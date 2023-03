Hoa hậu Thái Lan gây sốc khi công khai ảnh chụp vết sẹo lớn sau thẩm mỹ

Hoa hậu Trái đất Thái Lan 2019 - Teeyapar Sretsirisuvarna (Ảnh: Sanook).

Tại Thái Lan, Teeyapar Sretsirisuvarna (30 tuổi) là một nhan sắc quen thuộc tại các cuộc thi hoa hậu. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2014 và giành ngôi vị Á hậu 2. Dù vậy, Teeyapar sớm bị tước danh hiệu vì lùm xùm đời tư do lộ ảnh nhạy cảm.

Sau khi giành vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất Thái Lan 2019, Teeyapar được cử đi tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2019 và 2020, Teeyapar dừng chân ở top 20 trong cả hai lần tham dự cuộc thi nhan sắc đẳng cấp quốc tế.

Mới đây, Teeyapar gây bất ngờ khi công khai ảnh cho thấy những vấn đề mà cô gặp phải sau khi thực hiện can thiệp thẩm mỹ căng da mặt và tạo dáng mắt cáo. Ở tuổi 30, Teeyapar không ngần ngại chia sẻ về việc mình đã tìm tới can thiệp thẩm mỹ. Dù vậy, cô mong trải nghiệm của mình có thể là một cảnh báo hữu ích đối với những ai cũng muốn tìm tới can thiệp thẩm mỹ để trẻ hóa diện mạo.

Trong đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, Teeyapar nhắn nhủ tới cộng đồng mạng: "Xin cảnh báo tới những ai muốn can thiệp thẩm mỹ căng da mặt kèm tạo hình mắt cáo, các bạn cần suy nghĩ kỹ càng vì khi thực hiện can thiệp này, vết sẹo để lại có thể sẽ khá lớn.

Vết sẹo lớn từng khiến Teeyapar Sretsirisuvarna khủng hoảng (Ảnh: Sanook).

Gương mặt của bạn có thể tỏa sáng xinh đẹp như ý, nhưng có một vết sẹo lớn trên đầu không phải là điều dễ đón nhận. Thoạt tiên, tôi thực hiện phẫu thuật căng da mặt và tạo hình mắt cáo hoàn toàn miễn phí theo lời mời. Nhưng sau khi tiến hành xong xuôi, tôi mới hiểu rõ cái giá phải trả khi thực hiện can thiệp này.

Đã có thời điểm tôi đau đầu về cách để tóc, làm sao để che được vết sẹo lớn trên đầu. Sau cùng, tôi tiếp tục phải tìm tới can thiệp thẩm mỹ. Thoạt tiên, bác sĩ thẩm mỹ còn không dám nhận xử lý trường hợp của tôi, bởi họ cũng không chắc có thể giúp tôi cải thiện vấn đề.

Bác sĩ đối thoại thẳng thắn, tôi cũng hiểu vấn đề mình đang gặp phải, nhưng tôi vẫn hy vọng và bày tỏ mong mỏi rằng họ sẽ giúp tôi bằng hết khả năng của họ, tôi sẵn sàng trả chi phí cao. Thoạt tiên các bác sĩ còn tư vấn cho tôi nên thử tìm tới xăm thẩm mỹ, tạo hình chân tóc giả để che đi vết sẹo".

Teeyapar Sretsirisuvarna tới Hàn Quốc phẫu thuật xóa sẹo (Ảnh: Sanook).

Sau quá trình làm việc kiên nhẫn, sẵn sàng chấp nhận rủi ro và đồng ý trả chi phí cao, Teeyapar đã được bác sĩ thẩm mỹ liên hệ lại sau quá trình cân nhắc, họ nhận lời giúp cô xử lý vấn đề, nhưng chi phí không rẻ, lên tới 200.000 baht (tương đương 136 triệu đồng).

Teeyapar cho biết hiện tại, vết sẹo lớn đã được xử lý thành công và cô không còn gặp khó khăn trong việc tạo kiểu tóc nữa. Khi nỗi ám ảnh bị lộ sẹo lớn trên đầu đã đi qua, giờ là lúc Teeyapar muốn chia sẻ cảnh báo tới cộng đồng mạng, để những người muốn tìm tới can thiệp thẩm mỹ có thể có những sự cân nhắc kỹ càng hơn.

Teeyapar cho biết đã có những lúc cô bật khóc trước câu chuyện này. Cô đã hứng thú với lời mời can thiệp thẩm mỹ miễn phí để rồi phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để xử lý hậu quả. Teeyapar cho biết cô đã phải sang Hàn Quốc xử lý vết sẹo.

Teeyapar Sretsirisuvarna cảm thấy hài lòng về bản thân trong hiện tại (Ảnh: Sanook).

Bên cạnh chi phí thẩm mỹ xóa sẹo, cô còn phải bỏ ra các chi phí khác để di chuyển từ Thái Lan sang Hàn Quốc, cũng như nhiều loại chi phí khác trong quãng thời gian lưu lại Hàn Quốc để xử lý xóa sẹo, tổng số tiền mà Teeyapar bỏ ra quả thực không nhỏ.

Sau tất cả, hiện tại, Teeyapar cảm thấy ổn định tâm lý trở lại, bởi vấn đề diện mạo từng ám ảnh cô giờ đã được xử lý ổn thỏa. Cô cảm thấy hài lòng với bản thân mình trong hiện tại. Teeyapar cho biết việc chia sẻ câu chuyện của mình với cộng đồng mạng giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau tất cả.