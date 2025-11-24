"Hoa hậu hàng không" kể kỷ niệm thi nhan sắc, lý do học thạc sĩ ở tuổi 39

Từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc và đoạt danh hiệu hoa hậu, Loan Vương vẫn theo đuổi công việc tiếp viên hàng không nên thường được gọi là "hoa hậu hàng không".

Hiện tại, cô đảm nhận vị trí tiếp viên trưởng của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), thỉnh thoảng tham gia các sự kiện giải trí, đóng phim, quay gameshow...

Vừa qua, Loan Vương gây chú ý khi xuất hiện với vai trò giám khảo tại cuộc thi Nét đẹp sinh viên Đại học Bình Dương 2025. Trên "ghế nóng", người đẹp diện áo dài kết hợp cùng khăn vấn, khoe nhan sắc rạng rỡ. Hình ảnh này nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Nhan sắc của Hoa hậu Loan Vương ở tuổi 39 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Loan Vương chia sẻ, lòng nhiệt huyết và năng lượng từ các sinh viên khiến cô thấy mình trẻ trung, tràn đầy năng lượng, gợi nhớ hình ảnh của bản thân 17 năm về trước khi lần đầu tiên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam và vào top 5 chung cuộc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, người đẹp cho biết thêm: "Hành trình 17 năm trước, tôi như thấy chính mình ở một tuổi trẻ rất đẹp, đầy mơ mộng. Tôi tham gia cuộc thi không phải để tìm hào quang, mà để tìm chính mình.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất không phải khi bước ra sân khấu, mà là những giờ tập luyện âm thầm, những lần đứng thẳng lưng dù chân mỏi rã rời. Lúc ấy, tôi tự nhủ cố gắng thêm một chút, làm tốt hơn một chút. Và nhờ đó, tôi học được rằng sự kiên trì sẽ đưa ta đến những nơi mà vẻ đẹp bề ngoài không thể".

Hoa hậu Loan Vương hiếm hoi xuất hiện trong vai trò giám khảo cuộc thi nhan sắc (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Hoa hậu hàng không" khẳng định, thi hoa hậu không làm cuộc đời cô “đổi màu” ngay lập tức, nhưng mở ra cánh cửa mới.

"Tôi học được nhiều điều hay ho và đó là lý do tôi thích đi thi hoa hậu nhiều lần để đặt ra nhiều thử thách cho chính mình, sau đó cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày.

Có những lúc cuộc sống "mẹ đơn thân" khiến tôi mệt mỏi vì phải tự làm mọi việc với thời gian hạn hẹp, nhưng mỗi lần nhớ lại hành trình năm 20 tuổi, tôi lại tự nhắc mình: "Ngày xưa không biết gì mà còn dũng cảm được, thì hôm nay mình càng phải mạnh mẽ hơn". Vậy nên, có thể nói cuộc thi không thay đổi số phận của tôi, nhưng đã thay đổi phiên bản của tôi và phiên bản đó mới là thứ dẫn tôi đến hôm nay", Loan Vương nói.

Ở tuổi 39, dù công việc và cuộc sống ổn định, Loan Vương vẫn tiếp tục trau dồi kiến thức, cùng lúc theo học hai văn bằng thạc sĩ chuyên ngành Luật và Quản lý Kinh tế.

Người đẹp 8X chia sẻ: "Tôi học thạc sĩ ở tuổi này không phải để chứng minh mình giỏi hơn ai, mà để nhắc chính mình rằng không có hành trình nào là quá muộn, miễn là mình còn dám bắt đầu.

Là một người mẹ đơn thân, tôi hiểu rất rõ mình cần mạnh mẽ đến mức nào để vừa đứng vững, vừa trở thành điểm tựa bình yên cho con. Và tri thức, với tôi, luôn là cánh cửa mở ra những góc nhìn mới, những cơ hội mới và một phiên bản tốt hơn của chính mình".

Loan Vương cho biết cô muốn tiếp tục trau dồi bản thân để không lỗi thời (Ảnh: Facebook nhân vật).

Loan Vương tâm sự, nhiều đêm cô chờ con ngủ rồi mở laptop ra học. Có những bài luận cô thức viết đến sáng. Có những lần vì tính chất công việc không theo giờ giấc, cô phải thi lại do không thu xếp được lịch.

"Cũng có lúc mệt đến mức muốn buông bỏ. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại tự nhắc bản thân, mình đang gieo một bài học thầm lặng cho con rằng nếu muốn cuộc đời tốt đẹp hơn thì phải nỗ lực hơn. Tôi muốn hành trình của mình trở thành lời nhắn gửi sống động nhất cho con sau này.

Học thạc sĩ ở tuổi này thật sự là món quà tôi tự trao cho bản thân, một lời khẳng định rằng mình vẫn còn đủ bản lĩnh, đủ bền bỉ và đủ khát khao để tiếp tục phát triển, bất kể hoàn cảnh hay tuổi tác. Tôi học để hiểu sâu hơn, để làm việc tốt hơn và cũng để không trở thành “người lớn lỗi thời” trong mắt con", người đẹp bộc bạch.