng hình ảnh, diễn xuất, âm thanh, Hoàng Tử Quỷ được kỳ vọng trở thành một đại diện tiêu biểu cho dòng phim kinh dị - cổ trang trong năm 2025.

Hoàng Tử Quỷ hiện đã mở bán vé và sẽ khởi chiếu tại các cụm rạp toàn quốc vào ngày 5/12.