Hòa Minzy trước tin đồn yêu quân nhân: Mẹ đơn thân, chưa từng mặc váy cưới

Mới đây, hình ảnh ca sĩ Hòa Minzy nắm tay một chàng trai mặc quân phục nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Kèm theo bức ảnh, giọng ca sinh năm 1995 chia sẻ: “Một tình yêu được bố mẹ hai bên gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng. Nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất. Thực sự rất hạnh phúc”.

Nữ ca sĩ cũng hài hước chia sẻ với người hâm mộ rằng không cần quá tò mò về thông tin trên mạng: “Tôi sẽ dần dần nói cho mọi người hết thôi. Đến ngày đẹp trời là mời fan đi ăn cỗ liền, không phải nôn”.

Chia sẻ của Hòa Minzy nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bên cạnh những lời chúc mừng, một số khán giả cho rằng chàng trai trong ảnh có thể chỉ là nam chính trong MV mới của nữ ca sĩ.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với Hòa Minzy nhưng chưa nhận được phản hồi. Một nguồn tin cho biết nữ ca sĩ và bạn trai đã hẹn hò được một thời gian. Một số khán giả cũng nhận ra chàng quân nhân này từng xuất hiện cùng cô trong chương trình Sao nhập ngũ.

Bên dưới bài đăng, mẹ của Hòa Minzy để lại bình luận: “Mẹ chỉ mong hai con hạnh phúc”. Chị gái cô cũng gửi lời chúc phúc, cho biết gia đình mong hai người có thể nương tựa và đồng hành cùng nhau.

Đời tư của Hòa Minzy nhận được nhiều sự quan tâm kể từ khi cô chia tay doanh nhân Nguyễn Minh Hải vào năm 2022. Sau khi kết thúc mối quan hệ kéo dài nhiều năm, nữ ca sĩ trở thành mẹ đơn thân, một mình chăm sóc con trai bé Bo (con chung của hai người).

Trong vai trò làm mẹ, Hòa Minzy thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con. Cô dành nhiều thời gian đưa bé đi du lịch, khám phá và trải nghiệm cuộc sống. Cách nuôi dạy con của nữ ca sĩ được nhiều khán giả nhận xét khéo léo, tinh tế. Bé Bo cũng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ tính cách dễ thương và lanh lợi.

Trong một lần chia sẻ trước đây, Hòa Minzy cho biết cô chưa từng trải qua những nghi thức như mặc váy cưới, dạm ngõ hay được hỏi cưới. Những tâm sự này nhận được nhiều đồng cảm từ khán giả.

Thời gian qua, nữ ca sĩ còn nhiều lần được khán giả “đẩy thuyền” với cầu thủ Nguyễn Văn Toàn bởi tình bạn thân thiết kéo dài hơn 10 năm. Tuy nhiên, cả hai khẳng định chỉ là bạn bè. Hòa Minzy từng chia sẻ Văn Toàn là người hiền lành, ấm áp và luôn ủng hộ cô trong cuộc sống, đồng thời nhấn mạnh: “Không bao giờ đánh mất tình bạn này để đánh đổi điều gì”.

Ở tuổi 30, Hòa Minzy được nhận xét ngày càng xinh đẹp, trẻ trung và có gu thời trang sành điệu dù đã là mẹ một con. Song song với đó, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi.

Đầu tháng 2 vừa qua, Hòa Minzy tổ chức fan concert mang tên “Bắc Bling” tại TPHCM, đêm nhạc cá nhân sau 12 năm hoạt động ca hát. Chương trình được đầu tư quy mô lớn về sân khấu và âm thanh. Nữ ca sĩ từng chia sẻ trong những năm đầu làm nghề, có thời điểm cô muốn bỏ cuộc vì chưa có thành tựu nổi bật. Sau đó, khi có bản hit đầu tiên, cô mới tìm lại động lực để tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc.

Năm 2025 được xem là giai đoạn hoạt động sôi nổi của Hòa Minzy khi cô liên tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc như Bắc Bling, Nỗi đau giữa hòa bình... Các ca khúc giúp nữ ca sĩ gặt hái nhiều giải thưởng.

Tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025, Hòa Minzy gây chú ý khi giành tới 7 chiếc cúp, trong đó có hạng mục Nữ ca sĩ của năm, vượt qua Phương Mỹ Chi. Ngoài ra, cô còn chiến thắng ở nhiều hạng mục khác như Ca khúc của năm, MV của năm, Sự kết hợp xuất sắc, Hòa âm phối khí, Ca khúc được yêu thích trên radio và Top 10 ca khúc của năm.

Tại lễ trao giải Mai Vàng, nữ ca sĩ tiếp tục thắng lớn với ba giải thưởng gồm: MV của năm (“Bắc Bling”), Nữ ca sĩ được yêu thích nhất và Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những dấu ấn tích cực, Hòa Minzy cũng vấp phải tranh cãi về cách ứng xử. Tại lễ trao giải Mai Vàng, cô trở thành tâm điểm chỉ trích khi mời bố mẹ lên sân khấu cùng nhận giải. Một số ý kiến cho rằng nữ ca sĩ thiếu tinh tế khi “chiếm sự chú ý” trong màn nhận giải chung với ca sĩ SOOBIN, đồng thời phản ứng quá cảm xúc trong một chương trình đang truyền hình trực tiếp.

Những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp cũng khiến Hòa Minzy đôi lần bị đặt lên bàn cân so sánh với đàn chị Mỹ Tâm. Trước những so sánh này, nữ ca sĩ bày tỏ: “Chị ấy là tượng đài, thần tượng của hầu hết thế hệ nghệ sĩ như tôi. Tôi không nói bản thân thiếu tự tin, ai cũng có điểm riêng và thị phần khán giả riêng. Nhưng thật vớ vẩn khi cứ mang chị Tâm ra để so sánh”.

Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995 tại Bắc Ninh. Cô là Quán quân của chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Sau hơn 10 năm hoạt động âm nhạc, nữ ca sĩ ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Nếu mai này xa nhau, Thị Mầu... Năm 2025, ca khúc Bắc Bling gây chú ý trên mạng xã hội, giúp Hòa Minzy nhận nhiều giải thưởng và tiếp tục khẳng định sức hút trong làng nhạc Việt.

