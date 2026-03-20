Hòa Minzy hé lộ khoảnh khắc bạn trai sang nhà hỏi cưới

Mới đây, Hòa Minzy gây chú ý khi đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc bạn trai Văn Cương cùng gia đình sang nhà thưa chuyện vào năm 2024. Nữ ca sĩ kể lại: “Vào một ngày đẹp trời năm 2024, đồng chí Thăng Cương cùng gia đình xuống nhà thưa chuyện với bố mẹ em và đặc biệt là với ông nội”.

Hòa Minzy chia sẻ khoảnh khắc gia đình bạn trai sang hỏi cưới (Ảnh: Chụp màn hình).

Nữ ca sĩ nói, vô tình xem lại đoạn clip cũ khiến cô nhớ về người ông đã khuất. Ông của cô là Thiếu tá Nguyễn Văn Ki - một cựu chiến binh từng tham gia nhiều chiến dịch lớn của quân đội - qua đời vào tháng 8/2025.

Hòa Minzy tiết lộ ông của cô từng rất quý mến Văn Cương và mong chờ ngày cháu gái lên xe hoa. “Anh và ông rất hợp tính nhau. Ông luôn chờ ngày em mặc váy cưới. Chỉ tiếc là…”, cô nói.

Trong video được chia sẻ, Văn Cương có phần hồi hộp khi ngồi trò chuyện cùng ông nội và gia đình bạn gái. Chia sẻ về bạn trai, Hòa Minzy cho biết Văn Cương là quân nhân, có tác phong nghiêm túc, kỷ luật. Chính đặc thù công việc khiến anh phải giữ kín chuyện tình cảm trong thời gian dài. Nữ ca sĩ thấu hiểu và trân trọng điều đó.

"Em biết anh đã không dễ dàng khi phải giấu đi hạnh phúc của mình. Em luôn nhớ câu anh nói: "Nhìn đồng đội đưa vợ con lên đơn vị, nhiều lúc chồng cũng muốn được như vậy lắm"", cô nhắn nhủ với bạn trai.

Sau thời gian kín tiếng, hiện tại cả hai đã thoải mái hơn khi chia sẻ về mối quan hệ. "Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn đợi em và kiên nhẫn ở bên em. Giờ chúng ta có thể thoải mái rồi", cô bày tỏ.

Giọng ca sinh năm 1995 cũng cho biết từ khi quyết định gắn bó, cuộc sống của cô có nhiều chuyển biến tích cực, cả trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân. Tuy không nói trước tương lai, Hòa Minzy khẳng định sẽ cố gắng trở thành hậu phương vững chắc để bạn trai yên tâm công tác.

Hòa Minzy đưa con trai lên đơn vị thăm Văn Cương (Ảnh: Chụp màn hình).

Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, mối quan hệ của Hòa Minzy và Văn Cương nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Các bài đăng của nữ ca sĩ thường thu hút lượng tương tác cao.

Mới đây, nữ ca sĩ cũng chia sẻ khoảnh khắc đưa con trai lên đơn vị thăm Văn Cương. Hình ảnh gia đình ba người quây quần nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Dù vậy, Hòa Minzy cho biết cô đang tiết chế việc chia sẻ đời tư, đồng thời lên tiếng về tình trạng thông tin giả lan truyền trên mạng xã hội.

“10 ngày qua tôi không đăng gì để mọi thứ nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn xuất hiện nhiều hình ảnh AI (trí tuệ nhân tạo - PV) giả mạo, tin cũ bị xào lại. Thay vì im lặng để ảnh giả lan tràn, mình chọn đăng ảnh thật nhiều hơn để làm chủ câu chuyện”, cô chia sẻ.

Cả hai công khai cách đây không lâu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, Hòa Minzy và bạn trai đã gặp gỡ và nên duyên từ chương trình Sao nhập ngũ vào năm 2022. Văn Cương hiện công tác trong quân đội, quê Bắc Giang (nay thuộc Bắc Ninh).

Trong một chia sẻ, nữ ca sĩ từng viết: “Bên cạnh anh, em thực sự yên tâm và có thể phát triển công việc rực rỡ hơn. Giờ anh có thể nói với bạn bè rằng người vợ mà anh hay kể tên là Hòa được rồi”.

Bé Bo thể hiện sự quý mến dành cho Văn Cương và gọi bằng "bố". Trong cuộc trò chuyện với con trai, Hòa Minzy từng nói dự định cưới vào cuối năm 2027. Cậu bé hào hứng chia sẻ, nếu đám cưới diễn ra, cậu sẽ nắm tay "bố Cương" để đón mẹ vào lễ đường.