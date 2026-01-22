Sao nhí 13 tuổi đóng với Thanh Sơn, Hoàng Hà trong phim giờ vàng VTV là ai?

Sau khi bộ phim Cách em 1 milimet khép lại, khung giờ phim truyện tối thứ năm và thứ sáu trên VTV3 tiếp tục phát sóng phim Đồng hồ đếm ngược. Đây là bộ phim truyền hình thuộc thể loại viễn tưởng, siêu thực hiếm hoi do Trung tâm Phim Truyền hình (VFC) sản xuất.

Đồng hồ đếm ngược xoay quanh nhân vật Thành (Thanh Sơn thủ vai), một thanh niên tỉnh lẻ mưu sinh tại thành phố, bất ngờ sở hữu năng lực siêu nhiên sau một biến cố lớn. Từ đó, anh bước vào hành trình khám phá những bí ẩn của cuộc sống, đối diện với mất mát và dần nhận ra giá trị của thời gian, tình thân và tình người.

Diễn viên Thanh Sơn và sao nhí Thục Trang Sachi ở hậu trường bộ phim (Ảnh: Chụp màn hình).

Khác với các bộ phim tâm lý - xã hội quen thuộc, tác phẩm mạnh dạn lồng ghép yếu tố giả tưởng, siêu thực để dẫn dắt câu chuyện, đánh dấu lần đầu VFC thử nghiệm thể loại này một cách rõ nét trên sóng giờ vàng VTV.

Bên cạnh Thanh Sơn, phim quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ như: Hồng Đăng, Hoàng Hà, Bảo Hân, Quách Thu Phương cùng diễn viên nhí An Nhiên và Thục Trang Sachi.

Sự kết hợp giữa nhiều thế hệ diễn viên tạo nên bức tranh đa chiều về gia đình, các mối quan hệ chồng chéo và những lựa chọn mang tính bước ngoặt trong cuộc đời mỗi nhân vật.

Sao nhí Thục Trang Sachi góp mặt trong bộ phim về đề tài viễn tưởng của VFC (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong phim, Thục Trang Sachi đảm nhận vai Nhi, con riêng của bà Bích, là em gái cùng cha khác mẹ với Thành. Nhân vật Nhi là một cô bé sống khép kín, thường xuyên chịu tổn thương tâm lý do bị bạn bè bắt nạt. Sự xuất hiện của Thành trở thành điểm tựa tinh thần, giúp Nhi dần cởi mở, mạnh mẽ hơn và học cách tin vào những điều tốt đẹp.

Là tuyến nhân vật thứ chính ở phần cuối tác phẩm, Nhi được xem như “mảnh ghép cảm xúc”, góp phần làm rõ thông điệp nhân văn mà bộ phim hướng tới.

Chia sẻ về vai diễn, Thục Trang Sachi cho biết, em ấn tượng với nhân vật Nhi ngay từ khi đọc kịch bản bởi đây là vai diễn giàu nội tâm, đòi hỏi nhiều cảm xúc. Việc làm việc cùng các diễn viên đàn anh như Thanh Sơn, Hoàng Hà cũng mang lại cho em nhiều trải nghiệm trong quá trình quay phim.

Thục Trang Sachi và ca sĩ Hòa Minzy trong tiết mục "Chong chóng xanh" hồi tháng 5/2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thục Trang Sachi sinh năm 2013, bén duyên nghệ thuật từ 5 tuổi. Trước Đồng hồ đếm ngược, cô bé từng tham gia một số phim truyền hình, phim ngắn như: Những chặng đường bụi bặm, Mùa hoa tìm lại…

Bên cạnh diễn xuất, em còn theo đuổi ca hát, từng biểu diễn tại nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn, đoạt một số giải thưởng âm nhạc trong nước và quốc tế. Cô bé gây ấn tượng với khán giả bởi sự tự tin, tinh thần làm việc chuyên nghiệp ở độ tuổi thiếu nhi.

Năm 2024, Thục Trang Sachi ghi dấu ấn khi song ca cùng diva Hà Trần trong MV Đêm ngân và phát hành sản phẩm cá nhân Khoảng trời của bé - ca khúc cảm động kể về nỗi nhớ cha mẹ sau cơn bão Yagi.

Hồi tháng 5/2025, cô bé gây chú ý khi đứng chung sân khấu cùng Hòa Minzy trong tiết mục Chong chóng xanh tại chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Người là Hồ Chí Minh. Chương trình diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.