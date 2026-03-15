Hoàng Dũng lần đầu hé lộ hình ảnh lễ cưới với quản lý ở Hà Nội 6 năm trước

Mới đây, ca sĩ Hoàng Dũng gây chú ý khi lần đầu chia sẻ loạt ảnh trong đám cưới riêng tư với vợ là Khánh Linh, diễn ra cách đây 6 năm. Những khoảnh khắc này được lồng ghép trong sản phẩm âm nhạc Lý giải, ca khúc từng được nam ca sĩ sáng tác và thể hiện trong chính ngày cưới của mình.

Bạn đời của Hoàng Dũng là Khánh Linh. Cô không hoạt động trong showbiz nhưng nhiều năm qua luôn âm thầm đồng hành, vừa làm hậu phương vững chắc vừa đảm nhận vai trò quản lý công việc của nam ca sĩ.

Ảnh cưới của Hoàng Dũng và Khánh Linh 6 năm trước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong video, khán giả lần đầu thấy rõ không khí buổi lễ thân mật của cặp đôi với sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và nhiều nghệ sĩ thân thiết. Hoàng Dũng và Khánh Linh xuất hiện trong trang phục cô dâu - chú rể giữa không gian ấm cúng. Cả hai cùng đọc lời thề nguyện và chia sẻ về hành trình tình yêu của mình.

Một số nghệ sĩ như Hứa Kim Tuyền, Orange, Kai Đinh, GREY D... cũng có mặt trong tiệc cưới riêng tư này.

Không khí đám cưới của Hoàng Dũng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, ca khúc Lý giải được anh viết như một món quà dành cho ngày trọng đại. Tuy nhiên, bài hát lại không cố gắng giải thích tình yêu của anh.

“Chuyện tình cảm của chúng tôi có lẽ hơi đặc biệt, vì không theo một kế hoạch truyền thống như những cặp đôi khác. Nhiều lúc tôi thắc mắc liệu điều đó có ảnh hưởng gì tới chúng tôi hay không? Hay điều gì khiến tôi quyết định như thế? Cuối cùng, tôi nghĩ tình cảm là trời ban, việc của mình cần làm là tận hưởng và trân trọng những gì mình có, thay vì tìm cách lý giải nó bằng bất kỳ hệ quy chiếu nào”, anh chia sẻ.

Ca khúc mở đầu bằng câu hát: “Một viên kem chạm đất, bốn mắt tìm thấy nhau…”. Đó cũng chính là kỷ niệm về lần đầu tiên Hoàng Dũng gặp Khánh Linh.

Nam ca sĩ kể rằng cả hai quen nhau qua một người bạn chung. Trong buổi đi chơi đầu tiên của nhóm bạn, khi đang đứng mua kem, anh vô tình chú ý đến một cây kem sắp rơi khỏi tay người khác.

"Khi đang mua kem, tôi có thầm để ý rằng một vị khách khác đang cầm một cây kem sắp sửa rơi xuống đất. Tôi nghĩ bụng nếu như nó rơi thật thì buồn cười lắm, và nó rơi thật. Trong khoảnh khắc tôi bật cười vì điều đó, tôi nhận ra Linh cũng đang quan sát và bật cười giống tôi và bọn tôi nhìn nhau một lúc. Tôi nghĩ đó là chemistry (phản ứng hóa học - PV) giữa hai đứa và thôi thúc tôi tìm hiểu người con gái này”, anh kể.

Ca sĩ Hoàng Dũng kết hôn năm 2020 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, đúng dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, Hoàng Dũng khiến khán giả bất ngờ khi đăng tải ảnh cưới và xác nhận anh cùng Khánh Linh đã kết hôn từ 6 năm trước. Nam ca sĩ cho biết việc công bố tin vui ở thời điểm hiện tại là khi cả hai cảm thấy đủ sẵn sàng.

"Chúng tôi đã có khoảng thời gian đủ lâu bên nhau. Đây là lúc cả hai đồng điệu hơn và sẵn sàng chia sẻ với công chúng. Đồng thời, điều kiện sống của chúng tôi cũng ổn định để tổ chức một đám cưới thân mật cho gia đình và bạn bè. Với tôi, đây là thời điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa để nói về hạnh phúc của mình", anh nói.

Sau khi phát hành sản phẩm âm nhạc Lý giải, Hoàng Dũng sẽ tổ chức đêm nhạc Xoay tròn tại TPHCM vào ngày 28/3. Bốn nghệ sĩ khách mời đã được Hoàng Dũng lần lượt hé lộ là Rhymastic, GREY D và bộ đôi Minh Tốc & Lam. Đặc biệt, Hoàng Dũng còn úp mở về một nghệ sĩ nữa sẽ xuất hiện tại đêm nhạc.