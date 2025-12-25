Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc và chồng bị truy tố

Theo Chosun, Sở Cảnh sát Gangnam (Seoul) đã chuyển hồ sơ vụ việc của vợ chồng Honey Lee lên Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul. Cáo buộc xuất phát từ hoạt động của Công ty Hope Project, doanh nghiệp do Honey Lee thành lập và điều hành.

Hoa hậu Honey Lee và chồng đang bị điều tra (Ảnh: Instagram).

Công ty Hope Project được thành lập vào tháng 10/2015 với tên ban đầu là Ha Nui Co., Ltd., thời điểm Honey Lee còn trực thuộc Công ty quản lý Saram Entertainment. Đến tháng 1/2018, công ty đổi tên thành Lee Rye Yoon Co., Ltd. và chính thức mang tên Hope Project Co., Ltd. từ năm 2022.

Honey Lee giữ chức CEO kiêm giám đốc nội bộ của công ty cho đến tháng 1/2023. Sau đó, chồng cô - Jang Mossi - đảm nhiệm vai trò CEO, còn Honey Lee giữ vị trí giám đốc nội bộ.

Theo kết quả điều tra, Hope Project đã hoạt động trong thời gian dài nhưng không đăng ký kinh doanh dịch vụ kế hoạch nghệ thuật văn hóa đại chúng với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hàn Quốc. Theo Naver, đây là thủ tục bắt buộc đối với tất cả các công ty hoạt động trong lĩnh vực giải trí tại Hàn Quốc.

Phản hồi về vụ việc vào tháng 9/2024, đại diện Hope Project cho biết: “Chúng tôi chưa nhận thức đầy đủ về quy định đăng ký bắt buộc này. Ngay sau khi phát hiện sai sót, công ty đã tham vấn luật sư và chuyên gia, đồng thời tiến hành hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định trong thời gian cho phép”.

Những năm qua, Honey Lee chuyển hướng đóng phim và gặt hái nhiều thành tích (Ảnh: Naver).

Theo Luật Phát triển Ngành Văn hóa và Nghệ thuật Hàn Quốc, các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật phải đăng ký với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thông qua cơ quan hành chính địa phương. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt tù tối đa 2 năm hoặc phạt tiền lên đến 20 triệu won (gần 364 triệu đồng).

Trước đó, trong năm 2024, Honey Lee cũng từng bị Cục thuế khu vực Seoul tiến hành điều tra thuế chuyên sâu. Sau quá trình kiểm tra, nữ diễn viên đã nộp bổ sung khoảng 6 tỷ won (hơn 109 tỷ đồng), bao gồm thuế thu nhập.

Ngoài ra, có thông tin cho rằng Honey Lee từng mua một tòa nhà hai tầng tại Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul (Hàn Quốc) với giá 6,55 tỷ won (hơn 119 tỷ đồng) vào năm 2017 dưới tên công ty Hope Project.

Liên quan đến vấn đề thuế, phía Hope Project khẳng định: “Honey Lee đã hợp tác đầy đủ và trung thực trong suốt quá trình điều tra. Khoản tiền này là thuế phát sinh bổ sung do khác biệt trong cách tính toán, không phải hành vi trốn thuế, và đã được nộp đầy đủ theo hướng dẫn của cơ quan thuế”.

Honey Lee được mệnh danh là hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc (Ảnh: Newsen).

Honey Lee (SN 1983) đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2006 và đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2007, nơi cô lọt vào top 5 chung cuộc. Vẻ đẹp ngọt ngào cùng nụ cười rạng rỡ của cô từng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội châu Á, được truyền thông quốc tế ca ngợi là một trong những biểu tượng nhan sắc của Hàn Quốc.

Trong nhiều năm qua, Honey Lee hoạt động năng nổ với vai trò diễn viên kiêm MC, tham gia hàng loạt dự án nổi bật như: Pasta, Come Back Mister, One the Woman… Các vai diễn của cô nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và khán giả, mang về nhiều giải thưởng diễn xuất.

Cuối năm 2021, Honey Lee bất ngờ thông báo kết hôn với chồng ngoài ngành giải trí sau gần 1 năm bí mật tìm hiểu.

Giữa năm 2022, cô sinh con gái đầu lòng ở tuổi 39. Đáng chú ý, chỉ 6 tháng sau sinh, nữ diễn viên đã trở lại màn ảnh với nhiều cảnh hành động trong bộ phim Hoa nở về đêm, giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang 2024.

Tháng 8/2024, Honey Lee tiếp tục sinh con lần thứ 2. Trong suốt thời gian mang thai, cô vẫn duy trì lịch làm việc đều đặn và khẳng định bản thân là một diễn viên chuyên nghiệp, không để đời sống cá nhân ảnh hưởng đến tập thể cũng như các dự án tham gia.