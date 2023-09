Năm 2015, Hoàng Thùy Linh ghi danh tại chương trình "The Remix - Hòa âm và ánh sáng", cạnh tranh cùng Tóc Tiên, Đông Nhi, Isaac… Tuy nhiên, sau đó cô bị gạch tên khỏi chương trình mà không rõ nguyên nhân. Dù vậy, giọng ca 8X lại bất ngờ xuất hiện với vai trò ca sĩ khách mời, mang đến ca khúc "Just you" trong đêm chung kết (Ảnh: Facebook nhân vật).